Мариуполь в пример: военкор рассказал о фатальном нежелании эвакуироваться некоторых жителей Херсонщины - 06.11.2022 Украина.ру
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Мариуполь в пример: военкор рассказал о фатальном нежелании эвакуироваться некоторых жителей Херсонщины
Мариуполь в пример: военкор рассказал о фатальном нежелании эвакуироваться некоторых жителей Херсонщины - 06.11.2022 Украина.ру
Мариуполь в пример: военкор рассказал о фатальном нежелании эвакуироваться некоторых жителей Херсонщины
Некоторые жители Правобережной Херсонщины не верят в масштабное наступление ВСУ, артиллерийские удары по городу, надеются, что их "пронесет", объяснил в интервью Украина.ру военный корреспондент Роман Сапоньков
2022-11-06T04:00
2022-11-06T04:00
новости
херсон
эвакуация
правобережная украина
военкор
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По его словам, в городе остается еще большое количество людей. Официально со всего Правобережья выехало 70 тысяч человек.При этом, из самого Херсона – только 36 тысяч человек.Военкор призвал жителей выезжать в безопасные места, на Левый берег Днепра.Полный текст интервью читайте здесь.
https://ukraina.ru/20221105/1040525967.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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новости, херсон, эвакуация, правобережная украина, военкор
Новости, Херсон, эвакуация, Правобережная Украина, военкор

Мариуполь в пример: военкор рассказал о фатальном нежелании эвакуироваться некоторых жителей Херсонщины

04:00 06.11.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПонтонная переправа в Херсоне
Понтонная переправа в Херсоне - РИА Новости, 1920, 06.11.2022
© РИА Новости . РИА Новости
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Читать в
Некоторые жители Правобережной Херсонщины не верят в масштабное наступление ВСУ, артиллерийские удары по городу, надеются, что их "пронесет", объяснил в интервью Украина.ру военный корреспондент Роман Сапоньков
Мы сразу приводим в пример Мариуполь, там тоже люди так думали — а чем закончилось. Война, к сожалению, не щадит в первую очередь гражданских, прежде всего пожилых и больных людей. Ну, такие люди здесь и остались.
По его словам, в городе остается еще большое количество людей. Официально со всего Правобережья выехало 70 тысяч человек.
При этом, из самого Херсона – только 36 тысяч человек.
Военкор призвал жителей выезжать в безопасные места, на Левый берег Днепра.
Полный текст интервью читайте здесь.
Вчера, 17:00
ВСУ обстреляли Херсон из HIMARSУкраинские военные обстреляли Херсон из РСЗО HIMARS, сообщает 5 ноября РИА Новости, ссылаясь на экстренные службы региона
 
НовостиХерсонэвакуацияПравобережная Украинавоенкор
 
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Заголовок открываемого материала
04:00Мариуполь в пример: военкор рассказал о фатальном нежелании эвакуироваться некоторых жителей Херсонщины
01:00Освобождение Киева: Герои, сражавшиеся за город
19:00Решение по памятнику Екатерине II, последствия визита Салливана. Итоги 5 ноября на Украине
18:52Качели стабильности: Ищенко об отношениях России и Израиля и том, кто больше заинтересован в дружбе
18:00"Максимально жесткие меры": в украинском МИД снова разразились угрозами в адрес Ирана
17:45Женщины Дагестана вяжут шерстяные носки для российских солдат
17:05СМИ рассказали об уничтожении на Украине недавно поставленной греческой бронетехники
17:00ВСУ обстреляли Херсон из HIMARS
16:55Школьница из Дагестана написала письмо солдатам в зону СВО
16:25Переговоры с танками и РСЗО: в Киеве в очередной раз отказались от диалога
16:03Данилов и изнасилования, грабежи и убийства СБУ в Харькове. Главное на Украине на 16:00 5 ноября
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