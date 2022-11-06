Жители Херсонской области: честно об эвакуации - 06.11.2022 Украина.ру
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Жители Херсонской области: честно об эвакуации
Жители Херсонской области: честно об эвакуации - 06.11.2022 Украина.ру
Жители Херсонской области: честно об эвакуации
Сотрудники МЧС России совместно с волонтёрами доставили ранее вывезенных с левого берега Днепра жителей Херсонской области на железнодорожный вокзал в Джанкое (Крым). Как налажен процесс эвакуации населения и что говорят те, кому пришлось покинуть свои дома - узнаете из видеосюжета
2022-11-06T16:15
2022-11-06T16:16
всу
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Напомним, временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о необходимости перемещения 70 тысяч жителей левобережья Херсонщины - от Каховки до Голой Пристани. В свою очередь, руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Россия якобы пытается "запугать херсонцев фейковыми рассылками об обстрелах города" армией ВСУ.
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всу, херсонская область, новости, видео, видео
ВСУ, Херсонская область, Новости, Видео

Жители Херсонской области: честно об эвакуации

16:15 06.11.2022 (обновлено: 16:16 06.11.2022)
 
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Сотрудники МЧС России совместно с волонтёрами доставили ранее вывезенных с левого берега Днепра жителей Херсонской области на железнодорожный вокзал в Джанкое (Крым). Как налажен процесс эвакуации населения и что говорят те, кому пришлось покинуть свои дома - узнаете из видеосюжета
Напомним, временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о необходимости перемещения 70 тысяч жителей левобережья Херсонщины - от Каховки до Голой Пристани.

"Связано это с тем, что возможен массированный ракетный удар по Каховской плотине. И если она рухнет, то левый берег будет затоплен значительно, что принесет серьёзные проблемы как жителям, так и коммунальным службам", - отметил глава администрации Херсонской области.

В свою очередь, руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Россия якобы пытается "запугать херсонцев фейковыми рассылками об обстрелах города" армией ВСУ.
 
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