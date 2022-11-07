Тяжелая ночь в Херсоне, удар по Донецку. Главное на Украине на утро 7 ноября - 07.11.2022 Украина.ру
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Тяжелая ночь в Херсоне, удар по Донецку. Главное на Украине на утро 7 ноября
Тяжелая ночь в Херсоне, удар по Донецку. Главное на Украине на утро 7 ноября - 07.11.2022 Украина.ру
Тяжелая ночь в Херсоне, удар по Донецку. Главное на Украине на утро 7 ноября
Минувшая ночь в Херсоне была тяжелой. На Украине начались экстренные и плановые отключения электроэнергии. ВСУ уничтожили здание управления Донецкой железной дороги
2022-11-07T09:51
2022-11-07T14:03
хроники
эксклюзив
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Беспорядки и жёсткость реакции на грабителей в ХерсонеО том, что в Херсоне происходят беспорядки, стало известно ещё вечером 6 ноября.«Когда мы зашли в здание, мародерили администрацию простые люди и бездомные. Судя по всему, и наркоманы, все медикаменты разбросаны пустыми пластинками. Похоже, то же происходит и с квартирами. Люди замыкают подъезды и не пускают незнакомых. Мы пришли по сигналу, что в здании плачут дети…», — сообщила в 17:46 в своём телеграм-канале волонтёр из Крыма Валерия Петрусевич.Она выложила видео из администрации, подтверждающее её слова.За два часа до этого она сняла другое видео, на котором рассказала о происходящем в городе.«Мы находимся в Херсоне. Приехали по необходимости ещё вчера. В городе не работают аптеки, поэтому нет медикаментов. У нас полный автомобиль гуманитарных грузов разного назначения, которые необходимо было доставить. В городе, конечно же, всё меняется: не работает Интернет, не работает связь, полностью не работают телеканалы — ни российские, ни украинские, из города пропала администрация, практически нет военных и, конечно же, в отсутствие стражей порядка царят мародёры: огромное количество людей, которые круглосуточно пытаются вскрыть то, что плохо лежит. Ночью слышны шум, крики, перестрелки. В общем, так неспокойно. Хотя никто не стреляет — никаких HIMARS'ов, взрывов вчера не наблюдали», — сообщила она.Это видео к 10 вечера набрало вирусную популярность.В половину одиннадцатого Петрусевич сообщила о нападении на транспорт российских журналистов и волонтёров.«Напали на наши машины: нам уже проткнули колеса.Мы нашли друг друга и объединились с военкорами и журналистами, которые остались на правом берегу Днепра и в Херсоне. Readovka, Роман Сапоньков, Александр Коц, "В Херсоне", News Front ещё несколько журналистов, ну и я, Валентина Петрусевич, похоже, что сейчас единственная женщина в роли информационного источника на этой части фронта. Отвлеклись совсем ненадолго, но недоброжелатели успели проткнуть нам колеса на всех автомобилях. В обесточенном Херсоне при нынешних обстоятельствах происшествие опасное. Решали вопрос максимально быстро и прикрывая друг друга. К счастью, пока без последствий», — отметила она.Её информацию подтвердил военкор Александр Коц.«Херсонские "партизаны" порезали колеса на моей машине и машинах коллег. Мы могли бы составить неплохую команду пит-стопа в "Формуле-1"», — рассказал он.О том же сообщил и Роман Сапоньков.«Мне сегодня в качестве благодарности местные жители порезали колёса на машине. Спасибо, что не сожгли. Зато поставил собственный рекорд по скорости замены колёс в ночи», — указал он.Сапоньков также рассказал о происходящем в Херсоне.Однако утром 7 ноября проект «В Херсоне» сообщил, что по отношению к грабителям принимаются самые жёсткие меры.«Что и требовалось ожидать. Как минимум двух любителей чужого ждёт суд. Жаль, что не суд улицы, но чем темнее ночь, тем меньше будет шума. Ещё раз. Подумайте 100 раз прежде чем лезть в дом, магазин. 100 раз», — указывалось в сообщении.При этом, по информации проекта, есть установка по отношению к грабителям действовать как можно более решительно.«Знаю точно, что есть установка мочить на месте. Не удивляйтесь слухам по городу о ночных шумах. Как только власть упустит свой шанс, его возьмут военные и пусть даже не кадровые. Чем жёстче кулак, тем быстрей доходит», — отмечалось в сообщении.Обстановка в городе остаётся непростой.Экстренные и плановыеНЭК «Укрэнерго» предупредила о плановых и аварийных отключениях 7 ноября с 6:00 до конца суток в 7 областях и в столице Украины Киеве. При этом аварийные отключения возможны и в других регионах Украины.«Области, которые будут испытывать проблемы от отключений, никто не выбирал — это следствие разрушений энергетической инфраструктуры после атак ракет и дронов», — отмечалось в сообщении «Укрэнерго».