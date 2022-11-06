Подготовка ополченцев, напряжение на Херсонщине. Главное на Украине на 16:00 6 ноября - 06.11.2022 Украина.ру
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Подготовка ополченцев, напряжение на Херсонщине. Главное на Украине на 16:00 6 ноября
Подготовка ополченцев, напряжение на Херсонщине. Главное на Украине на 16:00 6 ноября - 06.11.2022 Украина.ру
Подготовка ополченцев, напряжение на Херсонщине. Главное на Украине на 16:00 6 ноября
Бизнесмен Евгений Пригожин открыл центры подготовки ополченцев в приграничных с Украиной Курской и Белгородской областях. Украина скапливает танки на херсонском направлении, ВСУ нанесли удар по шлюзу Каховской ГЭС, а в Херсоне пропало электричество
2022-11-06T16:00
2022-11-06T16:00
эксклюзив
хроники
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Ответ Пригожина на запрос издания РИА "Накануне.Ру" разместила пресс-служба компании "Конкорд"."Да, действительно, мы создаём центры подготовки ополченцев. На мой взгляд, ополчение должно состоять из первой линии, которая полностью лежит на жителях данной области", - отметил Пригожин.Он также заявил, что для того, чтобы обеспечить ополченцев, нет нужды нагружать государственные органы."Для того, чтобы обеспечить материальную составляющую ополчения, я считаю, нам не нужно обращаться к госорганам, а возложить ответственность на региональный бизнес. Если ты владелец небольшого завода, на котором работает 100 человек, и из них 50 - половозрелые самцы, то 25% должны нести службу в окопах, а 75% продолжать свою трудовую деятельность. И так по кругу - одна неделя в окопах, три дома и на производстве. В этом случае, когда враг придёт на русскую землю, все 100% встанут на защиту своей страны. На один километр линии соприкосновения на сегодняшний день достаточно 10 человек. На 100 км - 1000 человек. На удалении от них, вглубь страны должны располагаться воинские части с мобилизованными и другие объекты с силовиками. Местный житель, как никто другой, знает свои территории, способен бороться с ДРГ и принять на себя первый удар в случае необходимости", - подчеркнул Пригожин.При этом он призвал и государство не скупиться на благодарность бизнесу."Я считаю, в приграничных территориях нужно сделать упор на сознательный бизнес, а в ответ на их гражданскую позицию не жалеть представлять их к высоким государственным наградам и соотечественникам не скупиться на слова благодарности. Такой подход всегда был и есть на Руси", - отметил Пригожин.Бизнесмен также подчеркнул, что он полностью финансирует центры подготовки ЧВК "Вагнер"."Сами же центры подготовки ЧВК "Вагнер" будут полностью финансироваться мною. Мне ни федерального, ни регионального бюджета, ничего не нужно", - заявил Пригожин.Он также предложил ряд мер по организации работы центров для обучения ополченцев."Безусловно, встанет вопрос о нераспространении стрелкового оружия на данных территориях. В окопах, конечно, все должны стоять с оружием, но его ношение должно быть запрещено в населённых пунктах и вне линии обороны", - отметил Пригожин.Ранее, в День народного единства, 4 ноября, в Санкт-Петербурге открылся "ЧВК Вагнер Центр", который будет заниматься развитием оборонных технологий.Ранее Пригожин рассказал, что "ЧВК Вагнер Центр" включает комплекс зданий, где находятся места для бесплатного размещения изобретателей, проектировщиков, IT-специалистов, экспериментального производства и стартап-пространств. По его словам, миссией "ЧВК Вагнер Центра" является "обеспечение комфортной среды для генерации новых идей с целью повышения обороноспособности России, в том числе информационной". Если проект окажется успешным, у "Вагнер Центра" могут появиться филиалы.Бойцы ЧВК "Вагнер" принимают активное участие в спецоперации на Украине. Утром 6 июня корреспондент РИА "Новости" сообщил, что бойцы группы "Вагнер" ведут ожесточённые бои за южный пригород Артёмовска (украинское название — Бахмут) - Опытное, окончательно выбив подразделения ВСУ из села Иванград, которое находится в километре от городских кварталов."