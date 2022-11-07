https://ukraina.ru/20221107/1040556279.html

Усиление мобилизованными, обстрелы, брошюра для сенаторов. Хроника событий на Украине на 12:00 7 ноября

Усиление мобилизованными, обстрелы, брошюра для сенаторов. Хроника событий на Украине на 12:00 7 ноября - 07.11.2022 Украина.ру

Усиление мобилизованными, обстрелы, брошюра для сенаторов. Хроника событий на Украине на 12:00 7 ноября

Оборону в Энергодаре усилили мобилизованными. Украинские военные продолжают ожесточённые обстрелы новых регионов России. В Совете Федерации подготовили брошюры о задачах специальной военной операции на Украине

2022-11-07T12:08

2022-11-07T12:08

2022-11-07T13:40

эксклюзив

хроники

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Об усилении обороны в Энергодаре мобилизованными сообщило РИА "Новости". Агентство опубликовало также видеорепортаж о происходящем.Как сообщил корреспондент РИА «Новости», бойцы, большую часть которых призвали из Саратовской области, прибыли в зону специальной военной операции после подготовки на полигонах и боевого слаживания. Ожидается, что на передовых позициях они усилят уже существующую оборону, оборудуя вдоль берега фортификационные сооружения и огневые позиции.«Наблюдаем за тем берегом. Противник пытается спровоцировать. Постоянно слышим звуки лодок. С наступлением холодов всё нормально — у нас тепло, жалоб пока нет», — рассказал корреспонденту агентства один из мобилизованных.По словам мужчины, ещё до частичной мобилизации он собирался пойти служить добровольцем, однако из-за этого возникли разногласия в семье — в результате договорились, что пойдет служить, если призовут.«Мне пришла повестка в первый же день после объявления мобилизации. Я служил около 22 лет назад, но всё нормально, стрельбы как обычно, всё хорошо прошло (на боевой подготовке. — Ред)», — рассказал боец.Как сообщает РИА «Новости», ситуация на линии фронта в Запорожской области «остаётся тревожной: не первую неделю там ожидают наступления украинских войск, на сегодня ситуация стабильная».Обстрелы и обстановкаКак сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 31 удар по территорию этого региона России.«На Донецком направлении противник применял РСЗО "Град", AGM-88 HARM, артиллерию 155 и 152 мм, на Ясиноватском — РСЗО HIMARS, артиллерию 155, 152 и 122 мм, на Горловском — артиллерию 152 мм, выпустив 112 единиц различных боеприпасов», — указывалось в сообщении представительства.Под огнём ВСУ оказались районы восьми населённых пунктов республики: столица Донецк (Ворошиловский, Калининский, Киевский, Куйбышевский, Кировский и Петровский районы), Гольмовский, Горловка, Ясиноватая, Яковлевка, Минеральное, Макеевка (Горняцкий и Червоногвардейский районы), Старомихайловка.«За прошедшие сутки поступили сведения о гибели гражданского лица — женщины, в Кировском районе Донецка. Ранения различной степени тяжести получили три гражданских лица в Кировском и Червоногвардейском районах Макеевки, а также в ранее освобожденной Владимировке», — сообщило представительство.Огнём украинской артиллерии было повреждено 31 домостроение в Петровском и Кировском районах Донецка, Червоногвардейском и Горняцком районах Макеевки, Никитовском районе Горловки, Старомихайловке, Ясиноватой, а также 5 объектов гражданской инфраструктуры.Как сообщил официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики капитан Иван Филипоненко, за минувшие сутки ВСУ обстреляли Алчевск, Стаханов, Меловатку и Сватово с применением РСЗО HIMARS, выпустив 15 ракет.«В результате обстрелов: в населённом пункте Стаханов погиб мирный житель 1953 года рождения, разрушено 2 и повреждено 16 жилых домов, а также повреждения получили Стахановская школа №3, бассейн "Дельфин", линия электропередач, газопровод и водопровод; в населённом пункте Меловатка разрушен одноэтажный жилой дом и 2 дома повреждено», — сообщил Филипоненко.