https://ukraina.ru/20221107/1040539132.html
Эксперт объяснил, что на самом деле начнется, если Белоруссия начнет воевать с ВСУ
Эксперт объяснил, что на самом деле начнется, если Белоруссия начнет воевать с ВСУ - 07.11.2022 Украина.ру
Эксперт объяснил, что на самом деле начнется, если Белоруссия начнет воевать с ВСУ
Белоруссия не вступит в СВО непосредственно и белорусской армии не будет на территории Украины. В России это никто не понимает, но это исключено по целому ряду причин. Об этом рассказал публицист Кирилл Аверьянов-Минский в интервью изданию Украина.ру
2022-11-07T07:45
2022-11-07T07:45
2022-11-07T07:45
новости
россия
белоруссия
спецоперация
украина
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Ранее политолог Дмитрий Фетисов спрогнозировал официальное вступление Белоруссии в спецоперацию на Украине. Пока Минск никаких подобных шагов не предпринял, но в минобороны республики заявили, что Белоруссия оставляет за собой право принятия превентивных мер стратегического сдерживания для недопущения нападения.Участие Минска в СВО исключено и потому, что Лукашенко этого не хочет. И потому, что значительная часть населения Белоруссии не будет этому рада, и потому, что это никак не отразится на театре военных действий, перечислил эксперт.То есть существует огромное количество причин, по которой участие Белоруссии в СВО не потребуется. Это невозможно и не нужно никому, заключил собеседник издания.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, белоруссия, спецоперация, украина
Эксперт объяснил, что на самом деле начнется, если Белоруссия начнет воевать с ВСУ
Белоруссия не вступит в СВО непосредственно и белорусской армии не будет на территории Украины. В России это никто не понимает, но это исключено по целому ряду причин. Об этом рассказал публицист Кирилл Аверьянов-Минский в интервью изданию Украина.ру
Ранее политолог Дмитрий Фетисов спрогнозировал официальное вступление Белоруссии в спецоперацию на Украине. Пока Минск никаких подобных шагов не предпринял, но в минобороны республики заявили, что Белоруссия оставляет за собой право принятия превентивных мер стратегического сдерживания для недопущения нападения.
Участие Минска в СВО исключено и потому, что Лукашенко этого не хочет. И потому, что значительная часть населения Белоруссии не будет этому рада, и потому, что это никак не отразится на театре военных действий, перечислил эксперт.
"Белорусская армия – это 45 тысяч человек, а это капля в море. Кроме того, в случае вступления Белоруссии в СВО линия фронта увеличится в два раза. Непонятно, как ее держать. Тем более, белорусская оппозиция воспользуется этой ситуацией, чтобы повторить попытку госпереворота", - указал Аверьянов-Минский.
То есть существует огромное количество причин, по которой участие Белоруссии в СВО не потребуется. Это невозможно и не нужно никому, заключил собеседник издания.