Впереди Иванград, он наш. Опытное зачищать сейчас будем. Севернее в Бахмут уже входим, втягиваемся потихонечку", - рассказал корреспонденту боец группы "Вагнер" о текущей обстановке, находясь на одной из близлежащих высот, с которой просматривается Артёмовск.По его словам, украинские военные постоянно бьют из миномётов и тяжелой артиллерии по занявшим Иванград бойцам "Вагнера". Рельеф окружающей местности таков, что позволяет украинским танкам ввести перекрёстный огонь со стороны южных окраин Артёмовска и Опытного по Иванграду, находящемуся в низине.При этом в стрелковый бой против "вагнеровцев" украинские военные не ввязываются, осознавая разницу в опыте и подготовке."152-е, 120-е (калибры мин и снарядов) – всё летит. В основном стрелкового боя мало. Бьют артиллерией. Танки надоели, подустали мы от них", - отметил боец.Несмотря на постоянные обстрелы Иванграда, находящегося примерно в километре от южных кварталов Артёмовска, группе "Вагнер" удалось закрепиться, выдержать обстрелы и отбить ряд контратак со стороны подразделений украинской пехоты.В телеграм-канале "оркестр Вагнера" 6 ноября появилось видео боёв за Иванград.Напряжение на ХерсонщинеВ Херсоне пропало электричество, сообщили РИА "Новости" в пресс-службе Херсоноблэнерго."Света нету по всему городу, да. Ждём информацию, где что (произошло)", — заявил представитель компании.Ранее замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил о скоплении бронетехники ВСУ на херсонском направлении."На херсонском направлении скапливается очень большое количество техники. Нацисты подтягивают все больше и больше бронемашин и танков", - заявил Стремоусов в видеообращении в своём телеграм-канале.По его словам, "все эти потуги продолжают заканчиваться перемалыванием и денацификацией".Позже стало известно об обстреле ВСУ Каховской ГЭС. Огонь украинские военные вели из РСЗО HIMARS. При этом одна из ракет попала в шлюз дамбы, сообщил журналистам представитель экстренных служб Херсонской области."ВСУ не оставляют попыток разрушить дамбу Каховской ГЭС и создать предпосылки к гуманитарной катастрофе. Сегодня в 10 часов утра был нанесен удар шестью ракетами HIMARS. Подразделениями ПВО пять ракет было сбито, одна попала в шлюз Каховской дамбы, которая получила разрушения. Информация о пострадавших уточняется", — заявил он.Как сообщили РИА "Новости" власти региона, попадание снаряда не вызвало критических разрушений дамбы.Обстановка в регионе остаётся напряжённой.
https://ukraina.ru/20221106/1040534732.html
https://ukraina.ru/20221106/1040530332.html
https://ukraina.ru/20221105/1040528466.html
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2022
Егор Леев
Егор Леев
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Украина.ру
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5
4.7
96
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+7 495 645 66 01
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Украина.ру
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, хроники
Эксклюзив, Хроники

Подготовка ополченцев, напряжение на Херсонщине. Главное на Украине на 16:00 6 ноября

16:00 06.11.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПонтонная переправа в Херсоне
Понтонная переправа в Херсоне - РИА Новости, 1920, 06.11.2022
© РИА Новости . РИА Новости
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Егор Леев
автор Украина.ру
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Бизнесмен Евгений Пригожин открыл центры подготовки ополченцев в приграничных с Украиной Курской и Белгородской областях. Украина скапливает танки на херсонском направлении, ВСУ нанесли удар по шлюзу Каховской ГЭС, а в Херсоне пропало электричество
Ответ Пригожина на запрос издания РИА "Накануне.Ру" разместила пресс-служба компании "Конкорд".
"Да, действительно, мы создаём центры подготовки ополченцев. На мой взгляд, ополчение должно состоять из первой линии, которая полностью лежит на жителях данной области", - отметил Пригожин.
Он также заявил, что для того, чтобы обеспечить ополченцев, нет нужды нагружать государственные органы.
