На Украине заявили о скорых поставках немецких танков Leopard 2 - 05.11.2022 Украина.ру
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На Украине заявили о скорых поставках немецких танков Leopard 2
На Украине заявили о скорых поставках немецких танков Leopard 2 - 05.11.2022 Украина.ру
На Украине заявили о скорых поставках немецких танков Leopard 2
Киев и Берлин "близки к достижению договоренности" о поставках немецких танков Leopard 2, заявил 4 ноября в комментарии для Funke посол Украины в Германии Алексей Макеев
2022-11-05T10:34
2022-11-05T10:34
новости
танки
германия
оружие
украина
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По словам Макеева, именно эти танки критически необходимы Украине, "во избежание Бучи, Мариуполя и Изюма".Однако, в Берлине поставки танков пока не подтверждали.В сентября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и канцлер Германии Олаф Шольц провели переговоры о поставке на Украину танков Leopard 2.По заверению Шмыгаля, переговоры включают в себя детали, которые он "не может раскрывать", однако, по его словам, он настроен оптимистично в отношении поставок указанных танков Украине.При этом, никаких конкретных действий с тех пор предпринято не было.
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новости, танки, германия, оружие, украина
Новости, танки, Германия, оружие, Украина

На Украине заявили о скорых поставках немецких танков Leopard 2

10:34 05.11.2022
 
© Фото : Sputnik / Перейти в фотобанктанк леопард
танк леопард - РИА Новости, 1920, 05.11.2022
© Фото : Sputnik
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Киев и Берлин "близки к достижению договоренности" о поставках немецких танков Leopard 2, заявил 4 ноября в комментарии для Funke посол Украины в Германии Алексей Макеев
У нас есть основания надеяться на то, что будет принято решение о поставках Leopard 2 из Германии напрямую в Украину.
По словам Макеева, именно эти танки критически необходимы Украине, "во избежание Бучи, Мариуполя и Изюма".
Однако, в Берлине поставки танков пока не подтверждали.
В сентября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и канцлер Германии Олаф Шольц провели переговоры о поставке на Украину танков Leopard 2.
По заверению Шмыгаля, переговоры включают в себя детали, которые он "не может раскрывать", однако, по его словам, он настроен оптимистично в отношении поставок указанных танков Украине.
При этом, никаких конкретных действий с тех пор предпринято не было.
Алексей Макеев
10:00
Немцы потребовали запретить взъезд послам Украины на территорию своей страныЧитатели издания Welt критически оценили призыв нового посла Украины в Германии Алексея Макеева запретить россиянам взъезд в страну. Жители ФРГ охотнее запретили бы въезд украинским послам, следует из комментариев
 
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