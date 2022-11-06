https://ukraina.ru/20221106/1040537137.html

Не под Харьков. Военный эксперт о том, куда ВСУ направят 15 тысяч польских боевиков

Не под Харьков. Военный эксперт о том, куда ВСУ направят 15 тысяч польских боевиков - 06.11.2022 Украина.ру

Не под Харьков. Военный эксперт о том, куда ВСУ направят 15 тысяч польских боевиков

Если разговоры о прямом участии значительных польских сил в конфликте на Украине окажутся правдой, но на харьковское направление их подтягивать точно не будут. Об этом рассказал родившийся в Харькове военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью изданию Украина.ру

2022-11-06T15:30

2022-11-06T15:30

2022-11-06T15:30

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Ранее в СМИ высказывалась версия, что назначенный "обучать ВСУ" Пётр Трытек, польский генерал с боевым опытом, фактически готовит польскую ударную группировку минимум на 15 тысяч человек, которая будет действовать под украинским флагом.Эксперт напомнил, что еще в апреле именно в Харькове было большое количество наемников из Польши. По улицам города спокойно разъезжали бронемашины с двумя флажками – польским и украинским.Более того, если раньше в составе ДРГ противника было два-три поляка, то сейчас на Харьковском направлении такие отряды в 12-15 человек полностью состоят из польских наемников, уточнил он.Поэтому если противник и будет использовать этих 15 тысяч поляков, то их перебросят на границу с Белоруссией, заключил собеседник издания.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, харьков, всу, польша, иностранные наемники, нацисты