Украинский министр попал в скандал из-за пренебрежительного отношения к женщинам - 07.11.2022 Украина.ру
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Украинский министр попал в скандал из-за пренебрежительного отношения к женщинам
Украинский министр попал в скандал из-за пренебрежительного отношения к женщинам - 07.11.2022 Украина.ру
Украинский министр попал в скандал из-за пренебрежительного отношения к женщинам
Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт неудачно подобрал слова, рассуждая о своих отношениях со спортивными федерациями. Его обвинили в сексизме, интервью опубликовала "Трибуна" в конце октября
2022-11-07T11:08
2022-11-07T11:08
новости
спорт
скандал
министр
сексизм
украина
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Расхваливая достижения своего труда за 20 лет и во время пандемии, министр допустил такое неоднозначное пренебрежительное высказывание, за что его обвинили в сексизме.В ОО "Женская Лига" подчеркнули недопустимость такого отношения к женщинам и девушкам.
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новости, спорт, скандал, министр, сексизм, украина
Новости, спорт, скандал, министр, сексизм, Украина

Украинский министр попал в скандал из-за пренебрежительного отношения к женщинам

11:08 07.11.2022
 
© Facebook Вадима ГутцайтаВадим Гутцайт
Вадим Гутцайт
© Facebook Вадима Гутцайта
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Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт неудачно подобрал слова, рассуждая о своих отношениях со спортивными федерациями. Его обвинили в сексизме, интервью опубликовала "Трибуна" в конце октября
Я не девушка, чтобы меня любить. И то, что некоторые президенты федераций мной недовольны, это нормально. Но большинство меня поддерживают и видят, что министр делает на своем месте.
Расхваливая достижения своего труда за 20 лет и во время пандемии, министр допустил такое неоднозначное пренебрежительное высказывание, за что его обвинили в сексизме.
В ОО "Женская Лига" подчеркнули недопустимость такого отношения к женщинам и девушкам.
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