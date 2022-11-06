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Шольц обратился к России по поводу ядерного оружия

Шольц обратился к России по поводу ядерного оружия - 06.11.2022 Украина.ру

Шольц обратился к России по поводу ядерного оружия

Канцлер Германии Олаф Шольц высказался о недопустимости применения ядерного оружия в конфликте на Украине. Об этом 5 ноября сообщил новостной портал Tagesschau

2022-11-06T11:28

2022-11-06T11:28

2022-11-06T11:28

новости

ядерное оружие

олаф шольц

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Немецкий политик в своей речи призвал Россию исключить этот вариант развития событий.Глава правительства ФРГ подчеркнул, что во время переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином тот также отметил, что ядерное оружие не должно применяться."Одно только это стоило всей поездки", — указал немецкий канцлер.На днях Шольц побывал в Пекине, где обсудил с китайским лидером двусторонние отношения в условиях нестабильной международной обстановки. Си Цзиньпин призвал поддержать все усилия по мирному урегулированию ситуации на Украине, проявить рациональность и сдержанность.В последнее время на Западе постоянно приписывают России попытки "ядерного шантажа", обвиняя страну в том, что она якобы угрожает нанести удар оружием массового поражения. Президент Владимир Путин указывал, Москва никогда ничего инициативно не говорила по поводу применения ядерного оружия. Глава государства заявил, что нагнетание обстановки вокруг российской угрозы используется западными странами с целью негативно повлиять на дружественные России государства.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, ядерное оружие, олаф шольц