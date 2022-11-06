https://ukraina.ru/20221106/1040537375.html

Суздальцев объяснил, когда именно Россия разгромила ВСУ и почему ей так тяжело сейчас

Суздальцев объяснил, когда именно Россия разгромила ВСУ и почему ей так тяжело сейчас - 06.11.2022 Украина.ру

Суздальцев объяснил, когда именно Россия разгромила ВСУ и почему ей так тяжело сейчас

У российских войск действительно возникли проблемы в ходе спецоперации, потому что мы воюем не с украинской армией как таковой. Об этом рассказал политолог Андрей Суздальцев в интервью изданию Украина.ру

2022-11-06T15:55

2022-11-06T15:55

2022-11-06T15:55

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Эксперт подчеркнул, что армию независимой Украины мы разгромили в конце июня, а сейчас мы воюем с армией НАТО, наполненной наемниками и специалистами.Эту информацию еще надо подтвердить, но говорят, что на херсонском направлении действуют не отдельные представители Польши, а целые подразделения, добавил он.Понятно, что в обычной танковой, авиационной и артиллерийской войне нам сложно противостоять НАТО. Поэтому мы сейчас перестраиваем армию буквально на ходу, заключил собеседник издания.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, всу, нато, армия