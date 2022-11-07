https://ukraina.ru/20221107/1040539132.html

Эксперт объяснил, что на самом деле начнется, если Белоруссия начнет воевать с ВСУ

Эксперт объяснил, что на самом деле начнется, если Белоруссия начнет воевать с ВСУ - 07.11.2022 Украина.ру

Эксперт объяснил, что на самом деле начнется, если Белоруссия начнет воевать с ВСУ

Белоруссия не вступит в СВО непосредственно и белорусской армии не будет на территории Украины. В России это никто не понимает, но это исключено по целому ряду причин. Об этом рассказал публицист Кирилл Аверьянов-Минский в интервью изданию Украина.ру

2022-11-07T07:45

2022-11-07T07:45

2022-11-07T07:45

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Ранее политолог Дмитрий Фетисов спрогнозировал официальное вступление Белоруссии в спецоперацию на Украине. Пока Минск никаких подобных шагов не предпринял, но в минобороны республики заявили, что Белоруссия оставляет за собой право принятия превентивных мер стратегического сдерживания для недопущения нападения.Участие Минска в СВО исключено и потому, что Лукашенко этого не хочет. И потому, что значительная часть населения Белоруссии не будет этому рада, и потому, что это никак не отразится на театре военных действий, перечислил эксперт.То есть существует огромное количество причин, по которой участие Белоруссии в СВО не потребуется. Это невозможно и не нужно никому, заключил собеседник издания.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, россия, белоруссия, спецоперация, украина