"Для того, чтобы обеспечить материальную составляющую ополчения, я считаю, нам не нужно обращаться к госорганам, а возложить ответственность на региональный бизнес. Если ты владелец небольшого завода, на котором работает 100 человек, и из них 50 - половозрелые самцы, то 25% должны нести службу в окопах, а 75% продолжать свою трудовую деятельность. И так по кругу - одна неделя в окопах, три дома и на производстве. В этом случае, когда враг придёт на русскую землю, все 100% встанут на защиту своей страны. На один километр линии соприкосновения на сегодняшний день достаточно 10 человек. На 100 км - 1000 человек. На удалении от них, вглубь страны должны располагаться воинские части с мобилизованными и другие объекты с силовиками. Местный житель, как никто другой, знает свои территории, способен бороться с ДРГ и принять на себя первый удар в случае необходимости", - подчеркнул Пригожин.
военнослужащий ВСУ - РИА Новости, 1920, 06.11.2022
12:05
Обманчивый посыл, обстрелы и подготовка к наступлению. Главное на Украине на 12:00 6 июняВласти США просят президента Украины Владимира Зеленского продемонстрировать готовность к переговорам с РФ, но не проводить их. Украинские военные активно обстреливают новые регионы России и готовятся к наступлению
При этом он призвал и государство не скупиться на благодарность бизнесу.
"Я считаю, в приграничных территориях нужно сделать упор на сознательный бизнес, а в ответ на их гражданскую позицию не жалеть представлять их к высоким государственным наградам и соотечественникам не скупиться на слова благодарности. Такой подход всегда был и есть на Руси", - отметил Пригожин.
Бизнесмен также подчеркнул, что он полностью финансирует центры подготовки ЧВК "Вагнер".
"Сами же центры подготовки ЧВК "Вагнер" будут полностью финансироваться мною. Мне ни федерального, ни регионального бюджета, ничего не нужно", - заявил Пригожин.
Он также предложил ряд мер по организации работы центров для обучения ополченцев.
"Безусловно, встанет вопрос о нераспространении стрелкового оружия на данных территориях. В окопах, конечно, все должны стоять с оружием, но его ношение должно быть запрещено в населённых пунктах и вне линии обороны", - отметил Пригожин.
Ранее, в День народного единства, 4 ноября, в Санкт-Петербурге открылся "ЧВК Вагнер Центр", который будет заниматься развитием оборонных технологий.
Работа артиллерийского расчета ЧВК Вагнер под Бахмутом в ДНР - РИА Новости, 1920, 06.11.2022
09:41
Эвакуация из Киева, пригороды Артёмовска, стягивание к Херсону. Главное на Украине на утро 6 ноябряАмериканские СМИ сообщили о подготовке к эвакуации трёх миллионов человек из Киева. Бойцы группы "Вагнер" ведут ожесточённые бои за южные пригороды Артёмовска. Украина стягивает силы к Херсону
Ранее Пригожин рассказал, что "ЧВК Вагнер Центр" включает комплекс зданий, где находятся места для бесплатного размещения изобретателей, проектировщиков, IT-специалистов, экспериментального производства и стартап-пространств. По его словам, миссией "ЧВК Вагнер Центра" является "обеспечение комфортной среды для генерации новых идей с целью повышения обороноспособности России, в том числе информационной". Если проект окажется успешным, у "Вагнер Центра" могут появиться филиалы.
Бойцы ЧВК "Вагнер" принимают активное участие в спецоперации на Украине. Утром 6 июня корреспондент РИА "Новости" сообщил, что бойцы группы "Вагнер" ведут ожесточённые бои за южный пригород Артёмовска (украинское название — Бахмут) - Опытное, окончательно выбив подразделения ВСУ из села Иванград, которое находится в километре от городских кварталов.
"Впереди Иванград, он наш. Опытное зачищать сейчас будем. Севернее в Бахмут уже входим, втягиваемся потихонечку", - рассказал корреспонденту боец группы "Вагнер" о текущей обстановке, находясь на одной из близлежащих высот, с которой просматривается Артёмовск.
По его словам, украинские военные постоянно бьют из миномётов и тяжелой артиллерии по занявшим Иванград бойцам "Вагнера". Рельеф окружающей местности таков, что позволяет украинским танкам ввести перекрёстный огонь со стороны южных окраин Артёмовска и Опытного по Иванграду, находящемуся в низине.
