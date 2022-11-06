https://ukraina.ru/20221106/1040536695.html
Военный эксперт сказал, что сделает Россия на Украине, чтобы ответить "кричащим орлам" и НАТО
Военный эксперт сказал, что сделает Россия на Украине, чтобы ответить "кричащим орлам" и НАТО - 06.11.2022 Украина.ру
Военный эксперт сказал, что сделает Россия на Украине, чтобы ответить "кричащим орлам" и НАТО
Опасность формирования группировок НАТО состоит в том, что под них создается инфраструктура, на базе которой можно наращивать новые и новые группировки. Но наш успех на Украине приведет к тому, что они так и будут там стоять "для сдерживания России". Об этом рассказал военный политолог Иван Коновалов в интервью изданию Украина.ру
2022-11-06T14:51
2022-11-06T14:51
2022-11-06T14:51
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Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что группировка НАТО близ границ России выросла с февраля в 2,5 раза, превысив 30 тысяч человек. По его словам, НАТО создает новые многонациональные батальонные тактические группы в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии.Эксперт подчеркнул, что НАТО может угрожать России сколько угодно, но решиться на активные действия они не смогут, поскольку в Альянсе нет единого понимания, как действовать дальше.В НАТО останутся отдельные страны вроде Польши, которые готовы выстрелить себе в пах, чтобы напакостить России, но все остальные будут саботировать решения США по Украине, добавил специалист.Мы это видим уже сейчас. Америка из последних сил осуществляет поставки оружия на Украину, а Европа этому сопротивляется. Чем дальше, тем сильнее, заключил собеседник издания.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, нато, украина, россия, польша, сша, румыния
Военный эксперт сказал, что сделает Россия на Украине, чтобы ответить "кричащим орлам" и НАТО
Опасность формирования группировок НАТО состоит в том, что под них создается инфраструктура, на базе которой можно наращивать новые и новые группировки. Но наш успех на Украине приведет к тому, что они так и будут там стоять "для сдерживания России". Об этом рассказал военный политолог Иван Коновалов в интервью изданию Украина.ру
Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что группировка НАТО близ границ России выросла с февраля в 2,5 раза, превысив 30 тысяч человек. По его словам, НАТО создает новые многонациональные батальонные тактические группы в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии.
Эксперт подчеркнул, что НАТО может угрожать России сколько угодно, но решиться на активные действия они не смогут, поскольку в Альянсе нет единого понимания, как действовать дальше.
"К тому же, появление новых группировок НАТО в Восточной Европе картину не меняет. Точно так же, как и прибытие 101-ой воздушной дивизии США в Румынию. Эти десантники решаться сунуться на Украину и стать там трупами? Понятно, что этого не будет. Вот и будут они так стоять", - уверен Коновалов.
В НАТО останутся отдельные страны вроде Польши, которые готовы выстрелить себе в пах, чтобы напакостить России, но все остальные будут саботировать решения США по Украине, добавил специалист.
Мы это видим уже сейчас. Америка из последних сил осуществляет поставки оружия на Украину, а Европа этому сопротивляется. Чем дальше, тем сильнее, заключил собеседник издания.