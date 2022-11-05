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В НМ ДНР рассказали о потерях ВСУ за минувшие сутки
В НМ ДНР рассказали о потерях ВСУ за минувшие сутки - 05.11.2022 Украина.ру
В НМ ДНР рассказали о потерях ВСУ за минувшие сутки
Войска киевского режима за прошедшие сутки потеряли до 60 человек, восемнадцать единиц различной военной техники и три БПЛА. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 5 ноября в Telegram-канале Народной милиции ДНР
2022-11-05T11:53
2022-11-05T11:53
2022-11-05T11:53
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Данные потери были нанесены ВСУ совместными действиями военнослужащих НМ ДНР и Вооружённых Сил Российской Федерации, указывается в сообщении.В сообщении также говорится, что киевский режим продолжает "терроризировать мирное население Республики, нанося массированные артиллерийские удары по жилым кварталам и гражданской инфраструктуре, которые не являются военными объектами".В течение минувших суток огонь вёлся по районам шести населённых пунктов ДНР, в результате чего трое мирных жителей погибло и тринадцать получили ранения, сообщили в народной милиции.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, спецоперация, народная милиция лднр, вс рф, танки, военная техника, обстрелы, военные преступления, днр
Новости, Спецоперация, Народная милиция ЛДНР, ВС РФ, танки, военная техника, обстрелы, Военные преступления, ДНР
В НМ ДНР рассказали о потерях ВСУ за минувшие сутки
Войска киевского режима за прошедшие сутки потеряли до 60 человек, восемнадцать единиц различной военной техники и три БПЛА. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 5 ноября в Telegram-канале Народной милиции ДНР
Данные потери были нанесены ВСУ совместными действиями военнослужащих НМ ДНР и Вооружённых Сил Российской Федерации, указывается в сообщении.
Уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: две самоходные артиллерийские установки (2С1 "Гвоздика" и "М109"), одна гаубица (АХС "Краб"), РСЗО "Град", четыре танка (два Т-64БВ и два Т-72Б), десять единиц бронированной и автомобильной техники, в воздухе сбито три БпЛА противника. Потери в живой силе противника составили до 60 человек
В сообщении также говорится, что киевский режим продолжает "терроризировать мирное население Республики, нанося массированные артиллерийские удары по жилым кварталам и гражданской инфраструктуре, которые не являются военными объектами".
В течение минувших суток огонь вёлся по районам шести населённых пунктов ДНР, в результате чего трое мирных жителей погибло и тринадцать получили ранения, сообщили в народной милиции.