https://ukraina.ru/20221106/1040537645.html

Подготовка ополченцев, напряжение на Херсонщине. Главное на Украине на 16:00 6 ноября

Подготовка ополченцев, напряжение на Херсонщине. Главное на Украине на 16:00 6 ноября - 06.11.2022 Украина.ру

Подготовка ополченцев, напряжение на Херсонщине. Главное на Украине на 16:00 6 ноября

Бизнесмен Евгений Пригожин открыл центры подготовки ополченцев в приграничных с Украиной Курской и Белгородской областях. Украина скапливает танки на херсонском направлении, ВСУ нанесли удар по шлюзу Каховской ГЭС, а в Херсоне пропало электричество

2022-11-06T16:00

2022-11-06T16:00

2022-11-06T16:00

эксклюзив

хроники

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Ответ Пригожина на запрос издания РИА "Накануне.Ру" разместила пресс-служба компании "Конкорд"."Да, действительно, мы создаём центры подготовки ополченцев. На мой взгляд, ополчение должно состоять из первой линии, которая полностью лежит на жителях данной области", - отметил Пригожин.Он также заявил, что для того, чтобы обеспечить ополченцев, нет нужды нагружать государственные органы."Для того, чтобы обеспечить материальную составляющую ополчения, я считаю, нам не нужно обращаться к госорганам, а возложить ответственность на региональный бизнес. Если ты владелец небольшого завода, на котором работает 100 человек, и из них 50 - половозрелые самцы, то 25% должны нести службу в окопах, а 75% продолжать свою трудовую деятельность. И так по кругу - одна неделя в окопах, три дома и на производстве. В этом случае, когда враг придёт на русскую землю, все 100% встанут на защиту своей страны. На один километр линии соприкосновения на сегодняшний день достаточно 10 человек. На 100 км - 1000 человек. На удалении от них, вглубь страны должны располагаться воинские части с мобилизованными и другие объекты с силовиками. Местный житель, как никто другой, знает свои территории, способен бороться с ДРГ и принять на себя первый удар в случае необходимости", - подчеркнул Пригожин.При этом он призвал и государство не скупиться на благодарность бизнесу."Я считаю, в приграничных территориях нужно сделать упор на сознательный бизнес, а в ответ на их гражданскую позицию не жалеть представлять их к высоким государственным наградам и соотечественникам не скупиться на слова благодарности. Такой подход всегда был и есть на Руси", - отметил Пригожин.Бизнесмен также подчеркнул, что он полностью финансирует центры подготовки ЧВК "Вагнер"."Сами же центры подготовки ЧВК "Вагнер" будут полностью финансироваться мною. Мне ни федерального, ни регионального бюджета, ничего не нужно", - заявил Пригожин.Он также предложил ряд мер по организации работы центров для обучения ополченцев."Безусловно, встанет вопрос о нераспространении стрелкового оружия на данных территориях. В окопах, конечно, все должны стоять с оружием, но его ношение должно быть запрещено в населённых пунктах и вне линии обороны", - отметил Пригожин.Ранее, в День народного единства, 4 ноября, в Санкт-Петербурге открылся "ЧВК Вагнер Центр", который будет заниматься развитием оборонных технологий.Ранее Пригожин рассказал, что "ЧВК Вагнер Центр" включает комплекс зданий, где находятся места для бесплатного размещения изобретателей, проектировщиков, IT-специалистов, экспериментального производства и стартап-пространств. По его словам, миссией "ЧВК Вагнер Центра" является "обеспечение комфортной среды для генерации новых идей с целью повышения обороноспособности России, в том числе информационной". Если проект окажется успешным, у "Вагнер Центра" могут появиться филиалы.Бойцы ЧВК "Вагнер" принимают активное участие в спецоперации на Украине. Утром 6 июня корреспондент РИА "Новости" сообщил, что бойцы группы "Вагнер" ведут ожесточённые бои за южный пригород Артёмовска (украинское название — Бахмут) - Опытное, окончательно выбив подразделения ВСУ из села Иванград, которое находится в километре от городских кварталов."Впереди Иванград, он наш. Опытное зачищать сейчас будем. Севернее в Бахмут уже входим, втягиваемся потихонечку", - рассказал корреспонденту боец группы "Вагнер" о текущей обстановке, находясь на одной из близлежащих высот, с которой просматривается Артёмовск.По его словам, украинские военные постоянно бьют из миномётов и тяжелой артиллерии по занявшим Иванград бойцам "Вагнера". Рельеф окружающей местности таков, что позволяет украинским танкам ввести перекрёстный огонь со стороны южных окраин Артёмовска и Опытного по Иванграду, находящемуся в низине.При этом в стрелковый бой против "вагнеровцев" украинские военные не ввязываются, осознавая разницу в опыте и подготовке."152-е, 120-е (калибры мин и снарядов) – всё летит. В основном стрелкового боя мало. Бьют артиллерией. Танки надоели, подустали мы от них", - отметил боец.Несмотря на постоянные обстрелы Иванграда, находящегося примерно в километре от южных кварталов Артёмовска, группе "Вагнер" удалось закрепиться, выдержать обстрелы и отбить ряд контратак со стороны подразделений украинской пехоты.В телеграм-канале "оркестр Вагнера" 6 ноября появилось видео боёв за Иванград.Напряжение на ХерсонщинеВ Херсоне пропало электричество, сообщили РИА "Новости" в пресс-службе Херсоноблэнерго."Света нету по всему городу, да. Ждём информацию, где что (произошло)", — заявил представитель компании.Ранее замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил о скоплении бронетехники ВСУ на херсонском направлении."На херсонском направлении скапливается очень большое количество техники. Нацисты подтягивают все больше и больше бронемашин и танков", - заявил Стремоусов в видеообращении в своём телеграм-канале.По его словам, "все эти потуги продолжают заканчиваться перемалыванием и денацификацией".Позже стало известно об обстреле ВСУ Каховской ГЭС. Огонь украинские военные вели из РСЗО HIMARS. При этом одна из ракет попала в шлюз дамбы, сообщил журналистам представитель экстренных служб Херсонской области."ВСУ не оставляют попыток разрушить дамбу Каховской ГЭС и создать предпосылки к гуманитарной катастрофе. Сегодня в 10 часов утра был нанесен удар шестью ракетами HIMARS. Подразделениями ПВО пять ракет было сбито, одна попала в шлюз Каховской дамбы, которая получила разрушения. Информация о пострадавших уточняется", — заявил он.Как сообщили РИА "Новости" власти региона, попадание снаряда не вызвало критических разрушений дамбы.Обстановка в регионе остаётся напряжённой.

https://ukraina.ru/20221106/1040534732.html

https://ukraina.ru/20221106/1040530332.html

https://ukraina.ru/20221105/1040528466.html

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2022

Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники