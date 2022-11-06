https://ukraina.ru/20221106/1040536495.html
Военный эксперт назвал единственную вещь, которая спасет русские войска под Угледаром
Военный эксперт назвал единственную вещь, которая спасет русские войска под Угледаром - 06.11.2022 Украина.ру
Военный эксперт назвал единственную вещь, которая спасет русские войска под Угледаром
Ситуация в Угледаре – непростая. Там сложные терриконы и высотки, превращенные в настоящие крепости, а перед ними просматриваемая местность. Об этом рассказал военный политолог Иван Коновалов в интервью изданию Украина.ру
2022-11-06T14:16
2022-11-06T14:16
2022-11-06T14:16
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Отвечая на вопрос, будут ли русские войска для освобождения Угледара идти прямо через Павловку или попытаются перерезать трассу на Марьинку, взяв Новомихайловку, эксперт подчеркнул, что все зависит от принятия решений на месте.Идти напролом – терять людей. Только фланговые обходы и отрезание противника от коммуникаций. Сделать это можно с севера, заключил собеседник издания.
Украина.ру
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2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, донбасс, марьинка
Новости, Россия, Донбасс, Марьинка
Военный эксперт назвал единственную вещь, которая спасет русские войска под Угледаром
Ситуация в Угледаре – непростая. Там сложные терриконы и высотки, превращенные в настоящие крепости, а перед ними просматриваемая местность. Об этом рассказал военный политолог Иван Коновалов в интервью изданию Украина.ру
Отвечая на вопрос, будут ли русские войска для освобождения Угледара идти прямо через Павловку или попытаются перерезать трассу на Марьинку, взяв Новомихайловку, эксперт подчеркнул, что все зависит от принятия решений на месте.
"Потому что слишком много нюансов. За эти восемь месяцев мы уже сделали слишком много прогнозов. Не надо заниматься прогнозами. Нужно заниматься расчетами на ближайшую перспективу. Только это спасет жизни наших бойцов", - уверен Коновалов.
Идти напролом – терять людей. Только фланговые обходы и отрезание противника от коммуникаций. Сделать это можно с севера, заключил собеседник издания.