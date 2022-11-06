https://ukraina.ru/20221106/1040534732.html

Обманчивый посыл, обстрелы и подготовка к наступлению. Главное на Украине на 12:00 6 июня

Обманчивый посыл, обстрелы и подготовка к наступлению. Главное на Украине на 12:00 6 июня - 06.11.2022 Украина.ру

Обманчивый посыл, обстрелы и подготовка к наступлению. Главное на Украине на 12:00 6 июня

Власти США просят президента Украины Владимира Зеленского продемонстрировать готовность к переговорам с РФ, но не проводить их. Украинские военные активно обстреливают новые регионы России и готовятся к наступлению

2022-11-06T12:05

2022-11-06T12:05

2022-11-06T12:05

хроники

эксклюзив

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Как сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 25 ударов по территории этого региона России."На донецком направлении противник применял – РСЗО HIMARS, "Град", артиллерию 155 и 152 мм, на ясиноватском – артиллерию 152 и 122 мм, на горловском – артиллерию 152 мм, танк, выпустив 114 единиц различных боеприпасов", - указывалось в сообщении.Под огнём украинской артиллерии оказались районы пяти населённых пунктов республики: столица Донецк (Ленинский, Киевский, Куйбышевский, Кировский и Петровский районы), Зайцево, Горловка, Ясиноватая, Макеевка (Червоногвардейский район)."За прошедшие сутки поступили сведения о ранении четырех гражданских лиц в Кировском районе Донецка и Никитовском районе Горловки", - сообщило представительство.Огнём украинской артиллерии были повреждены 11 домостроений в Петровском и Ленинском районах Донецка, Червоногвардейском районе Макеевки и Никитовском районе Горловки, а также 3 объекта гражданской инфраструктуры.Утром обстрелы продолжились."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооружённых формирований Украины) по направлению: 09:30 - населённый пункт Орловка - населённый пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 мм... 09:39 - населённый пункт Дзержинск - населённый пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 152 мм... 09:50 - населённый пункт Орловка - населённый пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 мм... 10:05 - населённый пункт Орловка - населённый пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 мм", - сообщило представительство.Кроме того, в 08:30 украинские войска выпустили по населённому пункту Гольмовский пять снарядов калибром 152 мм.Как сообщил официальный представитель Народной милиции капитан Иван Филипоненко, за минувшие сутки Вооружённые силы Украины обстреляли Сватово и Кременную с применением РСЗО HIMARS, выпустив 6 ракет."В результате обстрелов в населённом пункте Сватово разрушено 5 гаражей и 2 автомобиля", - рассказал Филипоненко.По его словам, с начала текущих ВСУ обстреляли Алчевск и Стаханов с применением РСЗО HIMARS, выпустив7 ракет."Информация о пострадавших и повреждениях уточняется", - отметил представитель Народной милиции ЛНР.Позже стало известно, что от обстрела Стаханова погиб один человек — мужчина 1953 года рождения.Кроме того, вечером 5 ноября ВСУ нанесли удар по Голой Пристани в Херсонской области."Около 21 часа украинские военные обстреляли из РСЗО HIMARS Голую Пристань, а именно предприятие "Нибулон". Отмечаем, что на предприятии и вблизи него нет военнослужащих и военной техники РФ. Информация о пострадавших уточняется", - сообщил журналистам представитель экстренных служб региона.Как сообщили в Минздраве региона, в результате атаки ВСУ пострадали два человека."Сегодня около 21.00 украинские националисты нанесли ракетные удары по предприятию "Нибулон" в Голой Пристани. В результате обстрела двое гражданских получили осколочные ранения… Пациенты госпитализированы в одно из лечебных учреждений Херсонской области. Доктора оценивают их состояние как средней степени тяжести", - говорилось в сообщении ведомства.Непростая обстановка складывается и в Запорожской области. Как сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, ВСУ создают на севере региона укрепрайоны."Укрепрайоны создаются на линии фронта в северной части Запорожской области в связи с возможной попыткой украинских войск предпринять наступление. Также усиливается линия обороны", - заявил Рогов.По его словам, киевские власти могут отдать приказ о наступлении до 8 ноября, попытавшись показать кадры обстрелов и начала наступления за свой успех к промежуточным выборам в американский конгресс, которые запланированы на вторник."Хозяева Зеленского из США в лице нынешней власти толкают его на смертельную авантюру, чтобы получить красивую картинку для электората", — подчеркнул Рогов.Примечательно, что вечером 5 ноября его коллега — замглавы администрации соседнего региона - Херсонской области Кирилл Стремоусов заявлял о подготовке ВСУ наступления на регион.В ещё одном граничащем с Украиной регионе — Белгородской области — продлили жёлтый уровень террористической опасности.Обманчивый посылАдминистрация президента США Джо Байдена в частном порядке призвала украинские власти заявить о своей готовности вести переговоры с Россией, сообщило американское издание The Washington Post со ссылкой на источники.В частности США, по информации издания, просят президента Украины Владимира Зеленского отказаться от публичного отказа участвовать в мирных переговорах, пока президент России Владимир Путин руководит РФ. 4 октября Зеленский ввёл в действие решение СНБО о невозможности переговоров с действующим президентом России.При этом усилия администрации Байдена на самом деле направлено не на то, чтобы посадить Украину и РФ за стол переговоров, а чтобы "обеспечить поддержку стран, граждане которых могут волноваться из-за перспективы войны на долгие годы"."Хотя американские чиновники разделяют оценку своих украинских коллег, что Путин сейчас несерьёзно относится к переговорам, они признают, что запрет Зеленского на переговоры с ним создали беспокойство в некоторых частях Европы, Африки и Латинской Америки, где разрушительное воздействие войны на доступность и стоимость еды и топлива ощущается наиболее остро", - указано в публикации.Примечательно, что днём ранее стало известно об официальной позиции США по поводу переговоров Украины и России."США отказываются от переговоров с РФ на условиях, при которых она сохранит оккупированные части Украины. Неприемлемы сами условия, на которых россияне в принципе готовы вести диалог, поскольку все разговоры должны начинаться с полной деоккупации Украины", - заявил советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан во время визита в Киев вечером 4 ноября.Спустя несколько часов во время еженощного обращения к украинцам президент Украины Зеленский сделал аналогичное по духу и смыслу заявление: никакого мира с Россией невозможно до "возвращения Украины на границы 1991 года". А позже уже глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что "формулой победы" в понимании Украины будет выход на границы 1991 года, выплата Россией репараций и международные гарантии безопасности для Украины.

https://ukraina.ru/20221106/1040530332.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив