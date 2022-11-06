https://ukraina.ru/20221106/1040538712.html

Приднестровский эксперт объяснил, как Молдавия задавила гагаузов и готовится к войне с республикой

Приднестровский эксперт объяснил, как Молдавия задавила гагаузов и готовится к войне с республикой - 06.11.2022 Украина.ру

Приднестровский эксперт объяснил, как Молдавия задавила гагаузов и готовится к войне с республикой

К сожалению, фактор серьезных пророссийских настроений в Молдавии и гагаузской республики не сдерживают, а подталкивают Кишинев к резким движениям в отношении Приднестровья. Об этом рассказал директор Института социально-политических исследований и регионального развития ПМР (Тирасполь) Игорь Шорников в интервью изданию Украина.ру

2022-11-06T17:24

2022-11-06T17:24

2022-11-06T17:24

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Ранее подал в отставку министр обороны Румынии Василе Дынку, известный своей взвешенной позицией по Украине. Объяснил он это несогласием с политикой президента страны. Это произошло на фоне переброски в Румынию элитной 101-ой воздушно-десантной дивизии США "Кричащие орлы" и массовых протестов в Молдавии, где люди недовольны ухудшающейся ситуацией в экономике и энергетике.Все эти месяцы в Молдове действует режим Чрезвычайной ситуации, а любые заявления политиков и лидеров общественного мнения, которые не называют Россию "страной-агрессором", расцениваются властями как "разжигание войны". И пророссийские настроения Гагаузии там тоже воспринимаются как угроза, отметил эксперт.Так что тактика закручивания гаек в Молдове имеет определенный эффект. А это может подвигнуть действующие власти к продолжению такой политики, заключил собеседник издания.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, молдавия, приднестровье, гагаузия, украина, россия