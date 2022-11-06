Обманчивый посыл, обстрелы и подготовка к наступлению. Главное на Украине на 12:00 6 июня - 06.11.2022 Украина.ру
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Обманчивый посыл, обстрелы и подготовка к наступлению. Главное на Украине на 12:00 6 июня
Обманчивый посыл, обстрелы и подготовка к наступлению. Главное на Украине на 12:00 6 июня - 06.11.2022 Украина.ру
Обманчивый посыл, обстрелы и подготовка к наступлению. Главное на Украине на 12:00 6 июня
Власти США просят президента Украины Владимира Зеленского продемонстрировать готовность к переговорам с РФ, но не проводить их. Украинские военные активно обстреливают новые регионы России и готовятся к наступлению
2022-11-06T12:05
2022-11-06T12:05
хроники
эксклюзив
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Как сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 25 ударов по территории этого региона России."На донецком направлении противник применял – РСЗО HIMARS, "Град", артиллерию 155 и 152 мм, на ясиноватском – артиллерию 152 и 122 мм, на горловском – артиллерию 152 мм, танк, выпустив 114 единиц различных боеприпасов", - указывалось в сообщении.Под огнём украинской артиллерии оказались районы пяти населённых пунктов республики: столица Донецк (Ленинский, Киевский, Куйбышевский, Кировский и Петровский районы), Зайцево, Горловка, Ясиноватая, Макеевка (Червоногвардейский район)."За прошедшие сутки поступили сведения о ранении четырех гражданских лиц в Кировском районе Донецка и Никитовском районе Горловки", - сообщило представительство.Огнём украинской артиллерии были повреждены 11 домостроений в Петровском и Ленинском районах Донецка, Червоногвардейском районе Макеевки и Никитовском районе Горловки, а также 3 объекта гражданской инфраструктуры.Утром обстрелы продолжились."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооружённых формирований Украины) по направлению: 09:30 - населённый пункт Орловка - населённый пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 мм... 09:39 - населённый пункт Дзержинск - населённый пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 152 мм... 09:50 - населённый пункт Орловка - населённый пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 мм... 10:05 - населённый пункт Орловка - населённый пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 мм", - сообщило представительство.Кроме того, в 08:30 украинские войска выпустили по населённому пункту Гольмовский пять снарядов калибром 152 мм.Как сообщил официальный представитель Народной милиции капитан Иван Филипоненко, за минувшие сутки Вооружённые силы Украины обстреляли Сватово и Кременную с применением РСЗО HIMARS, выпустив 6 ракет."В результате обстрелов в населённом пункте Сватово разрушено 5 гаражей и 2 автомобиля", - рассказал Филипоненко.По его словам, с начала текущих ВСУ обстреляли Алчевск и Стаханов с применением РСЗО HIMARS, выпустив7 ракет."Информация о пострадавших и повреждениях уточняется", - отметил представитель Народной милиции ЛНР.Позже стало известно, что от обстрела Стаханова погиб один человек — мужчина 1953 года рождения.Кроме того, вечером 5 ноября ВСУ нанесли удар по Голой Пристани в Херсонской области."Около 21 часа украинские военные обстреляли из РСЗО HIMARS Голую Пристань, а именно предприятие "Нибулон". Отмечаем, что на предприятии и вблизи него нет военнослужащих и военной техники РФ. Информация о пострадавших уточняется", - сообщил журналистам представитель экстренных служб региона.Как сообщили в Минздраве региона, в результате атаки ВСУ пострадали два человека."Сегодня около 21.00 украинские националисты нанесли ракетные удары по предприятию "Нибулон" в Голой Пристани. В результате обстрела двое гражданских получили осколочные ранения… Пациенты госпитализированы в одно из лечебных учреждений Херсонской области. Доктора оценивают их состояние как средней степени тяжести", - говорилось в сообщении ведомства.Непростая обстановка складывается и в Запорожской области. Как сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, ВСУ создают на севере региона укрепрайоны."Укрепрайоны создаются на линии фронта в северной части Запорожской области в связи с возможной попыткой украинских войск предпринять наступление. Также усиливается линия обороны", - заявил Рогов.По его словам, киевские власти могут отдать приказ о наступлении до 8 ноября, попытавшись показать кадры обстрелов и начала наступления за свой успех к промежуточным выборам в американский конгресс, которые запланированы на вторник."Хозяева Зеленского из США в лице нынешней власти толкают его на смертельную авантюру, чтобы получить красивую картинку для электората", — подчеркнул Рогов.Примечательно, что вечером 5 ноября его коллега — замглавы администрации соседнего региона - Херсонской области Кирилл Стремоусов заявлял о подготовке ВСУ наступления на регион.В ещё одном граничащем с Украиной регионе — Белгородской области — продлили жёлтый уровень террористической опасности.Обманчивый посылАдминистрация президента США Джо Байдена в частном порядке призвала украинские власти заявить о своей готовности вести переговоры с Россией, сообщило американское издание The Washington Post со ссылкой на источники.