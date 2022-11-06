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Военный эксперт назвал единственную вещь, которая спасет русские войска под Угледаром

Военный эксперт назвал единственную вещь, которая спасет русские войска под Угледаром - 06.11.2022 Украина.ру

Военный эксперт назвал единственную вещь, которая спасет русские войска под Угледаром

Ситуация в Угледаре – непростая. Там сложные терриконы и высотки, превращенные в настоящие крепости, а перед ними просматриваемая местность. Об этом рассказал военный политолог Иван Коновалов в интервью изданию Украина.ру

2022-11-06T14:16

2022-11-06T14:16

2022-11-06T14:16

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Отвечая на вопрос, будут ли русские войска для освобождения Угледара идти прямо через Павловку или попытаются перерезать трассу на Марьинку, взяв Новомихайловку, эксперт подчеркнул, что все зависит от принятия решений на месте.Идти напролом – терять людей. Только фланговые обходы и отрезание противника от коммуникаций. Сделать это можно с севера, заключил собеседник издания.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, донбасс, марьинка