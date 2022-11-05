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На Украине заявили о скорых поставках немецких танков Leopard 2
На Украине заявили о скорых поставках немецких танков Leopard 2 - 05.11.2022 Украина.ру
На Украине заявили о скорых поставках немецких танков Leopard 2
Киев и Берлин "близки к достижению договоренности" о поставках немецких танков Leopard 2, заявил 4 ноября в комментарии для Funke посол Украины в Германии Алексей Макеев
2022-11-05T10:34
2022-11-05T10:34
2022-11-05T10:34
новости
танки
германия
оружие
украина
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По словам Макеева, именно эти танки критически необходимы Украине, "во избежание Бучи, Мариуполя и Изюма".Однако, в Берлине поставки танков пока не подтверждали.В сентября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и канцлер Германии Олаф Шольц провели переговоры о поставке на Украину танков Leopard 2.По заверению Шмыгаля, переговоры включают в себя детали, которые он "не может раскрывать", однако, по его словам, он настроен оптимистично в отношении поставок указанных танков Украине.При этом, никаких конкретных действий с тех пор предпринято не было.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, танки, германия, оружие, украина
Новости, танки, Германия, оружие, Украина
На Украине заявили о скорых поставках немецких танков Leopard 2
Киев и Берлин "близки к достижению договоренности" о поставках немецких танков Leopard 2, заявил 4 ноября в комментарии для Funke посол Украины в Германии Алексей Макеев
У нас есть основания надеяться на то, что будет принято решение о поставках Leopard 2 из Германии напрямую в Украину.
По словам Макеева, именно эти танки критически необходимы Украине, "во избежание Бучи, Мариуполя и Изюма".
Однако, в Берлине поставки танков пока не подтверждали.
В сентября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль
и канцлер Германии Олаф Шольц
провели переговоры о поставке на Украину танков Leopard 2.
По заверению Шмыгаля, переговоры включают в себя детали, которые он "не может раскрывать", однако, по его словам, он настроен оптимистично в отношении поставок указанных танков Украине.
При этом, никаких конкретных действий с тех пор предпринято не было.