Тем временем в Государственной Думе РФ обратили внимание на вчерашний обстрел ВСУ Каховской ГЭС.«Критического урона нанести не удалось. Пока... Плотина цела, но очевидно, что киевский террористический режим продолжит свои попытки устроить гуманитарную катастрофу. В случае разрушения шлюзов поток воды пойдет в нижнюю часть Днепра, затопленными могут оказаться как населённые пункты, так и в теории Запорожская АЭС. Киев снова играет жизнями мирных граждан, снова в ход идёт ядерный шантаж. Поскольку подрыв нескольких ГЭС, к чему активно стремятся ВСУ, может привести к атомной аварии в Запорожье», — заявил вечером 6 ноября председатель ЛДПР, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.Он указал, что ранее Россия распространила в Совете Безопасности ООН письмо с призывом предотвратить провокации с обстрелами Каховской ГЭС.«Ждём реакции мирового сообщества. Тактика тотального замалчивания преступлений режима Зеленского приводит к возникновению угроз техногенного характера и возможности ядерного заражения. И это тоже один из видов соучастия», — подчеркнул Слуцкий.Утром 7 ноября замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что плотина Каховской ГЭС находится «в стабильном положении».«Эвакуация из правобережной части Херсонской области продолжается. Линия фронта на Херсонском направлении без изменений. Укронацисты продолжают концентрировать свои силы на Херсонском направлении. Свет и связь в городе частично восстанавливается, после диверсии на ЛЭП», — рассказал Стремоусов о происходящем в регионе.Обстановка на линии боевого соприкосновения остаётся напряжённой.Брошюра для сенаторовВ Совете Федерации подготовили брошюры о задачах военной операции на Украине, сообщило издание «Ведомости». По информации издания, в брошюре несколько основных разделов: «Президент РФ о СВО», «Командующий объединенной группировкой войск», «Роль молодежи в происходящих в стране событиях», «Вопросы, интересующие молодежную аудиторию» и т. д.При этом, как рассказал «Ведомостям» один из депутатов Госдумы, в нижней палате российского парламента такие брошюры не раздавали. В свою очередь один из сенаторов в комментарии «Ведомостям» заявил, что в верхней палате парламента начали делать «информационный обзор», который регулярно будут обновлять.Издание также приводит выдержки из брошюры.Так, целью СВО в материалах указана «защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Потом перечисляются основные заявления президента России Владимира Путина. К задачам спецоперации отнесены демилитаризация Украины и ее денацификация, нейтральный и безъядерный статус Украины, «предание суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей Донбасса».Рассказывается в методичке и о командующем объединенной группировкой войск генерале Сергее Суровикине и приводятся выдержки из его «программного» интервью.Также отдельная глава в брошюре содержит описание действий украинцев в годы Великой Отечественной войны.«Нынешний режим на Украине является духовным наследником бандеровщины», — эту мысль необходимо доносить до молодежи, отмечается в брошюре. В этой же части есть подглавка о бандеровцах. В ней рассказы про резню в Хатыни и еврейский погром во Львове проиллюстрировали цитатой о бандеровцах, приписанной Геббельсу: «Бандеровцы — это умалишенные маньяки, или, другими словами, озверевший скот. Но именно такие нам нужны в данный период времени, чтобы уничтожать непокорных славян», — сообщило издание.При этом в документе дальше говорится и об участии украинцев в борьбе с нацизмом — в частности, говорится в брошюре, «детям важно объяснять, что в наши дни Россия борется не с украинским народом, а с бандитами, с современными бандеровцами».«Ведомости» отмечают, что в брошюре указано: в тяжёлые же времена «украинцы, русские и многие другие национальности плечом к плечу сражались с нацистами».

https://ukraina.ru/20221106/1040539500.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники