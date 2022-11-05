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Совершено покушение на судью Верховного суда ДНР – МВД

Совершено покушение на судью Верховного суда ДНР – МВД - 05.11.2022 Украина.ру

Совершено покушение на судью Верховного суда ДНР – МВД

В Углегорске Донецкой Народной Республики совершено покушение на судью Верховного суда ДНР Александра Никулина, сообщает Центр общественных связей МВД республики 5 ноября

2022-11-05T10:47

2022-11-05T10:47

2022-11-05T10:47

новости

покушение

судья

днр

верховный суд

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Известно, что сообщение о происшествии поступило в дежурную полицейскую часть накануне вечером, 4 ноября.В данный момент следствие выясняет все подробности, приняты все действия к установлению и розыску подозреваемых в совершении преступления, заявили в МВД.Никулин был назначен судьей Верховного суда ДНР в сентябре 2022 года. Постановление "О назначении на должность судей Верховного Суда ДНР" встпуило в силу 4 сентября. Помимо Никулина такую же должность получили ещё пять судей.

https://ukraina.ru/20220907/1038518842.html

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новости, покушение, судья, днр, верховный суд