ВСУ выпустили шесть ракет HIMARS по Каховской ГЭС - 06.11.2022 Украина.ру
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ВСУ выпустили шесть ракет HIMARS по Каховской ГЭС
ВСУ выпустили шесть ракет HIMARS по Каховской ГЭС - 06.11.2022 Украина.ру
ВСУ выпустили шесть ракет HIMARS по Каховской ГЭС
Украинские войска обстреляли Каховскую гидроэлектростанцию (ГЭС) из американской системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, выпустив шесть ракет. Об этом 6 ноября сообщили в экстренных службах Херсонской области
2022-11-06T16:50
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) не оставляют попыток разрушить дамбу Каховской ГЭС и создать предпосылки к гуманитарной катастрофе.Информация о пострадавших на данный момент уточняется.В октябре глава военно-гражданской администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев рассказывал, что произойдет в случае разрушения Каховской ГЭС в результате обстрелов со стороны украинских войск. По его словам, тогда Новая Каховка окажется под угрозой затопления, так как вода поднимется как минимум на 12 метров. Многие дома окажутся затоплены.Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия распространила в Совете Безопасности ООН письмо, в котором призвала предотвратить провокацию Украины на Каховской ГЭС. Он указал: большинство ракет, прилетающих на территорию Новой Каховки и городской ГЭС, — американские HIMARS.
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himars, гэс, новости, всу
HIMARS, ГЭС, Новости, ВСУ

ВСУ выпустили шесть ракет HIMARS по Каховской ГЭС

16:50 06.11.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкКаховская гидроэлектростанция в Херсонской области
Каховская гидроэлектростанция в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 06.11.2022
© РИА Новости . РИА Новости
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Украинские войска обстреляли Каховскую гидроэлектростанцию (ГЭС) из американской системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, выпустив шесть ракет. Об этом 6 ноября сообщили в экстренных службах Херсонской области
Вооруженные силы Украины (ВСУ) не оставляют попыток разрушить дамбу Каховской ГЭС и создать предпосылки к гуманитарной катастрофе.

"Сегодня в 10 часов утра был нанесен удар шестью ракетами HIMARS. Подразделениями противовоздушной обороны (ПВО) пять ракет было сбито, одна попала в шлюз Каховской дамбы, которая получила разрушения", — уточнил сотрудник экстренных служб.

Информация о пострадавших на данный момент уточняется.
В октябре глава военно-гражданской администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев рассказывал, что произойдет в случае разрушения Каховской ГЭС в результате обстрелов со стороны украинских войск. По его словам, тогда Новая Каховка окажется под угрозой затопления, так как вода поднимется как минимум на 12 метров. Многие дома окажутся затоплены.
Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия распространила в Совете Безопасности ООН письмо, в котором призвала предотвратить провокацию Украины на Каховской ГЭС. Он указал: большинство ракет, прилетающих на территорию Новой Каховки и городской ГЭС, — американские HIMARS.
 
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