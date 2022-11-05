https://ukraina.ru/20221105/1040519365.html

Новые системы ПВО, покушение на судью, обстрелы. Главное на Украине на 12:00 5 ноября

Новые системы ПВО, покушение на судью, обстрелы. Главное на Украине на 12:00 5 ноября - 05.11.2022 Украина.ру

Новые системы ПВО, покушение на судью, обстрелы. Главное на Украине на 12:00 5 ноября

В ДНР произошло покушение на судью Верховного суда. Украина до конца года получит новые системы ПВО и ПРО. Украинские военные ожесточённо обстреливают новые регионы России

2022-11-05T12:00

2022-11-05T12:00

2022-11-05T12:00

эксклюзив

хроники

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Как сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки украинские военные нанесли 40 ударов по территории ДНР."На донецком направлении противник применял – РСЗО HIMARS, артиллерию 155, 152 и 122 мм, на ясиноватском – артиллерию 155 мм, на горловском – РСЗО "Град", артиллерию 152 и 122 мм, выпустив 191 единицу различных боеприпасов", - указывалось в сообщении.Под огнём украинской артиллерии оказались районы шести населённых пунктов республики: столица Донецк (Киевский, Куйбышевский, Кировский и Петровский районы), Гольмовский, Зайцево, Горловка, Макеевка (Червоногвардейский район), Ленинское."За прошедшие сутки поступили сведения о гибели трех гражданских лиц в Куйбышевском районе Донецка и ранее освобожденной Владимировке. Ранения различной степени тяжести получили 13 гражданских лиц в Кировском и Куйбышевском районах Донецка, Червоногвардейском районе Макеевки и Никитовском районе Горловки, а также в ранее освобождённой Владимировке", - сообщило представительство.Огнём украинской артиллерии были повреждены 34 домостроения в Куйбышевском, Киевском и Кировском районах Донецка, Червоногвардейском районе Макеевки, Никитовском районе Горловки, а также 5 объектов гражданской инфраструктуры.Как сообщил официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики капитан Иван Филипоненко, с начала текущих суток ВСУ обстреляли Сватово с применением РСЗО HIMARS, выпустив четыре ракеты."Информация о пострадавших и повреждениях уточняется", - сообщил Филипоненко.Позже стало известно о новых обстрелах."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 10:00 по населенному пункту Кременная с применением РСЗО HIMARS (две ракеты)", - сообщило представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.Полковник полиции Луганской Народной Республики Виталий Киселев заявлял 26 октября, что в районе Кременной и Сватово идут самые ожесточённые бои в ЛНР.Вечером 4 ноября один из военкоров сообщил о взятии в плен под Кременной иностранных наёмников."Украинские военные, как и в предыдущие дни, попробовали идти в наступление. В отличие от дня вчерашнего, до стрелкотни дело не дошло, полосу артогня противник преодолеть не сумел и ретировался. Интересно другое. Вчера наши парни убили оператора коптера из разведроты воинской части А7014. А сегодня наша разведка взяла ДРГ, в составе которой были граждане Франции и Бельгии. Сейчас рассказывают, что они просто блогеры и корреспонденты. Их, конечно, допросят и выяснят, для какого такого издания данные граждане трудились", - рассказал военкор.По его словам, 66-я отдельная механизированная бригада ВСУ, понесла в ходе всей этой наступательной операции колоссальные потери. По словам военкора, потери ВС РФ на его участке фронта минимальны.Также утро 5 ноября стало известно об обстреле Новой Каховки."Украинские националисты около 04:45 выпустили четыре ракеты HIMARS по Новой Каховке: российскими подразделениями ПВО все они были сбиты", - сообщил Минздрав Херсонской области.По данным ведомства в результате атаки пострадавших не было.Покушение на судьюТакже на новых территориях России украинские террористы продолжают практику совершения терактов.Так, пресс-служба МВД Донецкой Народной Республики сообщила о покушении на судью Верховного суда ДНР."Вечером 4 ноября 2022 года в дежурную часть МВД ДНР поступило сообщение о совершенном покушении в г. Углегорск на судью Верховного суда ДНР А. А. Никулина", - отмечалось в сообщении ведомства.Судья госпитализирован с огнестрельными ранениями. Он находится в тяжёлом состоянии. Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося и личности подозреваемых.Позже врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что Никулин выносил приговоры нацистским преступникам."Украинский режим продолжает проявлять свои подлые террористические методы. Вчера вечером, 4 ноября, в Углегорске было совершено покушение с применением огнестрельного оружия на судью Верховного Суда ДНР Александра Никулина. Александр Анатольевич выносил приговоры нацистским военным преступникам", - заявил Пушилин.Он пожелал судье скорейшего выздоровления.Украина не раз отмечалась активным применением террористических методов на своей территории, а также на территории сопредельных государств, в том числе и России.Так, 16 сентября в Бердянске были убиты Олег Бойко, исполнявший обязанности первого заместителя мэра по вопросам инфраструктуры и ЖКХ, а также его жена Людмила Бойко, бывшая председателем территориальной избирательной комиссии по вопросам референдума. Погибшие скончались от выстрелов в голову, на месте обнаружено 6 гильз от патронов, предположительно, выпущенных из пистолета системы Макарова.Президент России Владимир Путин 4 ноября Путин посмертно наградил орденами мужества погибших Олега Бойко Людмилу Бойко."За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить орденом мужества Бойко Людмилу Ивановну - председателя Бердянской городской территориальной избирательной комиссии и Бойко Олега Вадимовича - заместителя главы военно-гражданской администрации города Бердянска по инфраструктуре, ЖКХ и топливно-энергетическому комплексу", - гласил указ Путина.Примечательно, что в покушениях и убийствах чиновников украинским террористам помогают украинские журналисты, организовавшие сбор данных о чиновниках на новых территориях России.Новые системы ПВО и ПРОУкраина ведет переговоры о получении дополнительных систем ПВО и ПРО, заявил глава украинского министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба."У нас есть правило: мы не комментируем поставки до тех пор, пока страна, поставляющая, не сделает этого сама, или мы не договоримся, что можем об этом говорить. В работе очень много, начиная от систем ПВО. Уже есть договоренности, достигнутые и президентом, и на уровне правительства с некоторыми странами. Есть вещи, которые на перспективу прорабатываются. Когда они будут реализованы, вы узнаете. Это произойдет до конца года. Ну, по крайней мере, мы делаем все, чтобы это произошло до конца года, и об этом есть договоренности", - заявил Кулеба.Он отметил, что Украина активно работает над тем, чтобы получить от западных партнёров современные средства противовоздушной и противоракетной обороны.По словам Кулебы, на Украине уже "эффективно работают IRIS-T, предоставленные Германией", однако их мало. Именно поэтому Украина ведёт переговоры о получении дополнительных систем ПВО и ПРО, часть из которых, если верить Кулебе, страна и получит до конца года.

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники