https://ukraina.ru/20221106/1040529518.html

На Украине погиб бывший боец элитной дивизии американской армии

На Украине погиб бывший боец элитной дивизии американской армии - 06.11.2022 Украина.ру

На Украине погиб бывший боец элитной дивизии американской армии

Украинское правительство сообщило о гибели американского наемника, десантника 82-й воздушно-десантной дивизии Пола Кима, передало на днях издание Coffee or Die Magazine

2022-11-06T08:50

2022-11-06T08:50

2022-11-06T08:50

сша

солдат

новости

гибель

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Военнослужащий был убит в ходе боевых действий в Николаеве, находясь в Международном легионе территориальной обороны Украины.Сообщается, что Ким вместе с украинским солдатом погибли во время сильного обстрела в "особо ожесточенном бою" с участием артиллерии, танков и бронетехники.Ким служил в армии 12 лет, он был зачислен в армейский резерв в 2005 году, работал в Ираке с июня 2007 года по май 2008 года, окончил Университет Оклахомы, говорится в материале. Он также преподавал военную науку студентам корпуса подготовки офицеров запаса в Техасском университете в Арлингтоне.Ранее обозреватель Джек Бакби предупреждал о возможных рисках переброски американских солдат на Украину для инспекции вооружений, которые Запад передает Киеву. Он заявил, что существует вероятность усиления конфликта между Россией и НАТО. Бакби отмечал, что гибель американских солдат может быть рассмотрена как нападение на Североатлантический альянс.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сша, солдат, новости, гибель