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Жители Херсонской области: честно об эвакуации

Жители Херсонской области: честно об эвакуации - 06.11.2022 Украина.ру

Жители Херсонской области: честно об эвакуации

Сотрудники МЧС России совместно с волонтёрами доставили ранее вывезенных с левого берега Днепра жителей Херсонской области на железнодорожный вокзал в Джанкое (Крым). Как налажен процесс эвакуации населения и что говорят те, кому пришлось покинуть свои дома - узнаете из видеосюжета

2022-11-06T16:15

2022-11-06T16:15

2022-11-06T16:16

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Напомним, временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о необходимости перемещения 70 тысяч жителей левобережья Херсонщины - от Каховки до Голой Пристани. В свою очередь, руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Россия якобы пытается "запугать херсонцев фейковыми рассылками об обстрелах города" армией ВСУ.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

всу, херсонская область, новости, видео, видео