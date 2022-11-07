https://ukraina.ru/20221107/1040531595.html
Там максимум кустарник. Военный эксперт о том, как Россия расправляется с ВСУ под Херсоном
Там максимум кустарник. Военный эксперт о том, как Россия расправляется с ВСУ под Херсоном - 07.11.2022 Украина.ру
Там максимум кустарник. Военный эксперт о том, как Россия расправляется с ВСУ под Херсоном
Сама местность не располагает к наступлению ВСУ. Это фактически равнина с минимумом оврагов, балок и "зеленки", которая на юге Украины крайне ограничена. Об этом рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов в интервью изданию Украина.ру
2022-11-07T08:30
2022-11-07T08:30
2022-11-07T08:30
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Ранее Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что активизация боевых действий в Херсонской области может произойти в ближайшие 1,5-2 недели, возможны бои в самом Херсоне.В отличие от Харькова, там нет большой древесной растительности. Там максимум кустарник, где не спрячешь бронетехнику и личный состав, указал специалист.Так что российская армия в любом случае выиграет оборонительное сражение. На это и есть расчет, чтобы завлечь ВСУ в безнадежное наступление, после чего добиться разгрома южной группировки и открыть путь как на Николаев вдоль побережья до Одессы и Приднестровья, так и на днепровский оборонительный рубеж через Кривой Рог с отсечением Запорожья и Днепропетровска от остальной территории Украины, заключил собеседник издания.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, всу, херсон, россия, харьков, одесса, николаев, запорожье, днепропетровск
Новости, ВСУ, Херсон, Россия, Харьков, Одесса, Николаев, Запорожье, Днепропетровск
Там максимум кустарник. Военный эксперт о том, как Россия расправляется с ВСУ под Херсоном
Сама местность не располагает к наступлению ВСУ. Это фактически равнина с минимумом оврагов, балок и "зеленки", которая на юге Украины крайне ограничена. Об этом рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов в интервью изданию Украина.ру
Ранее Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что активизация боевых действий в Херсонской области может произойти в ближайшие 1,5-2 недели, возможны бои в самом Херсоне.
В отличие от Харькова, там нет большой древесной растительности. Там максимум кустарник, где не спрячешь бронетехнику и личный состав, указал специалист.
"Я не исключаю, что, создав серьезное превосходство в живой силе, украинская армия может дойти до Херсона. Но организовать снабжение группировки, осаждающей Херсон (город не будут сдавать без боя), им будет крайне затруднительно. Потому что будут простреливаться все пути сообщения и дошедшая до Херсона группировка будет изрядно потрепана", - считает Анпилогов.
Так что российская армия в любом случае выиграет оборонительное сражение. На это и есть расчет, чтобы завлечь ВСУ в безнадежное наступление, после чего добиться разгрома южной группировки и открыть путь как на Николаев вдоль побережья до Одессы и Приднестровья, так и на днепровский оборонительный рубеж через Кривой Рог с отсечением Запорожья и Днепропетровска от остальной территории Украины, заключил собеседник издания.