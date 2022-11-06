ВСУ готовят наступление на Херсонскую область — Стремоусов - 06.11.2022 Украина.ру
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ВСУ готовят наступление на Херсонскую область — Стремоусов
ВСУ готовят наступление на Херсонскую область — Стремоусов - 06.11.2022 Украина.ру
ВСУ готовят наступление на Херсонскую область — Стремоусов
Украинские войска готовятся к очередному наступлению на Херсонскую область, стягивая войска к линии фронта. Об этом вечером 5 ноября сообщил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов в своем телеграм-канале
2022-11-06T10:16
2022-11-06T10:16
новости
херсонская область
кирилл стремоусов
всу
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"Укровермахт готовится к очередному этапу наступления на Херсонскую область. Бригадные артиллерийские группы, миномётные батареи, самолеты тактической и вертолеты армейской авиации ведут массированный огонь в рамках подготовки к штурму", — написал он.По словам Стремоусова, на Николаевском участке фронта украинские войска при поддержке авиации и танков увеличили интенсивность обстрелов российских позиций вдоль линии фронта от Александровки до Благодатного. На Андреевском и Бериславском участке они задействовали минометные батареи и артиллерия.Он добавил, что российские войска уничтожили огневую позицию украинской самоходной артиллерийской установки "Акация" в районе Майского.Украинская армия постоянно подвергает Херсон ракетным обстрелам. Особенно часто удары наносятся по Антоновскому мосту, соединяющему берега Днепра. Кроме того, на этой неделе ВСУ пытались обстрелять морской порт, откуда эвакуируют мирных жителей, но эту атаку отразили силы ПВО.Как заявлял в середине октября командующий российской Объединенной группировкой войск в районе спецоперации генерал армии Сергей Суровикин, разведданные говорят о возможности применения киевским режимом запрещенных методов войны в районе Херсона и подготовке массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС. Он назвал обстановку в областной столице опасной для ее жителей.Власти Херсона организовали вывоз гражданского населения на левый берег Днепра. По словам временно исполняющего обязанности губернатора Владимира Сальдо, планируется отселить до 70 тысяч человек.
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новости, херсонская область, кирилл стремоусов, всу
Новости, Херсонская область, Кирилл Стремоусов, ВСУ

ВСУ готовят наступление на Херсонскую область — Стремоусов

10:16 06.11.2022
 
© скриншот видео "ТСН"Кирилл Стремоусов
Кирилл Стремоусов
© скриншот видео "ТСН"
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Украинские войска готовятся к очередному наступлению на Херсонскую область, стягивая войска к линии фронта. Об этом вечером 5 ноября сообщил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов в своем телеграм-канале
"Укровермахт готовится к очередному этапу наступления на Херсонскую область. Бригадные артиллерийские группы, миномётные батареи, самолеты тактической и вертолеты армейской авиации ведут массированный огонь в рамках подготовки к штурму", — написал он.
По словам Стремоусова, на Николаевском участке фронта украинские войска при поддержке авиации и танков увеличили интенсивность обстрелов российских позиций вдоль линии фронта от Александровки до Благодатного. На Андреевском и Бериславском участке они задействовали минометные батареи и артиллерия.

Из Березнеговатого в направлении линии соприкосновения выдвинулись две колонны военной техники. Одна из них численностью около 20 единиц танков нацистов убыла в сторону Давыдова Брода. Другая — состоящая из БМП и ББМ — на тралах отправлена на Снигиревский участок. Кроме того, в Березнеговатое перебрасывают пехоту на "Уралах", — подчеркнул замглавы администрации.

Он добавил, что российские войска уничтожили огневую позицию украинской самоходной артиллерийской установки "Акация" в районе Майского.
Украинская армия постоянно подвергает Херсон ракетным обстрелам. Особенно часто удары наносятся по Антоновскому мосту, соединяющему берега Днепра. Кроме того, на этой неделе ВСУ пытались обстрелять морской порт, откуда эвакуируют мирных жителей, но эту атаку отразили силы ПВО.
Как заявлял в середине октября командующий российской Объединенной группировкой войск в районе спецоперации генерал армии Сергей Суровикин, разведданные говорят о возможности применения киевским режимом запрещенных методов войны в районе Херсона и подготовке массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС. Он назвал обстановку в областной столице опасной для ее жителей.
Власти Херсона организовали вывоз гражданского населения на левый берег Днепра. По словам временно исполняющего обязанности губернатора Владимира Сальдо, планируется отселить до 70 тысяч человек.
 
НовостиХерсонская областьКирилл СтремоусовВСУ
 
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