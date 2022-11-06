https://ukraina.ru/20221106/1040536022.html

Втянулись в "кишку". Военный эксперт о том, чем закончится поход России и Белоруссии на Западную Украину

Втянулись в "кишку". Военный эксперт о том, чем закончится поход России и Белоруссии на Западную Украину - 06.11.2022 Украина.ру

Втянулись в "кишку". Военный эксперт о том, чем закончится поход России и Белоруссии на Западную Украину

Союзная группировка России и Белоруссии, которая сейчас формируется, не ставит своей целью наступательные действия, о чем говорила западная пресса, рисуя красивые стрелки из белорусского полесья вдоль польской границы чуть ли не до Карпат. Об этом рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов в интервью изданию Украина.ру

2022-11-06T13:20

2022-11-06T13:20

2022-11-06T13:20

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Для такой операции по отсечению Украины от западных стран необходимы очень серьезные силы. Для этого нужно даже не 20 тысяч человек, а 50-100 тысяч, чтобы обеспечить такого рода блокаду западных границ. Да и вообще эта затея – авантюрная, уверен специалист.Так что это авантюрный план, который почему-то родился в западных умах. Он не имеет отношения к реальности. Пока группировка, которая формируется в Белоруссии, действительно носит оборонительный характер, заключил собеседник издания.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, белоруссия, западная украина, донбасс