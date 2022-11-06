https://ukraina.ru/20221106/1040526676.html

Мариуполь в пример: военкор рассказал о фатальном нежелании эвакуироваться некоторых жителей Херсонщины

Мариуполь в пример: военкор рассказал о фатальном нежелании эвакуироваться некоторых жителей Херсонщины - 06.11.2022 Украина.ру

Мариуполь в пример: военкор рассказал о фатальном нежелании эвакуироваться некоторых жителей Херсонщины

Некоторые жители Правобережной Херсонщины не верят в масштабное наступление ВСУ, артиллерийские удары по городу, надеются, что их "пронесет", объяснил в интервью Украина.ру военный корреспондент Роман Сапоньков

2022-11-06T04:00

2022-11-06T04:00

2022-11-06T04:00

новости

херсон

эвакуация

правобережная украина

военкор

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По его словам, в городе остается еще большое количество людей. Официально со всего Правобережья выехало 70 тысяч человек.При этом, из самого Херсона – только 36 тысяч человек.Военкор призвал жителей выезжать в безопасные места, на Левый берег Днепра.Полный текст интервью читайте здесь.

https://ukraina.ru/20221105/1040525967.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, херсон, эвакуация, правобережная украина, военкор