https://ukraina.ru/20221107/1040547966.html

Херсон сдать или удерживать? Политические и военные аспекты происходящего на юге Украины

Херсон сдать или удерживать? Политические и военные аспекты происходящего на юге Украины - 07.11.2022 Украина.ру

Херсон сдать или удерживать? Политические и военные аспекты происходящего на юге Украины

Украина.ру, 07.11.2022

2022-11-07T12:15

2022-11-07T12:15

2022-11-07T14:11

украина

россия

война

спецоперация

херсон

херсонская область

переговоры

эксклюзив

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Дискуссия о возможности и целесообразности удержания Херсона российскими войсками идёт по меньшей мере с марта. Но если тогда подобные «прогнозы» в лучшем случае вызывали недоумение, а в худшем — расследования, не является ли автор прогноза английским шпионом, то сейчас в СМИ и социальных сетях наблюдается натуральная истерика — аргументы в пользу невозможности оставления Херсона высказывают и журналисты (Сапоньков), и военные эксперты (Крамник), и политики (Царёв).Честно говоря, мы не очень понимаем смысл этой кампании — лица, от решений которых зависит судьба Херсона, телеграм-каналы не читают, а решения принимают исходя из своих соображений и информации. Мы тем не менее попытаемся объяснить аргументацию сторон дискуссии.Военный аспектПозиции ВС РФ на правом берегу Днепра, включая Херсон — это плацдарм, который с военной точки зрения представляет собой самоценность — он хорош уже тем, что он есть. Создать новый плацдарм за крупной водной преградой всегда тяжелее, чем воспользоваться существующим.Помимо самого этого факта, у Херсонского плацдарма есть два достоинства.Во-первых, с него можно начать наступление в сторону Николаева и Одессы.Мы не думаем, что российская армия в обозримом будущем будет предпринимать такого рода операции, но сама по себе возможность такого наступления заставляет ВСУ удерживать на южном фланге значительную группировку и предпринимать попытки овладеть плацдармом.Разумеется, отход на левый берег Днепра позволит российским войскам занять более выгодные оборонительные позиции и высвободит часть сил, но выгоды кажущиеся (левый берег низменный и может быть затоплен в случае сброса вод Каховского моря), а высвободившиеся украинские войска, благодаря лучшей транспортной связанности территории, могут быть быстрее переброшены на нужное направление.Во-вторых, Херсонский плацдарм позволяет контролировать плотину Каховской ГЭС, которая имеет не столько экономическое, сколько военное значение.При всём при этом следует помнить, что после вывода из строя всех трёх стратегических мостов, связывающих плацдарм, российские войска уже находятся в полуокружении. В случае же прорыва плотины возникнет полноценное окружение – ни обеспечить снабжение, ни поддержать плацдарм артиллерией с левого берега Днепра будет невозможно. А оставление Херсона с разгромом правобережной группировки российских войск будет иметь последствия намного худшие, чем оставление Херсона с сохранением войск.Политический аспектОчевидно, что само по себе оставление Херсона – единственного областного центра Украины, взятого российскими войсками с начала СВО, будет расцениваться как крупнейшее военно-политическое поражение России.Такой успех ВСУ ещё более мобилизует украинское общество, улучшит для правящего киевского режима ситуацию, которая несколько осложнилась из-за результативных российских ударов по объектам энергетической инфраструктуры.Соответственно, усилится и поддержка со стороны Запада. Сейчас уже понятно, что оставление Херсона не окажет влияния на внутриполитическую ситуацию в Великобритании и США, однако по поводу поддержки Украины существует двухпартийный консенсус, протестующие же против слишком больших объёмов поддержки есть в обеих партиях. Так или иначе, занятие Херсона ВСУ будет важным аргументом в пользу увеличения объёма военных поставок – можно будет говорить, что они реально способствуют приближению украинской победы.Поражение российской армии вызовет негативные изменения ситуации в России, причём сразу по нескольким направлением – это и ухудшение морального состояния российского общества, и ослабление "партии решительных действий" в российской элите (её знаменем является главком Сергей Суровикин, который после оставления Херсона почти наверняка лишится своего поста).Особенно усложнится ситуация на освобождённых территориях, население которых уже после успешного наступления ВСУ в Харьковской области начало сомневаться в способности ВС РФ их защитить. Отметим, что после Купянска нервничать начали люди даже в Крыму, а сейчас у них значительно больше оснований опасаться – ведь в случае отхода российских войск с плацдарма опять будет поставлено под вопрос водоснабжение Крыма.Страны, которые считаются союзниками или партнёрами России, будут ещё более разочарованы, что в перспективе негативно отразится на торгово-экономическим и политическим сотрудничеством с ними.В то же время, оставление Херсона может позитивно повлиять на переговорный процесс. Сейчас, например, активно обсуждается возможность установления демаркационной линии между Россией и Украиной по течению Днепра и отход российских войск на правый берег (не важно – в ходе переговоров или вследствие "жеста доброй воли") будет способствовать скорейшей заморозке конфликта, что в нынешней ситуации будет позитивом.Исторические аналогииВспомнился фрагмент из "Воспоминаний и размышлений" Георгия Константиновича Жукова:"– Юго-Западный фронт уже сейчас необходимо целиком отвести за Днепр. За стыком Центрального и Юго-Западного фронтов сосредоточить резервы не менее пяти усиленных дивизий.– А как же Киев? – в упор смотря на меня, спросил И.В. Сталин.– …Киев придется оставить, – твёрдо сказал я".Сталин, понятно, с начальником Генштаба не согласился – "Как вы могли додуматься сдать врагу Киев?"Выводов Жуков не делает, но они напрашиваются – глупый Сталин из политических соображений не хотел оставлять Киев и в результате случился Киевский котёл, в котором погиб почти весь Юго-Западный фронт во главе с командующим Кирпоносом.Несколько упрощая Жуков написал неправду. Советская группировка была окружена не на правом, а на левом берегу Днепра. Причём глубокий прорыв танковой группы Клейста от Кременчуга парировать было бы нечем в любом случае.Вывод из Киева 37 армии Власова оперативную обстановку не улучшил бы, тем более, что он всё равно собирался одну армию из состава ЮЗФ перебросить на Центральный фронт, а пять дивизий сосредоточить на стыке фронтов. В результате, возможно, удалось бы остановить наступление танковой группы Гудериана и приостановить продвижение немцев в полосе 5-й армии. Но даже в этом случае удержать линию фронта по Днепру всё равно бы не удалось.Скорее же всего 37-ая армия была бы захвачена немцами во время марша или погрузки и было бы так же, как в актуальной реальности, только ещё хуже.Сейчас, понятно, ситуация совсем другая, но и смысл этой аналогии не прямой – военные и политическое опасности нередко возникают вовсе не там, где их ожидаешь, а учёт политического фактора не обязательно ведёт к поражению. Например, сохранение до последнего плацдарма на правом берегу Волги, не слишком осмысленное с военной точки зрения, в результате обеспечило первую масштабную победу Красной Армии…

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Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

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украина, россия, война, спецоперация, херсон, херсонская область, переговоры, эксклюзив