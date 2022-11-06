https://ukraina.ru/20221106/1040536120.html
В Одессе памятник Екатерине II оградили от вандалов
В Одессе памятник Екатерине II оградили от вандалов - 06.11.2022 Украина.ру
В Одессе памятник Екатерине II оградили от вандалов
Памятник российской императрице Екатерине II в Одессе после ряда актов вандализма оградили деревянным забором. Соответствующий снимок опубликовал 6 ноября телеграм-канал "Общественное. Одесса"
2022-11-06T13:48
2022-11-06T13:48
2022-11-06T13:48
екатерина ii
памятник
одесса
новости
вандал
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Памятник неоднократно подвергался нападениям со стороны вандалов.Поэтому его обнесли деревянным забором. Когда было установлено ограждение, не уточняется.Памятник Екатерине II как основательнице Одессы и ее сподвижникам Иосифу де Рибасу, Францу де Волану, Григорию Потемкину и Платону Зубову был установлен в городе в 1900 году. В 1920 году его демонтировали, однако в 2007 году вновь восстановили на Екатерининской площади. В октябре этого года Одесский городской совет подвел итоги электронного голосования относительно судьбы памятника. Согласно опросу граждан, большинство проголосовало за снос. Опрос проведен для "легитимизации" принятого решения правительства на национальном уровне в рамках кампании по дерусификации страны.Ранее мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил, что поддерживает демонтаж, вопрос вынесут на ближайшее заседание горсовета.Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
https://ukraina.ru/20221105/1040528466.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
екатерина ii, памятник, одесса, новости, вандал
Екатерина II, памятник, Одесса, Новости, вандал
В Одессе памятник Екатерине II оградили от вандалов
Памятник российской императрице Екатерине II в Одессе после ряда актов вандализма оградили деревянным забором. Соответствующий снимок опубликовал 6 ноября телеграм-канал "Общественное. Одесса"
Памятник неоднократно подвергался нападениям со стороны вандалов.
Поэтому его обнесли деревянным забором. Когда было установлено ограждение, не уточняется
.
Памятник Екатерине II как основательнице Одессы и ее сподвижникам Иосифу де Рибасу, Францу де Волану, Григорию Потемкину и Платону Зубову был установлен в городе в 1900 году. В 1920 году его демонтировали, однако в 2007 году вновь восстановили на Екатерининской площади.
В октябре этого года Одесский городской совет подвел итоги электронного голосования относительно судьбы памятника. Согласно опросу граждан, большинство проголосовало за снос. Опрос проведен для "легитимизации" принятого решения правительства на национальном уровне в рамках кампании по дерусификации страны.
Ранее мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил, что поддерживает демонтаж, вопрос вынесут на ближайшее заседание горсовета.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.