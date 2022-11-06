На Украине погиб бывший боец элитной дивизии американской армии - 06.11.2022 Украина.ру
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На Украине погиб бывший боец элитной дивизии американской армии
На Украине погиб бывший боец элитной дивизии американской армии - 06.11.2022 Украина.ру
На Украине погиб бывший боец элитной дивизии американской армии
Украинское правительство сообщило о гибели американского наемника, десантника 82-й воздушно-десантной дивизии Пола Кима, передало на днях издание Coffee or Die Magazine
2022-11-06T08:50
2022-11-06T08:50
сша
солдат
новости
гибель
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Военнослужащий был убит в ходе боевых действий в Николаеве, находясь в Международном легионе территориальной обороны Украины.Сообщается, что Ким вместе с украинским солдатом погибли во время сильного обстрела в "особо ожесточенном бою" с участием артиллерии, танков и бронетехники.Ким служил в армии 12 лет, он был зачислен в армейский резерв в 2005 году, работал в Ираке с июня 2007 года по май 2008 года, окончил Университет Оклахомы, говорится в материале. Он также преподавал военную науку студентам корпуса подготовки офицеров запаса в Техасском университете в Арлингтоне.Ранее обозреватель Джек Бакби предупреждал о возможных рисках переброски американских солдат на Украину для инспекции вооружений, которые Запад передает Киеву. Он заявил, что существует вероятность усиления конфликта между Россией и НАТО. Бакби отмечал, что гибель американских солдат может быть рассмотрена как нападение на Североатлантический альянс.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
сша, солдат, новости, гибель
США, солдат, Новости, гибель

На Украине погиб бывший боец элитной дивизии американской армии

08:50 06.11.2022
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВашингтон перед инаугурацией Д.Трампа
Вашингтон перед инаугурацией Д.Трампа - РИА Новости, 1920, 06.11.2022
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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Украинское правительство сообщило о гибели американского наемника, десантника 82-й воздушно-десантной дивизии Пола Кима, передало на днях издание Coffee or Die Magazine
Военнослужащий был убит в ходе боевых действий в Николаеве, находясь в Международном легионе территориальной обороны Украины.
Сообщается, что Ким вместе с украинским солдатом погибли во время сильного обстрела в "особо ожесточенном бою" с участием артиллерии, танков и бронетехники.
Ким служил в армии 12 лет, он был зачислен в армейский резерв в 2005 году, работал в Ираке с июня 2007 года по май 2008 года, окончил Университет Оклахомы, говорится в материале. Он также преподавал военную науку студентам корпуса подготовки офицеров запаса в Техасском университете в Арлингтоне.
Ранее обозреватель Джек Бакби предупреждал о возможных рисках переброски американских солдат на Украину для инспекции вооружений, которые Запад передает Киеву. Он заявил, что существует вероятность усиления конфликта между Россией и НАТО. Бакби отмечал, что гибель американских солдат может быть рассмотрена как нападение на Североатлантический альянс.
 
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