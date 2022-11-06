Шольц обратился к России по поводу ядерного оружия - 06.11.2022 Украина.ру
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Шольц обратился к России по поводу ядерного оружия
Шольц обратился к России по поводу ядерного оружия - 06.11.2022 Украина.ру
Шольц обратился к России по поводу ядерного оружия
Канцлер Германии Олаф Шольц высказался о недопустимости применения ядерного оружия в конфликте на Украине. Об этом 5 ноября сообщил новостной портал Tagesschau
2022-11-06T11:28
2022-11-06T11:28
новости
ядерное оружие
олаф шольц
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Немецкий политик в своей речи призвал Россию исключить этот вариант развития событий.Глава правительства ФРГ подчеркнул, что во время переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином тот также отметил, что ядерное оружие не должно применяться."Одно только это стоило всей поездки", — указал немецкий канцлер.На днях Шольц побывал в Пекине, где обсудил с китайским лидером двусторонние отношения в условиях нестабильной международной обстановки. Си Цзиньпин призвал поддержать все усилия по мирному урегулированию ситуации на Украине, проявить рациональность и сдержанность.В последнее время на Западе постоянно приписывают России попытки "ядерного шантажа", обвиняя страну в том, что она якобы угрожает нанести удар оружием массового поражения. Президент Владимир Путин указывал, Москва никогда ничего инициативно не говорила по поводу применения ядерного оружия. Глава государства заявил, что нагнетание обстановки вокруг российской угрозы используется западными странами с целью негативно повлиять на дружественные России государства.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, ядерное оружие, олаф шольц
Новости, Ядерное оружие, Олаф Шольц

Шольц обратился к России по поводу ядерного оружия

11:28 06.11.2022
 
© РИА Новости . Алексей Агарышев / Перейти в фотобанкВстреча министров финансов и председателей Центробанков G20
Встреча министров финансов и председателей Центробанков G20 - РИА Новости, 1920, 06.11.2022
© РИА Новости . Алексей Агарышев
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Канцлер Германии Олаф Шольц высказался о недопустимости применения ядерного оружия в конфликте на Украине. Об этом 5 ноября сообщил новостной портал Tagesschau
Немецкий политик в своей речи призвал Россию исключить этот вариант развития событий.

"Применение ядерного оружия в этом конфликте недопустимо и неприемлемо. <...> Это черта, которую нельзя переходить", — сказал Шольц.

Глава правительства ФРГ подчеркнул, что во время переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином тот также отметил, что ядерное оружие не должно применяться.
"Одно только это стоило всей поездки", — указал немецкий канцлер.
На днях Шольц побывал в Пекине, где обсудил с китайским лидером двусторонние отношения в условиях нестабильной международной обстановки. Си Цзиньпин призвал поддержать все усилия по мирному урегулированию ситуации на Украине, проявить рациональность и сдержанность.
В последнее время на Западе постоянно приписывают России попытки "ядерного шантажа", обвиняя страну в том, что она якобы угрожает нанести удар оружием массового поражения.
Президент Владимир Путин указывал, Москва никогда ничего инициативно не говорила по поводу применения ядерного оружия. Глава государства заявил, что нагнетание обстановки вокруг российской угрозы используется западными странами с целью негативно повлиять на дружественные России государства.
 
НовостиЯдерное оружиеОлаф Шольц
 
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