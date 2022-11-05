В Ровно мужчина бросил гранату на детской площадке: есть пострадавшие
Неизвестный мужчина взорвал гранату на детской площадке в Ровно, сообщили 4 ноября в пресс-службе Патрульной полиции Ровенской области
Полицейские на месте происшествия предварительно установили, что сдетонировал боеприпас, который бросил неизвестный мужчина, находясь на детской площадке во дворе многоэтажек.
Сообщается, что на данный момент известно о 4 пострадавших, один из которых – малолетний ребенок.
Мотивы преступника и откуда он взял оружие пока неизвестно, на месте преступления с вечера работают следователи и спасатели.
В патрульной полиции также сообщили, что задержаны два местных жителя, которые, каким-то образом, могут быть причастны к происшествию.
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