В частности США, по информации издания, просят президента Украины Владимира Зеленского отказаться от публичного отказа участвовать в мирных переговорах, пока президент России Владимир Путин руководит РФ. 4 октября Зеленский ввёл в действие решение СНБО о невозможности переговоров с действующим президентом России.При этом усилия администрации Байдена на самом деле направлено не на то, чтобы посадить Украину и РФ за стол переговоров, а чтобы "обеспечить поддержку стран, граждане которых могут волноваться из-за перспективы войны на долгие годы"."Хотя американские чиновники разделяют оценку своих украинских коллег, что Путин сейчас несерьёзно относится к переговорам, они признают, что запрет Зеленского на переговоры с ним создали беспокойство в некоторых частях Европы, Африки и Латинской Америки, где разрушительное воздействие войны на доступность и стоимость еды и топлива ощущается наиболее остро", - указано в публикации.Примечательно, что днём ранее стало известно об официальной позиции США по поводу переговоров Украины и России."США отказываются от переговоров с РФ на условиях, при которых она сохранит оккупированные части Украины. Неприемлемы сами условия, на которых россияне в принципе готовы вести диалог, поскольку все разговоры должны начинаться с полной деоккупации Украины", - заявил советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан во время визита в Киев вечером 4 ноября.Спустя несколько часов во время еженощного обращения к украинцам президент Украины Зеленский сделал аналогичное по духу и смыслу заявление: никакого мира с Россией невозможно до "возвращения Украины на границы 1991 года". А позже уже глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что "формулой победы" в понимании Украины будет выход на границы 1991 года, выплата Россией репараций и международные гарантии безопасности для Украины.
https://ukraina.ru/20221106/1040530332.html
https://ukraina.ru/20221105/1040528466.html
https://ukraina.ru/20221105/1040525418.html
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Егор Леев
Егор Леев
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хроники, эксклюзив
Хроники, Эксклюзив

Обманчивый посыл, обстрелы и подготовка к наступлению. Главное на Украине на 12:00 6 июня

12:05 06.11.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУвоеннослужащий ВСУ
военнослужащий ВСУ - РИА Новости, 1920, 06.11.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
Читать в
Егор Леев
автор Украина.ру
Все материалы
Власти США просят президента Украины Владимира Зеленского продемонстрировать готовность к переговорам с РФ, но не проводить их. Украинские военные активно обстреливают новые регионы России и готовятся к наступлению
Как сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 25 ударов по территории этого региона России.
"На донецком направлении противник применял – РСЗО HIMARS, "Град", артиллерию 155 и 152 мм, на ясиноватском – артиллерию 152 и 122 мм, на горловском – артиллерию 152 мм, танк, выпустив 114 единиц различных боеприпасов", - указывалось в сообщении.
Под огнём украинской артиллерии оказались районы пяти населённых пунктов республики: столица Донецк (Ленинский, Киевский, Куйбышевский, Кировский и Петровский районы), Зайцево, Горловка, Ясиноватая, Макеевка (Червоногвардейский район).
"За прошедшие сутки поступили сведения о ранении четырех гражданских лиц в Кировском районе Донецка и Никитовском районе Горловки", - сообщило представительство.
Огнём украинской артиллерии были повреждены 11 домостроений в Петровском и Ленинском районах Донецка, Червоногвардейском районе Макеевки и Никитовском районе Горловки, а также 3 объекта гражданской инфраструктуры.
Работа артиллерийского расчета ЧВК Вагнер под Бахмутом в ДНР - РИА Новости, 1920, 06.11.2022
09:41
Эвакуация из Киева, пригороды Артёмовска, стягивание к Херсону. Главное на Украине на утро 6 ноябряАмериканские СМИ сообщили о подготовке к эвакуации трёх миллионов человек из Киева. Бойцы группы "Вагнер" ведут ожесточённые бои за южные пригороды Артёмовска. Украина стягивает силы к Херсону
Утром обстрелы продолжились.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооружённых формирований Украины) по направлению: 09:30 - населённый пункт Орловка - населённый пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 мм... 09:39 - населённый пункт Дзержинск - населённый пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 152 мм... 09:50 - населённый пункт Орловка - населённый пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 мм... 10:05 - населённый пункт Орловка - населённый пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 мм", - сообщило представительство.
Кроме того, в 08:30 украинские войска выпустили по населённому пункту Гольмовский пять снарядов калибром 152 мм.
Как сообщил официальный представитель Народной милиции капитан Иван Филипоненко, за минувшие сутки Вооружённые силы Украины обстреляли Сватово и Кременную с применением РСЗО HIMARS, выпустив 6 ракет.
"В результате обстрелов в населённом пункте Сватово разрушено 5 гаражей и 2 автомобиля", - рассказал Филипоненко.
По его словам, с начала текущих ВСУ обстреляли Алчевск и Стаханов с применением РСЗО HIMARS, выпустив7 ракет.
"Информация о пострадавших и повреждениях уточняется", - отметил представитель Народной милиции ЛНР.
