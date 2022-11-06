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Эксперт объяснил, что будет с США, если конфликт на Украине продлится очень долго

Эксперт объяснил, что будет с США, если конфликт на Украине продлится очень долго - 06.11.2022 Украина.ру

Эксперт объяснил, что будет с США, если конфликт на Украине продлится очень долго

Американцы не дадут Украине возможность обсуждать любые мирные соглашения, поскольку они заинтересованы в продолжении конфликта. США получают от этого массу плюсов, связанных с деньгами и влиянием. Об этом рассказал обозреватель радиостанции "Говорит Москва" Александр Асафов в интервью изданию Украина.ру

2022-11-06T14:38

2022-11-06T14:38

2022-11-06T14:38

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Ранее турецкие СМИ сообщили, что Анкара планирует организовать переговоры России и Запада по Украине, предложение уже передано Вашингтону по дипломатическим каналам.Что касается прямых переговоров, то если американцы будут обсуждать Украину без Украины, то они признают, что напрямую управляют всем этим процессом, указал Асафов.Что касается позиции России, то Москва готова договариваться с кем угодно, кто способен повлиять на ситуацию ради достижения мира, заключил собеседник издания.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, турция, сша