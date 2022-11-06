Суздальцев объяснил, когда именно Россия разгромила ВСУ и почему ей так тяжело сейчас - 06.11.2022 Украина.ру
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Суздальцев объяснил, когда именно Россия разгромила ВСУ и почему ей так тяжело сейчас
Суздальцев объяснил, когда именно Россия разгромила ВСУ и почему ей так тяжело сейчас - 06.11.2022 Украина.ру
Суздальцев объяснил, когда именно Россия разгромила ВСУ и почему ей так тяжело сейчас
У российских войск действительно возникли проблемы в ходе спецоперации, потому что мы воюем не с украинской армией как таковой. Об этом рассказал политолог Андрей Суздальцев в интервью изданию Украина.ру
2022-11-06T15:55
2022-11-06T15:55
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Эксперт подчеркнул, что армию независимой Украины мы разгромили в конце июня, а сейчас мы воюем с армией НАТО, наполненной наемниками и специалистами.Эту информацию еще надо подтвердить, но говорят, что на херсонском направлении действуют не отдельные представители Польши, а целые подразделения, добавил он.Понятно, что в обычной танковой, авиационной и артиллерийской войне нам сложно противостоять НАТО. Поэтому мы сейчас перестраиваем армию буквально на ходу, заключил собеседник издания.
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Украина.ру
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новости, россия, всу, нато, армия
Новости, Россия, ВСУ, НАТО, Армия

Суздальцев объяснил, когда именно Россия разгромила ВСУ и почему ей так тяжело сейчас

15:55 06.11.2022
 
© Владимир ТрефиловАндрей Суздальцев
Андрей Суздальцев
© Владимир Трефилов
Читать в
У российских войск действительно возникли проблемы в ходе спецоперации, потому что мы воюем не с украинской армией как таковой. Об этом рассказал политолог Андрей Суздальцев в интервью изданию Украина.ру
Эксперт подчеркнул, что армию независимой Украины мы разгромили в конце июня, а сейчас мы воюем с армией НАТО, наполненной наемниками и специалистами.
Эту информацию еще надо подтвердить, но говорят, что на херсонском направлении действуют не отдельные представители Польши, а целые подразделения, добавил он.
"Мы воюем с 50 странами Запада. Это сложная война. Перестройка нашей армии требует времени. Если мы бы хотели решить все просто и быстро, мы бы применили тактическое ядерное оружие. Зачем нам тогда мобилизация?", - указал Суздальцев.
Понятно, что в обычной танковой, авиационной и артиллерийской войне нам сложно противостоять НАТО. Поэтому мы сейчас перестраиваем армию буквально на ходу, заключил собеседник издания.
 
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