https://ukraina.ru/20221106/1040536022.html
Втянулись в "кишку". Военный эксперт о том, чем закончится поход России и Белоруссии на Западную Украину
Втянулись в "кишку". Военный эксперт о том, чем закончится поход России и Белоруссии на Западную Украину - 06.11.2022 Украина.ру
Втянулись в "кишку". Военный эксперт о том, чем закончится поход России и Белоруссии на Западную Украину
Союзная группировка России и Белоруссии, которая сейчас формируется, не ставит своей целью наступательные действия, о чем говорила западная пресса, рисуя красивые стрелки из белорусского полесья вдоль польской границы чуть ли не до Карпат. Об этом рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов в интервью изданию Украина.ру
2022-11-06T13:20
2022-11-06T13:20
2022-11-06T13:20
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западная украина
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Для такой операции по отсечению Украины от западных стран необходимы очень серьезные силы. Для этого нужно даже не 20 тысяч человек, а 50-100 тысяч, чтобы обеспечить такого рода блокаду западных границ. Да и вообще эта затея – авантюрная, уверен специалист.Так что это авантюрный план, который почему-то родился в западных умах. Он не имеет отношения к реальности. Пока группировка, которая формируется в Белоруссии, действительно носит оборонительный характер, заключил собеседник издания.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, белоруссия, западная украина, донбасс
Новости, Россия, Белоруссия, Западная Украина, Донбасс
Втянулись в "кишку". Военный эксперт о том, чем закончится поход России и Белоруссии на Западную Украину
Союзная группировка России и Белоруссии, которая сейчас формируется, не ставит своей целью наступательные действия, о чем говорила западная пресса, рисуя красивые стрелки из белорусского полесья вдоль польской границы чуть ли не до Карпат. Об этом рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов в интервью изданию Украина.ру
Для такой операции по отсечению Украины от западных стран необходимы очень серьезные силы. Для этого нужно даже не 20 тысяч человек, а 50-100 тысяч, чтобы обеспечить такого рода блокаду западных границ. Да и вообще эта затея – авантюрная, уверен специалист.
"Можно вспомнить попытки Украины в 2014 году отсечь Донбасс. Тогда украинская армия втянулась в "кишку" вдоль российской границы, пытаясь охватить всю донецкую агломерацию вплоть до Луганска. Дойдя до Изварино и получив линию снабжения чуть ли не в 150 км вдоль границы, войска попали в окружение. Они бросали технику и склады боеприпасов. Они понесли тяжелые потери в личном составе и материальной части", - указал Анпилогов.
Так что это авантюрный план, который почему-то родился в западных умах. Он не имеет отношения к реальности. Пока группировка, которая формируется в Белоруссии, действительно носит оборонительный характер, заключил собеседник издания.