Владимир Зеленский и Джейк Салливан - РИА Новости, 1920, 05.11.2022
Вчера, 19:00
Решение по памятнику Екатерине II, последствия визита Салливана. Итоги 5 ноября на УкраинеМэр Одессы Геннадий Труханов заявил о том, что поддерживает демонтаж памятника основателям Одессы и вынесет его на рассмотрение горсовета. После визита в Киев советника президента США Джейка Салливана Украина подтвердила курс на отказ от переговоров с Россией
Позже стало известно, что от обстрела Стаханова погиб один человек — мужчина 1953 года рождения.
Кроме того, вечером 5 ноября ВСУ нанесли удар по Голой Пристани в Херсонской области.
"Около 21 часа украинские военные обстреляли из РСЗО HIMARS Голую Пристань, а именно предприятие "Нибулон". Отмечаем, что на предприятии и вблизи него нет военнослужащих и военной техники РФ. Информация о пострадавших уточняется", - сообщил журналистам представитель экстренных служб региона.
Как сообщили в Минздраве региона, в результате атаки ВСУ пострадали два человека.
"Сегодня около 21.00 украинские националисты нанесли ракетные удары по предприятию "Нибулон" в Голой Пристани. В результате обстрела двое гражданских получили осколочные ранения… Пациенты госпитализированы в одно из лечебных учреждений Херсонской области. Доктора оценивают их состояние как средней степени тяжести", - говорилось в сообщении ведомства.
Непростая обстановка складывается и в Запорожской области. Как сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, ВСУ создают на севере региона укрепрайоны.
"Укрепрайоны создаются на линии фронта в северной части Запорожской области в связи с возможной попыткой украинских войск предпринять наступление. Также усиливается линия обороны", - заявил Рогов.
Алексей Данилов - РИА Новости, 1920, 05.11.2022
Вчера, 16:03
Данилов и изнасилования, грабежи и убийства СБУ в Харькове. Главное на Украине на 16:00 5 ноябряСекретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов ответил главреду медиагруппы "Россия сегодня" Маргарите Симоньян. Анатолий Шарий рассказал о том, как Служба безопасности Украины грабила и убивала гражданских в первые недели начала СВО
По его словам, киевские власти могут отдать приказ о наступлении до 8 ноября, попытавшись показать кадры обстрелов и начала наступления за свой успех к промежуточным выборам в американский конгресс, которые запланированы на вторник.
"Хозяева Зеленского из США в лице нынешней власти толкают его на смертельную авантюру, чтобы получить красивую картинку для электората", — подчеркнул Рогов.
Примечательно, что вечером 5 ноября его коллега — замглавы администрации соседнего региона - Херсонской области Кирилл Стремоусов заявлял о подготовке ВСУ наступления на регион.
В ещё одном граничащем с Украиной регионе — Белгородской области — продлили жёлтый уровень террористической опасности.
Обманчивый посыл
Администрация президента США Джо Байдена в частном порядке призвала украинские власти заявить о своей готовности вести переговоры с Россией, сообщило американское издание The Washington Post со ссылкой на источники.
В частности США, по информации издания, просят президента Украины Владимира Зеленского отказаться от публичного отказа участвовать в мирных переговорах, пока президент России Владимир Путин руководит РФ. 4 октября Зеленский ввёл в действие решение СНБО о невозможности переговоров с действующим президентом России.
ВСУ обстреляли Алчевск в ЛНР из РСЗО HIMARS - РИА Новости, 1920, 05.11.2022
Вчера, 12:00
Новые системы ПВО, покушение на судью, обстрелы. Главное на Украине на 12:00 5 ноябряВ ДНР произошло покушение на судью Верховного суда. Украина до конца года получит новые системы ПВО и ПРО. Украинские военные ожесточённо обстреливают новые регионы России
При этом усилия администрации Байдена на самом деле направлено не на то, чтобы посадить Украину и РФ за стол переговоров, а чтобы "обеспечить поддержку стран, граждане которых могут волноваться из-за перспективы войны на долгие годы".
"Хотя американские чиновники разделяют оценку своих украинских коллег, что Путин сейчас несерьёзно относится к переговорам, они признают, что запрет Зеленского на переговоры с ним создали беспокойство в некоторых частях Европы, Африки и Латинской Америки, где разрушительное воздействие войны на доступность и стоимость еды и топлива ощущается наиболее остро", - указано в публикации.
Примечательно, что днём ранее стало известно об официальной позиции США по поводу переговоров Украины и России.
"США отказываются от переговоров с РФ на условиях, при которых она сохранит оккупированные части Украины. Неприемлемы сами условия, на которых россияне в принципе готовы вести диалог, поскольку все разговоры должны начинаться с полной деоккупации Украины", - заявил советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан во время визита в Киев вечером 4 ноября.
Спустя несколько часов во время еженощного обращения к украинцам президент Украины Зеленский сделал аналогичное по духу и смыслу заявление: никакого мира с Россией невозможно до "возвращения Украины на границы 1991 года". А позже уже глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что "формулой победы" в понимании Украины будет выход на границы 1991 года, выплата Россией репараций и международные гарантии безопасности для Украины.
 
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