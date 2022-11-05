США могут ввести войска на Украину – американский полковник
© CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light / Пентагон
© CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light /
США намерены использовать свои вооруженные силы на территории Украины, заявил 4 ноября в интервью YouTube-каналу Judging Freedom полковник в отставке Дуглас Макгрегор
Макгрегор несколько месяцев занимал должность советника главы Пентагона при прошлом президенте США Дональде Трампе.
По его мнению, сейчас в США ведется подготовка по введению американского контингента на территорию Украины.
Ранее в своей статье для The American Conservative он выразил мнение, что Белый дом рассматривает возможность организации многонациональных сил для войны против России по образцу так называемой Коалиции доброй воли, вторгшейся в Ирак в 2003 году.
3 ноября, 16:55Полковник Макгрегор: решения Байдена усиливают риск ядерной войныПоследние решения американского президента Джо Байдена о правилах использования ядерного оружия являются опасными для США и их союзников. Об этом говорится в статье бывшего советника министра обороны США, полковника в отставке Дугласа Макгрегора, опубликованной 3 ноября в издании The American Conservative