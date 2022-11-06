Военный эксперт сказал, что начнется, если Россия начнет уничтожать колонны польских наемников на Украине - 06.11.2022 Украина.ру
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Военный эксперт сказал, что начнется, если Россия начнет уничтожать колонны польских наемников на Украине
Военный эксперт сказал, что начнется, если Россия начнет уничтожать колонны польских наемников на Украине - 06.11.2022 Украина.ру
Военный эксперт сказал, что начнется, если Россия начнет уничтожать колонны польских наемников на Украине
Уже есть целые польские батальоны, которые действуют под видом ЧВК. Особенно они заметны в Харьковской области. Это спецназ из регулярных частей НАТО, которые прикрыты статусом наемников или "иностранного легиона". Об этом рассказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью изданию Украина.ру
2022-11-06T17:07
2022-11-06T17:07
новости
россия
польша
украина
всу
иностранные наемники
нато
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Ранее в СМИ высказывалась версия, что назначенный "обучать ВСУ" Пётр Трытек, польский генерал с боевым опытом, фактически готовит польскую ударную группировку минимум на 15 тысяч человек, которая будет действовать под украинским флагом.Это говорит о том, что боевой дух украинской армии упал, выучка - недостаточная. Поэтому Киев пытается втянуть в боестолкновения и натовские войска, и исламских радикалов, подчеркнул специалист.На Западе есть здравомыслящие люди, которые попытаются не допустить такой эскалации. Но поляки не всегда адекватно оценивают ситуацию. Они намерены поучаствовать в войне, чтобы получить за это определенный бонус от США и усилить свои позиции на Украине, фактически, подчинив себе киевский режим, заключил собеседник издания.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, польша, украина, всу, иностранные наемники, нато
Новости, Россия, Польша, Украина, ВСУ, иностранные наемники, НАТО

Военный эксперт сказал, что начнется, если Россия начнет уничтожать колонны польских наемников на Украине

17:07 06.11.2022
 
© NATO
- РИА Новости, 1920, 06.11.2022
© NATO
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Уже есть целые польские батальоны, которые действуют под видом ЧВК. Особенно они заметны в Харьковской области. Это спецназ из регулярных частей НАТО, которые прикрыты статусом наемников или "иностранного легиона". Об этом рассказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью изданию Украина.ру
Ранее в СМИ высказывалась версия, что назначенный "обучать ВСУ" Пётр Трытек, польский генерал с боевым опытом, фактически готовит польскую ударную группировку минимум на 15 тысяч человек, которая будет действовать под украинским флагом.
Это говорит о том, что боевой дух украинской армии упал, выучка - недостаточная. Поэтому Киев пытается втянуть в боестолкновения и натовские войска, и исламских радикалов, подчеркнул специалист.
"Это очень опасная тенденция. Польша - страна НАТО. Если мы нанесем бомбовый удар по колонне польских "добровольцев" и накроем ее, Варшава нам попытается отомстить за счет прямого ввода войск, а это уже боевые действия между Альянсом и Россией", - указал Кнутов.
На Западе есть здравомыслящие люди, которые попытаются не допустить такой эскалации. Но поляки не всегда адекватно оценивают ситуацию. Они намерены поучаствовать в войне, чтобы получить за это определенный бонус от США и усилить свои позиции на Украине, фактически, подчинив себе киевский режим, заключил собеседник издания.
 
НовостиРоссияПольшаУкраинаВСУиностранные наемникиНАТО
 
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