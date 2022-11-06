Эксперт объяснил, начнется ли война с НАТО, если Россия быстро не победит ВСУ - 06.11.2022 Украина.ру
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Эксперт объяснил, начнется ли война с НАТО, если Россия быстро не победит ВСУ
Эксперт объяснил, начнется ли война с НАТО, если Россия быстро не победит ВСУ - 06.11.2022 Украина.ру
Эксперт объяснил, начнется ли война с НАТО, если Россия быстро не победит ВСУ
Трудно сказать, действительно ли Россия начала спецоперацию на Украине, чтобы не допустить прямой войны с НАТО. Цели, задачи и причины СВО подробно разобраны. Например, не допустить распространения ядерного оружия у наших границ. Об этом рассказал обозреватель радиостанции "Говорит Москва" Александр Асафов в интервью изданию Украина.ру
2022-11-06T15:12
2022-11-06T15:12
новости
россия
всу
нато
украина
сергей лавров
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Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что появляется всё больше сведений о том, что кадровые военнослужащие из США и стран Европы постоянно работают непосредственно на Украине.Очевидно, что НАТО активно участвует в конфликте, но никогда этого не признает. Потому что всем понятно, какие будут последствия у прямого боестолкновения, считает эксперт.Что касается заявлений Лаврова, то любые подобные действия могут быть расценены нами как прямое участие НАТО в войне с Россией, что приведет к неотвратимым последствиям. Мы об этом всех предупредили и НАТО удержится от подобных непродуманных действий, заключил собеседник издания.
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новости, россия, всу, нато, украина, сергей лавров
Новости, Россия, ВСУ, НАТО, Украина, Сергей Лавров

Эксперт объяснил, начнется ли война с НАТО, если Россия быстро не победит ВСУ

15:12 06.11.2022
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкСовместные учения стран НАТО и Украины "Три меча-2021"
Совместные учения стран НАТО и Украины Три меча-2021 - РИА Новости, 1920, 06.11.2022
© РИА Новости . Стрингер
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Трудно сказать, действительно ли Россия начала спецоперацию на Украине, чтобы не допустить прямой войны с НАТО. Цели, задачи и причины СВО подробно разобраны. Например, не допустить распространения ядерного оружия у наших границ. Об этом рассказал обозреватель радиостанции "Говорит Москва" Александр Асафов в интервью изданию Украина.ру
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что появляется всё больше сведений о том, что кадровые военнослужащие из США и стран Европы постоянно работают непосредственно на Украине.
Очевидно, что НАТО активно участвует в конфликте, но никогда этого не признает. Потому что всем понятно, какие будут последствия у прямого боестолкновения, считает эксперт.
"Задача американцев — затянуть конфликт как можно дольше, потому что он дает США много плюсов. Это и подавление России, и уничтожение немецкой экономики, и продвижение своего сжиженного газа, а еще сохранение контроля над Европой. Потому что когда в центре Европы ведется конфликт, Европа будет выполнять все, что ей скажут", - указал Асафов.
Что касается заявлений Лаврова, то любые подобные действия могут быть расценены нами как прямое участие НАТО в войне с Россией, что приведет к неотвратимым последствиям. Мы об этом всех предупредили и НАТО удержится от подобных непродуманных действий, заключил собеседник издания.
 
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