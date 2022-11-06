https://ukraina.ru/20221106/1040536810.html
Эксперт объяснил, начнется ли война с НАТО, если Россия быстро не победит ВСУ
Эксперт объяснил, начнется ли война с НАТО, если Россия быстро не победит ВСУ - 06.11.2022 Украина.ру
Эксперт объяснил, начнется ли война с НАТО, если Россия быстро не победит ВСУ
Трудно сказать, действительно ли Россия начала спецоперацию на Украине, чтобы не допустить прямой войны с НАТО. Цели, задачи и причины СВО подробно разобраны. Например, не допустить распространения ядерного оружия у наших границ. Об этом рассказал обозреватель радиостанции "Говорит Москва" Александр Асафов в интервью изданию Украина.ру
2022-11-06T15:12
2022-11-06T15:12
2022-11-06T15:12
новости
россия
всу
нато
украина
сергей лавров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103371/22/1033712279_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_8eee26b22bd208cfc266a9892d5febf5.jpg
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что появляется всё больше сведений о том, что кадровые военнослужащие из США и стран Европы постоянно работают непосредственно на Украине.Очевидно, что НАТО активно участвует в конфликте, но никогда этого не признает. Потому что всем понятно, какие будут последствия у прямого боестолкновения, считает эксперт.Что касается заявлений Лаврова, то любые подобные действия могут быть расценены нами как прямое участие НАТО в войне с Россией, что приведет к неотвратимым последствиям. Мы об этом всех предупредили и НАТО удержится от подобных непродуманных действий, заключил собеседник издания.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103371/22/1033712279_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_03f4d2c2799dec39f4572b8ea45ad77d.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, всу, нато, украина, сергей лавров
Эксперт объяснил, начнется ли война с НАТО, если Россия быстро не победит ВСУ
Трудно сказать, действительно ли Россия начала спецоперацию на Украине, чтобы не допустить прямой войны с НАТО. Цели, задачи и причины СВО подробно разобраны. Например, не допустить распространения ядерного оружия у наших границ. Об этом рассказал обозреватель радиостанции "Говорит Москва" Александр Асафов в интервью изданию Украина.ру
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что появляется всё больше сведений о том, что кадровые военнослужащие из США и стран Европы постоянно работают непосредственно на Украине.
Очевидно, что НАТО активно участвует в конфликте, но никогда этого не признает. Потому что всем понятно, какие будут последствия у прямого боестолкновения, считает эксперт.
"Задача американцев — затянуть конфликт как можно дольше, потому что он дает США много плюсов. Это и подавление России, и уничтожение немецкой экономики, и продвижение своего сжиженного газа, а еще сохранение контроля над Европой. Потому что когда в центре Европы ведется конфликт, Европа будет выполнять все, что ей скажут", - указал Асафов.
Что касается заявлений Лаврова, то любые подобные действия могут быть расценены нами как прямое участие НАТО в войне с Россией, что приведет к неотвратимым последствиям. Мы об этом всех предупредили и НАТО удержится от подобных непродуманных действий, заключил собеседник издания.