https://ukraina.ru/20221106/1040537375.html
Суздальцев объяснил, когда именно Россия разгромила ВСУ и почему ей так тяжело сейчас
Суздальцев объяснил, когда именно Россия разгромила ВСУ и почему ей так тяжело сейчас - 06.11.2022 Украина.ру
Суздальцев объяснил, когда именно Россия разгромила ВСУ и почему ей так тяжело сейчас
У российских войск действительно возникли проблемы в ходе спецоперации, потому что мы воюем не с украинской армией как таковой. Об этом рассказал политолог Андрей Суздальцев в интервью изданию Украина.ру
2022-11-06T15:55
2022-11-06T15:55
2022-11-06T15:55
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Эксперт подчеркнул, что армию независимой Украины мы разгромили в конце июня, а сейчас мы воюем с армией НАТО, наполненной наемниками и специалистами.Эту информацию еще надо подтвердить, но говорят, что на херсонском направлении действуют не отдельные представители Польши, а целые подразделения, добавил он.Понятно, что в обычной танковой, авиационной и артиллерийской войне нам сложно противостоять НАТО. Поэтому мы сейчас перестраиваем армию буквально на ходу, заключил собеседник издания.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, всу, нато, армия
Новости, Россия, ВСУ, НАТО, Армия
Суздальцев объяснил, когда именно Россия разгромила ВСУ и почему ей так тяжело сейчас
У российских войск действительно возникли проблемы в ходе спецоперации, потому что мы воюем не с украинской армией как таковой. Об этом рассказал политолог Андрей Суздальцев в интервью изданию Украина.ру
Эксперт подчеркнул, что армию независимой Украины мы разгромили в конце июня, а сейчас мы воюем с армией НАТО, наполненной наемниками и специалистами.
Эту информацию еще надо подтвердить, но говорят, что на херсонском направлении действуют не отдельные представители Польши, а целые подразделения, добавил он.
"Мы воюем с 50 странами Запада. Это сложная война. Перестройка нашей армии требует времени. Если мы бы хотели решить все просто и быстро, мы бы применили тактическое ядерное оружие. Зачем нам тогда мобилизация?", - указал Суздальцев.
Понятно, что в обычной танковой, авиационной и артиллерийской войне нам сложно противостоять НАТО. Поэтому мы сейчас перестраиваем армию буквально на ходу, заключил собеседник издания.