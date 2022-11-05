В Ровно мужчина бросил гранату на детской площадке: есть пострадавшие

Эксклюзив Украина.ру: местный житель раскрыл детали взрыва в Чернигове В воскресенье, 4 сентября в Чернигове во время выставки оружия и боеприпасов, на которую активно приглашали семьи с детьми, в результате взрыва были ранены около 10 человек, из которых, по крайней мере, 4 детей. Редакция Украина.ру взяла комментарий у местного жителя, который был на выставке и рассказал об увиденном на условиях анонимности