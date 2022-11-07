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Там максимум кустарник. Военный эксперт о том, как Россия расправляется с ВСУ под Херсоном

Там максимум кустарник. Военный эксперт о том, как Россия расправляется с ВСУ под Херсоном - 07.11.2022 Украина.ру

Там максимум кустарник. Военный эксперт о том, как Россия расправляется с ВСУ под Херсоном

Сама местность не располагает к наступлению ВСУ. Это фактически равнина с минимумом оврагов, балок и "зеленки", которая на юге Украины крайне ограничена. Об этом рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов в интервью изданию Украина.ру

2022-11-07T08:30

2022-11-07T08:30

2022-11-07T08:30

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Ранее Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что активизация боевых действий в Херсонской области может произойти в ближайшие 1,5-2 недели, возможны бои в самом Херсоне.В отличие от Харькова, там нет большой древесной растительности. Там максимум кустарник, где не спрячешь бронетехнику и личный состав, указал специалист.Так что российская армия в любом случае выиграет оборонительное сражение. На это и есть расчет, чтобы завлечь ВСУ в безнадежное наступление, после чего добиться разгрома южной группировки и открыть путь как на Николаев вдоль побережья до Одессы и Приднестровья, так и на днепровский оборонительный рубеж через Кривой Рог с отсечением Запорожья и Днепропетровска от остальной территории Украины, заключил собеседник издания.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, всу, херсон, россия, харьков, одесса, николаев, запорожье, днепропетровск