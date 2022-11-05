В Ровно мужчина бросил гранату на детской площадке: есть пострадавшие - 05.11.2022 Украина.ру
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В Ровно мужчина бросил гранату на детской площадке: есть пострадавшие
В Ровно мужчина бросил гранату на детской площадке: есть пострадавшие - 05.11.2022 Украина.ру
В Ровно мужчина бросил гранату на детской площадке: есть пострадавшие
Неизвестный мужчина взорвал гранату на детской площадке в Ровно, сообщили 4 ноября в пресс-службе Патрульной полиции Ровенской области
2022-11-05T09:44
2022-11-05T09:44
новости
ровно
взрыв
граната
дети
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Сообщается, что на данный момент известно о 4 пострадавших, один из которых – малолетний ребенок.Мотивы преступника и откуда он взял оружие пока неизвестно, на месте преступления с вечера работают следователи и спасатели.В патрульной полиции также сообщили, что задержаны два местных жителя, которые, каким-то образом, могут быть причастны к происшествию.
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новости, ровно, взрыв, граната, дети
Новости, Ровно, взрыв, граната, дети

В Ровно мужчина бросил гранату на детской площадке: есть пострадавшие

09:44 05.11.2022
 
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Неизвестный мужчина взорвал гранату на детской площадке в Ровно, сообщили 4 ноября в пресс-службе Патрульной полиции Ровенской области
Полицейские на месте происшествия предварительно установили, что сдетонировал боеприпас, который бросил неизвестный мужчина, находясь на детской площадке во дворе многоэтажек.
Сообщается, что на данный момент известно о 4 пострадавших, один из которых – малолетний ребенок.
Мотивы преступника и откуда он взял оружие пока неизвестно, на месте преступления с вечера работают следователи и спасатели.
В патрульной полиции также сообщили, что задержаны два местных жителя, которые, каким-то образом, могут быть причастны к происшествию.
Взрыв на выставке оружия в Чернигове. Офис Генерального прокурора Украины
5 сентября, 12:50
Эксклюзив Украина.ру: местный житель раскрыл детали взрыва в ЧерниговеВ воскресенье, 4 сентября в Чернигове во время выставки оружия и боеприпасов, на которую активно приглашали семьи с детьми, в результате взрыва были ранены около 10 человек, из которых, по крайней мере, 4 детей. Редакция Украина.ру взяла комментарий у местного жителя, который был на выставке и рассказал об увиденном на условиях анонимности
 
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