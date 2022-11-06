https://ukraina.ru/20221106/1040538604.html
Военный эксперт сказал, что начнется, если Россия начнет уничтожать колонны польских наемников на Украине
Военный эксперт сказал, что начнется, если Россия начнет уничтожать колонны польских наемников на Украине - 06.11.2022 Украина.ру
Военный эксперт сказал, что начнется, если Россия начнет уничтожать колонны польских наемников на Украине
Уже есть целые польские батальоны, которые действуют под видом ЧВК. Особенно они заметны в Харьковской области. Это спецназ из регулярных частей НАТО, которые прикрыты статусом наемников или "иностранного легиона". Об этом рассказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью изданию Украина.ру
2022-11-06T17:07
2022-11-06T17:07
2022-11-06T17:07
новости
россия
польша
украина
всу
иностранные наемники
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/04/1037273942_0:0:2199:1238_1920x0_80_0_0_038b318401f9bc1de058f887953087a8.jpg
Ранее в СМИ высказывалась версия, что назначенный "обучать ВСУ" Пётр Трытек, польский генерал с боевым опытом, фактически готовит польскую ударную группировку минимум на 15 тысяч человек, которая будет действовать под украинским флагом.Это говорит о том, что боевой дух украинской армии упал, выучка - недостаточная. Поэтому Киев пытается втянуть в боестолкновения и натовские войска, и исламских радикалов, подчеркнул специалист.На Западе есть здравомыслящие люди, которые попытаются не допустить такой эскалации. Но поляки не всегда адекватно оценивают ситуацию. Они намерены поучаствовать в войне, чтобы получить за это определенный бонус от США и усилить свои позиции на Украине, фактически, подчинив себе киевский режим, заключил собеседник издания.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/04/1037273942_243:0:2199:1467_1920x0_80_0_0_51fe452361b4b0372495863f0eea3d59.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, польша, украина, всу, иностранные наемники, нато
Новости, Россия, Польша, Украина, ВСУ, иностранные наемники, НАТО
Военный эксперт сказал, что начнется, если Россия начнет уничтожать колонны польских наемников на Украине
Уже есть целые польские батальоны, которые действуют под видом ЧВК. Особенно они заметны в Харьковской области. Это спецназ из регулярных частей НАТО, которые прикрыты статусом наемников или "иностранного легиона". Об этом рассказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью изданию Украина.ру
Ранее в СМИ высказывалась версия, что назначенный "обучать ВСУ" Пётр Трытек, польский генерал с боевым опытом, фактически готовит польскую ударную группировку минимум на 15 тысяч человек, которая будет действовать под украинским флагом.
Это говорит о том, что боевой дух украинской армии упал, выучка - недостаточная. Поэтому Киев пытается втянуть в боестолкновения и натовские войска, и исламских радикалов, подчеркнул специалист.
"Это очень опасная тенденция. Польша - страна НАТО. Если мы нанесем бомбовый удар по колонне польских "добровольцев" и накроем ее, Варшава нам попытается отомстить за счет прямого ввода войск, а это уже боевые действия между Альянсом и Россией", - указал Кнутов.
На Западе есть здравомыслящие люди, которые попытаются не допустить такой эскалации. Но поляки не всегда адекватно оценивают ситуацию. Они намерены поучаствовать в войне, чтобы получить за это определенный бонус от США и усилить свои позиции на Украине, фактически, подчинив себе киевский режим, заключил собеседник издания.