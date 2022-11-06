https://ukraina.ru/20221106/1040526676.html
Мариуполь в пример: военкор рассказал о фатальном нежелании эвакуироваться некоторых жителей Херсонщины
Мариуполь в пример: военкор рассказал о фатальном нежелании эвакуироваться некоторых жителей Херсонщины - 06.11.2022 Украина.ру
Мариуполь в пример: военкор рассказал о фатальном нежелании эвакуироваться некоторых жителей Херсонщины
Некоторые жители Правобережной Херсонщины не верят в масштабное наступление ВСУ, артиллерийские удары по городу, надеются, что их "пронесет", объяснил в интервью Украина.ру военный корреспондент Роман Сапоньков
2022-11-06T04:00
2022-11-06T04:00
2022-11-06T04:00
новости
херсон
эвакуация
правобережная украина
военкор
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/0e/1039764361_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_2f686dbd1606071b584da395c613802b.jpg
По его словам, в городе остается еще большое количество людей. Официально со всего Правобережья выехало 70 тысяч человек.При этом, из самого Херсона – только 36 тысяч человек.Военкор призвал жителей выезжать в безопасные места, на Левый берег Днепра.Полный текст интервью читайте здесь.
https://ukraina.ru/20221105/1040525967.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/0e/1039764361_0:0:960:720_1920x0_80_0_0_83960ab787ad97ea3e7c74086f86d491.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, херсон, эвакуация, правобережная украина, военкор
Новости, Херсон, эвакуация, Правобережная Украина, военкор
Мариуполь в пример: военкор рассказал о фатальном нежелании эвакуироваться некоторых жителей Херсонщины
Некоторые жители Правобережной Херсонщины не верят в масштабное наступление ВСУ, артиллерийские удары по городу, надеются, что их "пронесет", объяснил в интервью Украина.ру военный корреспондент Роман Сапоньков