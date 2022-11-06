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Военный эксперт сказал, что начнется, если Россия начнет уничтожать колонны польских наемников на Украине

Военный эксперт сказал, что начнется, если Россия начнет уничтожать колонны польских наемников на Украине - 06.11.2022 Украина.ру

Военный эксперт сказал, что начнется, если Россия начнет уничтожать колонны польских наемников на Украине

Уже есть целые польские батальоны, которые действуют под видом ЧВК. Особенно они заметны в Харьковской области. Это спецназ из регулярных частей НАТО, которые прикрыты статусом наемников или "иностранного легиона". Об этом рассказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью изданию Украина.ру

2022-11-06T17:07

2022-11-06T17:07

2022-11-06T17:07

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Ранее в СМИ высказывалась версия, что назначенный "обучать ВСУ" Пётр Трытек, польский генерал с боевым опытом, фактически готовит польскую ударную группировку минимум на 15 тысяч человек, которая будет действовать под украинским флагом.Это говорит о том, что боевой дух украинской армии упал, выучка - недостаточная. Поэтому Киев пытается втянуть в боестолкновения и натовские войска, и исламских радикалов, подчеркнул специалист.На Западе есть здравомыслящие люди, которые попытаются не допустить такой эскалации. Но поляки не всегда адекватно оценивают ситуацию. Они намерены поучаствовать в войне, чтобы получить за это определенный бонус от США и усилить свои позиции на Украине, фактически, подчинив себе киевский режим, заключил собеседник издания.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, польша, украина, всу, иностранные наемники, нато