Помимо столицы Украины отключения коснутся Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской и Полтавской областей.Кроме того, будут действовать и экстренные аварийные отключения в отдельных областях. Их будут вводить облэнерго в случае, если дефицит энергии будет больше заложенного в графики. В случае введения аварийных отключений электроэнергия может исчезать раньше плана, а ограничение потребления длиться дольше.Накануне гендиректор субхолдинга ДТЭК D.Solutions (YASNO) Сергей Коваленко предупредил киевлян об отключении электроэнергии.«По прогнозам "Укрэнерго" завтра в энергосети Киева будет дефицит, на 32% больше, чем заложенный в графики. Это очень много и это форс-мажор. Поэтому придется прибегать к экстренным отключениям. Это означает, что в таком случае графики не работают. Подготовьтесь, ограничения могут внедряться прямо с утра», — заявил Коваленко.Он подчеркнул, что «нужно вводить экстренные отключения, чтобы не повредить сети еще больше».Удар по железнодорожникамОколо 3 часов ночи представительство ДНР в СЦКК сообщило об обстреле Донецка снарядами 155-мм калибров. По данным представительства, в 03:13 ВСУ выпустили шесть снарядов по Ворошиловскому району в центре Донецка.Как сообщил корреспондент РИА "Новости", повреждения получило здание управления железными дорогами по адресу улица Артема, 68. В здании выбило стекла. Часть здания охватил сильный пожар. По данным спасателей, пострадавших нет.Как сообщил телеграм-каналу «Донбасс решает» мастер службы эксплуатации Леонид Матасов, в здании управления Донецкой железной дороги был уничтожен диспетчерский пульт.«Больше всего пострадал диспетчерский пульт. Считайте, что его нет», — заявил Матасов.По данным канала, от пожара пострадали все без исключения кабинеты.«Жалко, это здание пережило Великую Отечественную... А вот эту войну... Да и эту войну переживет. Отремонтируем, всё будет нормально», — отметил Матасов.На месте происшествия работают спасатели.
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Егор Леев
Егор Леев
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Украина.ру
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хроники, эксклюзив
Хроники, Эксклюзив

Тяжелая ночь в Херсоне, удар по Донецку. Главное на Украине на утро 7 ноября

09:51 07.11.2022 (обновлено: 14:03 07.11.2022)
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПожар в здании управления железными дорогами в Донецке в результате украинского обстрела
Пожар в здании управления железными дорогами в Донецке в результате украинского обстрела - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© РИА Новости . Алексей Майшев
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Егор Леев
автор Украина.ру
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Минувшая ночь в Херсоне была тяжелой. На Украине начались экстренные и плановые отключения электроэнергии. ВСУ уничтожили здание управления Донецкой железной дороги
Беспорядки и жёсткость реакции на грабителей в Херсоне
О том, что в Херсоне происходят беспорядки, стало известно ещё вечером 6 ноября.
«Когда мы зашли в здание, мародерили администрацию простые люди и бездомные. Судя по всему, и наркоманы, все медикаменты разбросаны пустыми пластинками. Похоже, то же происходит и с квартирами. Люди замыкают подъезды и не пускают незнакомых. Мы пришли по сигналу, что в здании плачут дети…», — сообщила в 17:46 в своём телеграм-канале волонтёр из Крыма Валерия Петрусевич.
Она выложила видео из администрации, подтверждающее её слова.
За два часа до этого она сняла другое видео, на котором рассказала о происходящем в городе.
«Мы находимся в Херсоне. Приехали по необходимости ещё вчера. В городе не работают аптеки, поэтому нет медикаментов. У нас полный автомобиль гуманитарных грузов разного назначения, которые необходимо было доставить.
В городе, конечно же, всё меняется: не работает Интернет, не работает связь, полностью не работают телеканалы — ни российские, ни украинские, из города пропала администрация, практически нет военных и, конечно же, в отсутствие стражей порядка царят мародёры: огромное количество людей, которые круглосуточно пытаются вскрыть то, что плохо лежит. Ночью слышны шум, крики, перестрелки.
В общем, так неспокойно. Хотя никто не стреляет — никаких HIMARS'ов, взрывов вчера не наблюдали», — сообщила она.
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Это видео к 10 вечера набрало вирусную популярность.
В половину одиннадцатого Петрусевич сообщила о нападении на транспорт российских журналистов и волонтёров.
