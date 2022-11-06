https://ukraina.ru/20221106/1040538712.html
Приднестровский эксперт объяснил, как Молдавия задавила гагаузов и готовится к войне с республикой
Приднестровский эксперт объяснил, как Молдавия задавила гагаузов и готовится к войне с республикой - 06.11.2022 Украина.ру
Приднестровский эксперт объяснил, как Молдавия задавила гагаузов и готовится к войне с республикой
К сожалению, фактор серьезных пророссийских настроений в Молдавии и гагаузской республики не сдерживают, а подталкивают Кишинев к резким движениям в отношении Приднестровья. Об этом рассказал директор Института социально-политических исследований и регионального развития ПМР (Тирасполь) Игорь Шорников в интервью изданию Украина.ру
2022-11-06T17:24
2022-11-06T17:24
2022-11-06T17:24
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молдавия
приднестровье
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Ранее подал в отставку министр обороны Румынии Василе Дынку, известный своей взвешенной позицией по Украине. Объяснил он это несогласием с политикой президента страны. Это произошло на фоне переброски в Румынию элитной 101-ой воздушно-десантной дивизии США "Кричащие орлы" и массовых протестов в Молдавии, где люди недовольны ухудшающейся ситуацией в экономике и энергетике.Все эти месяцы в Молдове действует режим Чрезвычайной ситуации, а любые заявления политиков и лидеров общественного мнения, которые не называют Россию "страной-агрессором", расцениваются властями как "разжигание войны". И пророссийские настроения Гагаузии там тоже воспринимаются как угроза, отметил эксперт.Так что тактика закручивания гаек в Молдове имеет определенный эффект. А это может подвигнуть действующие власти к продолжению такой политики, заключил собеседник издания.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, молдавия, приднестровье, гагаузия, украина, россия
Новости, Молдавия, Приднестровье, Гагаузия, Украина, Россия
Приднестровский эксперт объяснил, как Молдавия задавила гагаузов и готовится к войне с республикой
К сожалению, фактор серьезных пророссийских настроений в Молдавии и гагаузской республики не сдерживают, а подталкивают Кишинев к резким движениям в отношении Приднестровья. Об этом рассказал директор Института социально-политических исследований и регионального развития ПМР (Тирасполь) Игорь Шорников в интервью изданию Украина.ру
Ранее подал в отставку министр обороны Румынии Василе Дынку, известный своей взвешенной позицией по Украине. Объяснил он это несогласием с политикой президента страны. Это произошло на фоне переброски в Румынию элитной 101-ой воздушно-десантной дивизии США "Кричащие орлы" и массовых протестов в Молдавии, где люди недовольны ухудшающейся ситуацией в экономике и энергетике.
Все эти месяцы в Молдове действует режим Чрезвычайной ситуации, а любые заявления политиков и лидеров общественного мнения, которые не называют Россию "страной-агрессором", расцениваются властями как "разжигание войны". И пророссийские настроения Гагаузии там тоже воспринимаются как угроза, отметил эксперт.
"Напомню, что в конце лета, когда в Гагаузии были акции протеста, молдавские власти показательно провели учения батальона Fulger прямо в Комрате. Население явно пытались запугать. И надо сказать, что протесты в Гагаузии после этого прекратились", - указал Шорников.
Так что тактика закручивания гаек в Молдове имеет определенный эффект. А это может подвигнуть действующие власти к продолжению такой политики, заключил собеседник издания.