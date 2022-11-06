Эксперт объяснил, что будет с США, если конфликт на Украине продлится очень долго - 06.11.2022 Украина.ру
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Эксперт объяснил, что будет с США, если конфликт на Украине продлится очень долго
Эксперт объяснил, что будет с США, если конфликт на Украине продлится очень долго - 06.11.2022 Украина.ру
Эксперт объяснил, что будет с США, если конфликт на Украине продлится очень долго
Американцы не дадут Украине возможность обсуждать любые мирные соглашения, поскольку они заинтересованы в продолжении конфликта. США получают от этого массу плюсов, связанных с деньгами и влиянием. Об этом рассказал обозреватель радиостанции "Говорит Москва" Александр Асафов в интервью изданию Украина.ру
2022-11-06T14:38
2022-11-06T14:38
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Ранее турецкие СМИ сообщили, что Анкара планирует организовать переговоры России и Запада по Украине, предложение уже передано Вашингтону по дипломатическим каналам.Что касается прямых переговоров, то если американцы будут обсуждать Украину без Украины, то они признают, что напрямую управляют всем этим процессом, указал Асафов.Что касается позиции России, то Москва готова договариваться с кем угодно, кто способен повлиять на ситуацию ради достижения мира, заключил собеседник издания.
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Новости, Украина, Россия, Турция, США

Эксперт объяснил, что будет с США, если конфликт на Украине продлится очень долго

14:38 06.11.2022
 
© Marcos Bais/Pexelsкапитолий вашингтон здание флаг сша
капитолий вашингтон здание флаг сша
© Marcos Bais/Pexels
Читать в
Американцы не дадут Украине возможность обсуждать любые мирные соглашения, поскольку они заинтересованы в продолжении конфликта. США получают от этого массу плюсов, связанных с деньгами и влиянием. Об этом рассказал обозреватель радиостанции "Говорит Москва" Александр Асафов в интервью изданию Украина.ру
Ранее турецкие СМИ сообщили, что Анкара планирует организовать переговоры России и Запада по Украине, предложение уже передано Вашингтону по дипломатическим каналам.
"Это и подавление России, и уничтожение немецкой экономики, и продвижение своего сжиженного газа, а еще сохранение контроля над Европой. Потому что когда в центре Европы ведется конфликт, Европа будет выполнять все, что ей скажут. К тому же Америке принадлежит более 50% сельскохозяйственных земель Украины. Зерно, которое вывезли якобы для бедных стран, — это зерно американских компаний", - перечислил эксперт.
Что касается прямых переговоров, то если американцы будут обсуждать Украину без Украины, то они признают, что напрямую управляют всем этим процессом, указал Асафов.
Что касается позиции России, то Москва готова договариваться с кем угодно, кто способен повлиять на ситуацию ради достижения мира, заключил собеседник издания.
 
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