«Напали на наши машины: нам уже проткнули колеса.Мы нашли друг друга и объединились с военкорами и журналистами, которые остались на правом берегу Днепра и в Херсоне. Readovka, Роман Сапоньков, Александр Коц, "В Херсоне", News Front ещё несколько журналистов, ну и я, Валентина Петрусевич, похоже, что сейчас единственная женщина в роли информационного источника на этой части фронта. Отвлеклись совсем ненадолго, но недоброжелатели успели проткнуть нам колеса на всех автомобилях.
В обесточенном Херсоне при нынешних обстоятельствах происшествие опасное. Решали вопрос максимально быстро и прикрывая друг друга. К счастью, пока без последствий», — отметила она.
Её информацию подтвердил военкор Александр Коц.
«Херсонские "партизаны" порезали колеса на моей машине и машинах коллег. Мы могли бы составить неплохую команду пит-стопа в "Формуле-1"», — рассказал он.
О том же сообщил и Роман Сапоньков.
«Мне сегодня в качестве благодарности местные жители порезали колёса на машине. Спасибо, что не сожгли. Зато поставил собственный рекорд по скорости замены колёс в ночи», — указал он.
Сапоньков также рассказал о происходящем в Херсоне.
Однако утром 7 ноября проект «В Херсоне» сообщил, что по отношению к грабителям принимаются самые жёсткие меры.
«Что и требовалось ожидать. Как минимум двух любителей чужого ждёт суд. Жаль, что не суд улицы, но чем темнее ночь, тем меньше будет шума. Ещё раз. Подумайте 100 раз прежде чем лезть в дом, магазин. 100 раз», — указывалось в сообщении.
При этом, по информации проекта, есть установка по отношению к грабителям действовать как можно более решительно.
«Знаю точно, что есть установка мочить на месте. Не удивляйтесь слухам по городу о ночных шумах. Как только власть упустит свой шанс, его возьмут военные и пусть даже не кадровые. Чем жёстче кулак, тем быстрей доходит», — отмечалось в сообщении.
Обстановка в городе остаётся непростой.
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Экстренные и плановые
НЭК «Укрэнерго» предупредила о плановых и аварийных отключениях 7 ноября с 6:00 до конца суток в 7 областях и в столице Украины Киеве. При этом аварийные отключения возможны и в других регионах Украины.
«Области, которые будут испытывать проблемы от отключений, никто не выбирал — это следствие разрушений энергетической инфраструктуры после атак ракет и дронов», — отмечалось в сообщении «Укрэнерго».
Помимо столицы Украины отключения коснутся Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской и Полтавской областей.
Кроме того, будут действовать и экстренные аварийные отключения в отдельных областях. Их будут вводить облэнерго в случае, если дефицит энергии будет больше заложенного в графики. В случае введения аварийных отключений электроэнергия может исчезать раньше плана, а ограничение потребления длиться дольше.
Накануне гендиректор субхолдинга ДТЭК D.Solutions (YASNO) Сергей Коваленко предупредил киевлян об отключении электроэнергии.
«По прогнозам "Укрэнерго" завтра в энергосети Киева будет дефицит, на 32% больше, чем заложенный в графики. Это очень много и это форс-мажор. Поэтому придется прибегать к экстренным отключениям. Это означает, что в таком случае графики не работают. Подготовьтесь, ограничения могут внедряться прямо с утра», — заявил Коваленко.
Он подчеркнул, что «нужно вводить экстренные отключения, чтобы не повредить сети еще больше».
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Удар по железнодорожникам
Около 3 часов ночи представительство ДНР в СЦКК сообщило об обстреле Донецка снарядами 155-мм калибров. По данным представительства, в 03:13 ВСУ выпустили шесть снарядов по Ворошиловскому району в центре Донецка.
Как сообщил корреспондент РИА "Новости", повреждения получило здание управления железными дорогами по адресу улица Артема, 68. В здании выбило стекла. Часть здания охватил сильный пожар. По данным спасателей, пострадавших нет.
Как сообщил телеграм-каналу «Донбасс решает» мастер службы эксплуатации Леонид Матасов, в здании управления Донецкой железной дороги был уничтожен диспетчерский пульт.
«Больше всего пострадал диспетчерский пульт. Считайте, что его нет», — заявил Матасов.
По данным канала, от пожара пострадали все без исключения кабинеты.
«Жалко, это здание пережило Великую Отечественную... А вот эту войну... Да и эту войну переживет. Отремонтируем, всё будет нормально», — отметил Матасов.
На месте происшествия работают спасатели.
 
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