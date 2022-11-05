https://ukraina.ru/20221105/1040520146.html

США могут ввести войска на Украину – американский полковник

США могут ввести войска на Украину – американский полковник - 05.11.2022 Украина.ру

США могут ввести войска на Украину – американский полковник

США намерены использовать свои вооруженные силы на территории Украины, заявил 4 ноября в интервью YouTube-каналу Judging Freedom полковник в отставке Дуглас Макгрегор

2022-11-05T12:17

2022-11-05T12:17

2022-11-05T12:17

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полковник

сша

украина

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Макгрегор несколько месяцев занимал должность советника главы Пентагона при прошлом президенте США Дональде Трампе.По его мнению, сейчас в США ведется подготовка по введению американского контингента на территорию Украины.Ранее в своей статье для The American Conservative он выразил мнение, что Белый дом рассматривает возможность организации многонациональных сил для войны против России по образцу так называемой Коалиции доброй воли, вторгшейся в Ирак в 2003 году.

https://ukraina.ru/20221103/1040491970.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, полковник, сша, украина