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Жители Херсонской области: честно об эвакуации
Жители Херсонской области: честно об эвакуации - 06.11.2022 Украина.ру
Жители Херсонской области: честно об эвакуации
Сотрудники МЧС России совместно с волонтёрами доставили ранее вывезенных с левого берега Днепра жителей Херсонской области на железнодорожный вокзал в Джанкое (Крым). Как налажен процесс эвакуации населения и что говорят те, кому пришлось покинуть свои дома - узнаете из видеосюжета
2022-11-06T16:15
2022-11-06T16:15
2022-11-06T16:16
всу
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Напомним, временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о необходимости перемещения 70 тысяч жителей левобережья Херсонщины - от Каховки до Голой Пристани. В свою очередь, руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Россия якобы пытается "запугать херсонцев фейковыми рассылками об обстрелах города" армией ВСУ.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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всу, херсонская область, новости, видео, видео
ВСУ, Херсонская область, Новости, Видео
Жители Херсонской области: честно об эвакуации
16:15 06.11.2022 (обновлено: 16:16 06.11.2022)
Сотрудники МЧС России совместно с волонтёрами доставили ранее вывезенных с левого берега Днепра жителей Херсонской области на железнодорожный вокзал в Джанкое (Крым). Как налажен процесс эвакуации населения и что говорят те, кому пришлось покинуть свои дома - узнаете из видеосюжета
Напомним, временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо
сообщил о необходимости перемещения 70 тысяч жителей левобережья Херсонщины - от Каховки до Голой Пристани.
"Связано это с тем, что возможен массированный ракетный удар по Каховской плотине. И если она рухнет, то левый берег будет затоплен значительно, что принесет серьёзные проблемы как жителям, так и коммунальным службам", - отметил глава администрации Херсонской области.
В свою очередь, руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак
заявил, что Россия якобы пытается "запугать херсонцев фейковыми рассылками об обстрелах города" армией ВСУ.