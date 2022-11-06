От Берислава до Каховки. Украинские террористы оставили без света и воды жителей Херсонской области - 06.11.2022 Украина.ру
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От Берислава до Каховки. Украинские террористы оставили без света и воды жителей Херсонской области
От Берислава до Каховки. Украинские террористы оставили без света и воды жителей Херсонской области - 06.11.2022 Украина.ру
От Берислава до Каховки. Украинские террористы оставили без света и воды жителей Херсонской области
Из-за теракта Украины на линии Берислав — Каховка были повреждены три железобетонные опоры высоковольтных линий электропередачи. Без света остались более десяти населенных пунктов Херсонской области, включая сам Херсон. Об этом 6 ноября сообщил представитель экстренных служб региона
2022-11-06T17:57
2022-11-06T17:57
новости
херсонская область
теракт
свет
вода
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Ранее об отключении электричества в городе сообщала компания "Херсоноблэнерго".Позднее администрация региона сообщила, что из-за теракта также временно прекратилась подача воды. Власти пообещали устранить последствия диверсии в ближайшее время и попросили местных жителей отнестись с пониманием и сохранять спокойствие.Помимо этого, из Херсона продолжается эвакуация населения, также в безопасное место вывозят гражданских из зоны потенциального затопления в случае потенциального взрыва Каховской ГЭС. Сегодня по шлюзу станции ударила ракета HIMARS, которая нанесла незначительные повреждения.
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новости, херсонская область, теракт, свет, вода
Новости, Херсонская область, теракт, свет, вода

От Берислава до Каховки. Украинские террористы оставили без света и воды жителей Херсонской области

17:57 06.11.2022
 
В Мелитополе подорвали опоры ЛЭП
В Мелитополе подорвали опоры ЛЭП
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Из-за теракта Украины на линии Берислав — Каховка были повреждены три железобетонные опоры высоковольтных линий электропередачи. Без света остались более десяти населенных пунктов Херсонской области, включая сам Херсон. Об этом 6 ноября сообщил представитель экстренных служб региона
Ранее об отключении электричества в городе сообщала компания "Херсоноблэнерго".
Позднее администрация региона сообщила, что из-за теракта также временно прекратилась подача воды. Власти пообещали устранить последствия диверсии в ближайшее время и попросили местных жителей отнестись с пониманием и сохранять спокойствие.
Помимо этого, из Херсона продолжается эвакуация населения, также в безопасное место вывозят гражданских из зоны потенциального затопления в случае потенциального взрыва Каховской ГЭС. Сегодня по шлюзу станции ударила ракета HIMARS, которая нанесла незначительные повреждения.
 
НовостиХерсонская областьтерактсветвода
 
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Заголовок открываемого материала
18:10Не сбивать. Военный эксперт о том, как Россия накажет США за их самолеты-разведчики над Черным морем
17:57От Берислава до Каховки. Украинские террористы оставили без света и воды жителей Херсонской области
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