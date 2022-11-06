https://ukraina.ru/20221106/1040536810.html

Эксперт объяснил, начнется ли война с НАТО, если Россия быстро не победит ВСУ

Эксперт объяснил, начнется ли война с НАТО, если Россия быстро не победит ВСУ - 06.11.2022 Украина.ру

Эксперт объяснил, начнется ли война с НАТО, если Россия быстро не победит ВСУ

Трудно сказать, действительно ли Россия начала спецоперацию на Украине, чтобы не допустить прямой войны с НАТО. Цели, задачи и причины СВО подробно разобраны. Например, не допустить распространения ядерного оружия у наших границ. Об этом рассказал обозреватель радиостанции "Говорит Москва" Александр Асафов в интервью изданию Украина.ру

2022-11-06T15:12

2022-11-06T15:12

2022-11-06T15:12

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Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что появляется всё больше сведений о том, что кадровые военнослужащие из США и стран Европы постоянно работают непосредственно на Украине.Очевидно, что НАТО активно участвует в конфликте, но никогда этого не признает. Потому что всем понятно, какие будут последствия у прямого боестолкновения, считает эксперт.Что касается заявлений Лаврова, то любые подобные действия могут быть расценены нами как прямое участие НАТО в войне с Россией, что приведет к неотвратимым последствиям. Мы об этом всех предупредили и НАТО удержится от подобных непродуманных действий, заключил собеседник издания.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, всу, нато, украина, сергей лавров