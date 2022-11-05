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В НМ ДНР рассказали о потерях ВСУ за минувшие сутки

В НМ ДНР рассказали о потерях ВСУ за минувшие сутки - 05.11.2022 Украина.ру

В НМ ДНР рассказали о потерях ВСУ за минувшие сутки

Войска киевского режима за прошедшие сутки потеряли до 60 человек, восемнадцать единиц различной военной техники и три БПЛА. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 5 ноября в Telegram-канале Народной милиции ДНР

2022-11-05T11:53

2022-11-05T11:53

2022-11-05T11:53

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Данные потери были нанесены ВСУ совместными действиями военнослужащих НМ ДНР и Вооружённых Сил Российской Федерации, указывается в сообщении.В сообщении также говорится, что киевский режим продолжает "терроризировать мирное население Республики, нанося массированные артиллерийские удары по жилым кварталам и гражданской инфраструктуре, которые не являются военными объектами".В течение минувших суток огонь вёлся по районам шести населённых пунктов ДНР, в результате чего трое мирных жителей погибло и тринадцать получили ранения, сообщили в народной милиции.

https://ukraina.ru/20221102/1040429724.html

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новости, спецоперация, народная милиция лднр, вс рф, танки, военная техника, обстрелы, военные преступления, днр