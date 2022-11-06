https://ukraina.ru/20221106/1040537137.html
Не под Харьков. Военный эксперт о том, куда ВСУ направят 15 тысяч польских боевиков
Не под Харьков. Военный эксперт о том, куда ВСУ направят 15 тысяч польских боевиков - 06.11.2022 Украина.ру
Не под Харьков. Военный эксперт о том, куда ВСУ направят 15 тысяч польских боевиков
Если разговоры о прямом участии значительных польских сил в конфликте на Украине окажутся правдой, но на харьковское направление их подтягивать точно не будут. Об этом рассказал родившийся в Харькове военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью изданию Украина.ру
2022-11-06T15:30
2022-11-06T15:30
2022-11-06T15:30
новости
харьков
всу
польша
иностранные наемники
нацисты
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Ранее в СМИ высказывалась версия, что назначенный "обучать ВСУ" Пётр Трытек, польский генерал с боевым опытом, фактически готовит польскую ударную группировку минимум на 15 тысяч человек, которая будет действовать под украинским флагом.Эксперт напомнил, что еще в апреле именно в Харькове было большое количество наемников из Польши. По улицам города спокойно разъезжали бронемашины с двумя флажками – польским и украинским.Более того, если раньше в составе ДРГ противника было два-три поляка, то сейчас на Харьковском направлении такие отряды в 12-15 человек полностью состоят из польских наемников, уточнил он.Поэтому если противник и будет использовать этих 15 тысяч поляков, то их перебросят на границу с Белоруссией, заключил собеседник издания.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, харьков, всу, польша, иностранные наемники, нацисты
Новости, Харьков, ВСУ, Польша, иностранные наемники, нацисты
Не под Харьков. Военный эксперт о том, куда ВСУ направят 15 тысяч польских боевиков
Если разговоры о прямом участии значительных польских сил в конфликте на Украине окажутся правдой, но на харьковское направление их подтягивать точно не будут. Об этом рассказал родившийся в Харькове военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью изданию Украина.ру
Ранее в СМИ высказывалась версия, что назначенный "обучать ВСУ" Пётр Трытек, польский генерал с боевым опытом, фактически готовит польскую ударную группировку минимум на 15 тысяч человек, которая будет действовать под украинским флагом.
Эксперт напомнил, что еще в апреле именно в Харькове было большое количество наемников из Польши. По улицам города спокойно разъезжали бронемашины с двумя флажками – польским и украинским.
Более того, если раньше в составе ДРГ противника было два-три поляка, то сейчас на Харьковском направлении такие отряды в 12-15 человек полностью состоят из польских наемников, уточнил он.
"Но уже появилась достоверная информация, что поляки не могут поделить "серую зону" с этими уродами из "Кракена", и что между наемниками и нацистами происходят стычки и перестрелки. Почему? Все очень просто. И те, и другие занимаются самым обыкновенным мародерством. Они грабили жителей элитных поселков (Старый Салтов, Печенежское водохранилище, Травянское водохранилище) и, видимо, что-то не поделили", - считает Алехин.
Поэтому если противник и будет использовать этих 15 тысяч поляков, то их перебросят на границу с Белоруссией, заключил собеседник издания.