Владимир Зеленский и Джейк Салливан - РИА Новости, 1920, 05.11.2022
Вчера, 19:00
Решение по памятнику Екатерине II, последствия визита Салливана. Итоги 5 ноября на УкраинеМэр Одессы Геннадий Труханов заявил о том, что поддерживает демонтаж памятника основателям Одессы и вынесет его на рассмотрение горсовета. После визита в Киев советника президента США Джейка Салливана Украина подтвердила курс на отказ от переговоров с Россией
При этом в стрелковый бой против "вагнеровцев" украинские военные не ввязываются, осознавая разницу в опыте и подготовке.
"152-е, 120-е (калибры мин и снарядов) – всё летит. В основном стрелкового боя мало. Бьют артиллерией. Танки надоели, подустали мы от них", - отметил боец.
Несмотря на постоянные обстрелы Иванграда, находящегося примерно в километре от южных кварталов Артёмовска, группе "Вагнер" удалось закрепиться, выдержать обстрелы и отбить ряд контратак со стороны подразделений украинской пехоты.
В телеграм-канале "оркестр Вагнера" 6 ноября появилось видео боёв за Иванград.
Напряжение на Херсонщине
В Херсоне пропало электричество, сообщили РИА "Новости" в пресс-службе Херсоноблэнерго.
"Света нету по всему городу, да. Ждём информацию, где что (произошло)", — заявил представитель компании.
Ранее замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил о скоплении бронетехники ВСУ на херсонском направлении.
"На херсонском направлении скапливается очень большое количество техники. Нацисты подтягивают все больше и больше бронемашин и танков", - заявил Стремоусов в видеообращении в своём телеграм-канале.
По его словам, "все эти потуги продолжают заканчиваться перемалыванием и денацификацией".
Позже стало известно об обстреле ВСУ Каховской ГЭС. Огонь украинские военные вели из РСЗО HIMARS. При этом одна из ракет попала в шлюз дамбы, сообщил журналистам представитель экстренных служб Херсонской области.
"ВСУ не оставляют попыток разрушить дамбу Каховской ГЭС и создать предпосылки к гуманитарной катастрофе. Сегодня в 10 часов утра был нанесен удар шестью ракетами HIMARS. Подразделениями ПВО пять ракет было сбито, одна попала в шлюз Каховской дамбы, которая получила разрушения. Информация о пострадавших уточняется", — заявил он.
Как сообщили РИА "Новости" власти региона, попадание снаряда не вызвало критических разрушений дамбы.
Обстановка в регионе остаётся напряжённой.
 
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Заголовок открываемого материала
16:50ВСУ выпустили шесть ракет HIMARS по Каховской ГЭС
16:43Военный эксперт рассказал, как Россия слегка придавила ВСУ в Харькове и в "серой зоне"
16:15Жители Херсонской области: честно об эвакуации
16:09Военный эксперт рассказал, как генерал Суровикин уже нанес серьезный удар по ВСУ
16:00Подготовка ополченцев, напряжение на Херсонщине. Главное на Украине на 16:00 6 ноября
16:00ЧВК "Вагнер" создает ополчения в Курской и Белгородской областях - Пригожин
15:55Суздальцев объяснил, когда именно Россия разгромила ВСУ и почему ей так тяжело сейчас
15:30Не под Харьков. Военный эксперт о том, куда ВСУ направят 15 тысяч польских боевиков
15:17Минобороны РФ заявило об отраженных атаках украинских войск
15:12Эксперт объяснил, начнется ли война с НАТО, если Россия быстро не победит ВСУ
14:51Военный эксперт сказал, что сделает Россия на Украине, чтобы ответить "кричащим орлам" и НАТО
14:38Эксперт объяснил, что будет с США, если конфликт на Украине продлится очень долго
14:16Военный эксперт назвал единственную вещь, которая спасет русские войска под Угледаром
13:48В Одессе памятник Екатерине II оградили от вандалов
13:20Втянулись в "кишку". Военный эксперт о том, чем закончится поход России и Белоруссии на Западную Украину
13:00"К годовщине революции". 5 мифов об освобождении Киева
13:00Американский портал назвал единственный способ завершить кризис на Украине
12:50Военный эксперт объяснил, что начнется, если в России срочники опять будут служить два года
12:26Военные возводят на севере Запорожской области укрепрайоны
12:22Без света и воды, но с отравленным воздухом. Киев после ударов по энергетической инфраструктуре
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