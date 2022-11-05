США могут ввести войска на Украину – американский полковник - 05.11.2022 Украина.ру
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США могут ввести войска на Украину – американский полковник
США могут ввести войска на Украину – американский полковник - 05.11.2022 Украина.ру
США могут ввести войска на Украину – американский полковник
США намерены использовать свои вооруженные силы на территории Украины, заявил 4 ноября в интервью YouTube-каналу Judging Freedom полковник в отставке Дуглас Макгрегор
2022-11-05T12:17
2022-11-05T12:17
новости
полковник
сша
украина
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Макгрегор несколько месяцев занимал должность советника главы Пентагона при прошлом президенте США Дональде Трампе.По его мнению, сейчас в США ведется подготовка по введению американского контингента на территорию Украины.Ранее в своей статье для The American Conservative он выразил мнение, что Белый дом рассматривает возможность организации многонациональных сил для войны против России по образцу так называемой Коалиции доброй воли, вторгшейся в Ирак в 2003 году.
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новости, полковник, сша, украина
Новости, полковник, США, Украина

США могут ввести войска на Украину – американский полковник

12:17 05.11.2022
 
© CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light / Пентагон
Пентагон
© CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light /
Читать в
США намерены использовать свои вооруженные силы на территории Украины, заявил 4 ноября в интервью YouTube-каналу Judging Freedom полковник в отставке Дуглас Макгрегор
Макгрегор несколько месяцев занимал должность советника главы Пентагона при прошлом президенте США Дональде Трампе.
По его мнению, сейчас в США ведется подготовка по введению американского контингента на территорию Украины.
Ранее в своей статье для The American Conservative он выразил мнение, что Белый дом рассматривает возможность организации многонациональных сил для войны против России по образцу так называемой Коалиции доброй воли, вторгшейся в Ирак в 2003 году.
3 ноября, 16:55
Полковник Макгрегор: решения Байдена усиливают риск ядерной войныПоследние решения американского президента Джо Байдена о правилах использования ядерного оружия являются опасными для США и их союзников. Об этом говорится в статье бывшего советника министра обороны США, полковника в отставке Дугласа Макгрегора, опубликованной 3 ноября в издании The American Conservative
 
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