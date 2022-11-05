Совершено покушение на судью Верховного суда ДНР – МВД - 05.11.2022 Украина.ру
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Совершено покушение на судью Верховного суда ДНР – МВД
Совершено покушение на судью Верховного суда ДНР – МВД - 05.11.2022 Украина.ру
Совершено покушение на судью Верховного суда ДНР – МВД
В Углегорске Донецкой Народной Республики совершено покушение на судью Верховного суда ДНР Александра Никулина, сообщает Центр общественных связей МВД республики 5 ноября
2022-11-05T10:47
2022-11-05T10:47
новости
покушение
судья
днр
верховный суд
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Известно, что сообщение о происшествии поступило в дежурную полицейскую часть накануне вечером, 4 ноября.В данный момент следствие выясняет все подробности, приняты все действия к установлению и розыску подозреваемых в совершении преступления, заявили в МВД.Никулин был назначен судьей Верховного суда ДНР в сентябре 2022 года. Постановление "О назначении на должность судей Верховного Суда ДНР" встпуило в силу 4 сентября. Помимо Никулина такую же должность получили ещё пять судей.
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новости, покушение, судья, днр, верховный суд
Новости, покушение, судья, ДНР, Верховный Суд

Совершено покушение на судью Верховного суда ДНР – МВД

10:47 05.11.2022
 
© CC0, PixabayПистолет бандит преступник
Пистолет бандит преступник
© CC0, Pixabay
Читать в
В Углегорске Донецкой Народной Республики совершено покушение на судью Верховного суда ДНР Александра Никулина, сообщает Центр общественных связей МВД республики 5 ноября
Потерпевший получил огнестрельные ранения. Сейчас он находится в тяжелом состоянии. Медики борются за его жизнь.
Известно, что сообщение о происшествии поступило в дежурную полицейскую часть накануне вечером, 4 ноября.
В данный момент следствие выясняет все подробности, приняты все действия к установлению и розыску подозреваемых в совершении преступления, заявили в МВД.
Никулин был назначен судьей Верховного суда ДНР в сентябре 2022 года. Постановление "О назначении на должность судей Верховного Суда ДНР" встпуило в силу 4 сентября. Помимо Никулина такую же должность получили ещё пять судей.
7 сентября, 11:57
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