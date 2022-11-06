ЧВК "Вагнер" создает ополчения в Курской и Белгородской областях - Пригожин - 06.11.2022 Украина.ру
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ЧВК "Вагнер" создает ополчения в Курской и Белгородской областях - Пригожин
ЧВК "Вагнер" создает ополчения в Курской и Белгородской областях - Пригожин - 06.11.2022 Украина.ру
ЧВК "Вагнер" создает ополчения в Курской и Белгородской областях - Пригожин
Российский бизнесмен, основатель частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" Евгений Пригожин подтвердил, что ЧВК создает центры подготовки ополченцев в Курской и Белгородской областях. Об этом сообщила пресс-служба компании "Конкорд" в соцсети "ВКонтакте"
2022-11-06T16:00
2022-11-06T16:00
"вагнеровцы"
новости
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Пригожин считает, что ополчение должно состоять из первой линии, которая полностью лежит на жителях Курской и Белгородской областей, а финансировать их потребности, по его словам, мог бы региональный бизнес. При этом бизнесмен отметил, что ЧВК на работу самих центров готова выделять необходимые средства самостоятельно.Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге открылся "ЧВК Вагнер Центр". Миссией центра, по словам предпринимателя Евгения Пригожина, станет "обеспечение комфортной среды для генерации новых идей с целью повышения обороноспособности России, в том числе информационной".
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"вагнеровцы", новости, пригожин, чвк
"вагнеровцы", Новости, Пригожин, ЧВК

ЧВК "Вагнер" создает ополчения в Курской и Белгородской областях - Пригожин

16:00 06.11.2022
 
© AP / Alexander ZemlianichenkoЕвгений Пригожин
Евгений Пригожин - РИА Новости, 1920, 06.11.2022
© AP / Alexander Zemlianichenko
Читать в
Российский бизнесмен, основатель частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" Евгений Пригожин подтвердил, что ЧВК создает центры подготовки ополченцев в Курской и Белгородской областях. Об этом сообщила пресс-служба компании "Конкорд" в соцсети "ВКонтакте"
Пригожин считает, что ополчение должно состоять из первой линии, которая полностью лежит на жителях Курской и Белгородской областей, а финансировать их потребности, по его словам, мог бы региональный бизнес.
При этом бизнесмен отметил, что ЧВК на работу самих центров готова выделять необходимые средства самостоятельно.

"Если ты владелец небольшого завода, на котором работают 100 человек и из них 50 — половозрелые самцы, то 25% должны нести службу в окопах, а 75% продолжать свою трудовую деятельность", — сказал Пригожин.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге открылся "ЧВК Вагнер Центр". Миссией центра, по словам предпринимателя Евгения Пригожина, станет "обеспечение комфортной среды для генерации новых идей с целью повышения обороноспособности России, в том числе информационной".
 
"вагнеровцы"НовостиПригожинЧВК
 
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