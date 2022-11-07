https://ukraina.ru/20221107/1040552120.html

Украинский министр попал в скандал из-за пренебрежительного отношения к женщинам

Украинский министр попал в скандал из-за пренебрежительного отношения к женщинам - 07.11.2022 Украина.ру

Украинский министр попал в скандал из-за пренебрежительного отношения к женщинам

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт неудачно подобрал слова, рассуждая о своих отношениях со спортивными федерациями. Его обвинили в сексизме, интервью опубликовала "Трибуна" в конце октября

2022-11-07T11:08

2022-11-07T11:08

2022-11-07T11:08

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спорт

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министр

сексизм

украина

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Расхваливая достижения своего труда за 20 лет и во время пандемии, министр допустил такое неоднозначное пренебрежительное высказывание, за что его обвинили в сексизме.В ОО "Женская Лига" подчеркнули недопустимость такого отношения к женщинам и девушкам.

https://ukraina.ru/20220919/1038859813.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, спорт, скандал, министр, сексизм, украина