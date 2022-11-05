https://ukraina.ru/20221105/1040517363.html

На Украине заявили о скорых поставках немецких танков Leopard 2

На Украине заявили о скорых поставках немецких танков Leopard 2 - 05.11.2022 Украина.ру

На Украине заявили о скорых поставках немецких танков Leopard 2

Киев и Берлин "близки к достижению договоренности" о поставках немецких танков Leopard 2, заявил 4 ноября в комментарии для Funke посол Украины в Германии Алексей Макеев

2022-11-05T10:34

2022-11-05T10:34

2022-11-05T10:34

новости

танки

германия

оружие

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103385/50/1033855062_0:314:3070:2041_1920x0_80_0_0_aa5adad91e0e170060facdf82439e4ab.jpg.webp

По словам Макеева, именно эти танки критически необходимы Украине, "во избежание Бучи, Мариуполя и Изюма".Однако, в Берлине поставки танков пока не подтверждали.В сентября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и канцлер Германии Олаф Шольц провели переговоры о поставке на Украину танков Leopard 2.По заверению Шмыгаля, переговоры включают в себя детали, которые он "не может раскрывать", однако, по его словам, он настроен оптимистично в отношении поставок указанных танков Украине.При этом, никаких конкретных действий с тех пор предпринято не было.

https://ukraina.ru/20221105/1040516820.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, танки, германия, оружие, украина