https://ukraina.ru/20221106/1040537251.html

ЧВК "Вагнер" создает ополчения в Курской и Белгородской областях - Пригожин

ЧВК "Вагнер" создает ополчения в Курской и Белгородской областях - Пригожин - 06.11.2022 Украина.ру

ЧВК "Вагнер" создает ополчения в Курской и Белгородской областях - Пригожин

Российский бизнесмен, основатель частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" Евгений Пригожин подтвердил, что ЧВК создает центры подготовки ополченцев в Курской и Белгородской областях. Об этом сообщила пресс-служба компании "Конкорд" в соцсети "ВКонтакте"

2022-11-06T16:00

2022-11-06T16:00

2022-11-06T16:00

"вагнеровцы"

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чвк

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Пригожин считает, что ополчение должно состоять из первой линии, которая полностью лежит на жителях Курской и Белгородской областей, а финансировать их потребности, по его словам, мог бы региональный бизнес. При этом бизнесмен отметил, что ЧВК на работу самих центров готова выделять необходимые средства самостоятельно.Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге открылся "ЧВК Вагнер Центр". Миссией центра, по словам предпринимателя Евгения Пригожина, станет "обеспечение комфортной среды для генерации новых идей с целью повышения обороноспособности России, в том числе информационной".

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

"вагнеровцы", новости, пригожин, чвк