https://ukraina.ru/20221105/1040515813.html

Визит Салливана, отключение Starlink. Главное на Украине на утро 5 ноября

Визит Салливана, отключение Starlink. Главное на Украине на утро 5 ноября - 05.11.2022 Украина.ру

Визит Салливана, отключение Starlink. Главное на Украине на утро 5 ноября

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан посетил Киев. На Украине начались перебои в работе систем спутниковой связи Starlink

2022-11-05T09:41

2022-11-05T09:41

2022-11-05T09:41

хроники

эксклюзив

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Визит Салливана не анонсировался и стал неожиданностью для СМИ. Однако позже Белый дом официально подтвердил визит Салливана.В свою очередь пресс-служба Офиса президента Украины сообщила о том, что Саливан провёл две встречи: сначала встречу наедине с главой ОП Андреем Ермаком, затем — встречу с Ермаком, а также его заместителями Романом Машовцом, Андреем Сибигой, Ростиславом Шурмой и Игорем Жовквой, а также начальником Главного управления разведки Кириллом Будановым, министром инфраструктуры Александром Кубраковым, министром энергетики Германом Галущенко и главой Фонда госимущества Рустемом Умеровым. Кроме того, в собрании принимали участие по видеосвязи главком ВСУ Валерий Залужный и ряд его заместителей.Также Салливан встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, который вручил советнику президента США орден Ярослава Мудрого II степени.Кроме того, советник Байдена дал комментарии украинским журналистам.Во время общения с сотрудниками украинских СМИ, Салливан заявил, что Соединённые Штаты уведомлены о потребностях Украины во время херсонской операции ВСУ и окажут необходимую помощь. Он признался, что операция по захвату Херсона стала одной из тем обсуждения в рамках его делегации, и также обсуждается вне визита."У меня была возможность получить доклады военными руководителями Украины о планировании этих усилий [по захвату Херсона], и, конечно, американские военные находятся в тесном контакте с украинскими и обсуждают это", - заявил он.Салливан подчеркнул, что Белый дом окажет всю необходимую поддержку херсонской операции."Не мое дело - оценивать ситуацию на поле боя. Моя задача - убедиться, что мы предоставляем Украине то, в чем она нуждается, чтобы это произошло", - указал советник президента США по безопасности.Он также пообещал также дополнительную помощь адаптированную к потребностям херсонской операции."Я сегодня снова переспросил, что необходимо [Украине для завершения этой операции]и я уверен, что мы сможем предоставить то, что необходимо для этой битвы", - заявил он.За несколько часов до заявления Салливана заместитель спикера Пентагона Сабрина Синг на брифинге в Вашингтоне сообщила о новом пакете военной помощи США Украине.Так, она рассказала, что США и Нидерланды вместе оплатят восстановление танков Т-72, которые находятся на хранении в Чехии."Эти танки поступят из Чехии. Соединенные Штаты заплатят за восстановление 45 единиц. И правительство Нидерландов в соответствии со своими обязательствами оплатит еще 45 танков. Поэтому в целом будет 90 танков отправятся на Украину. Это будут технически усовершенствованные танки", - рассказала Синг.Часть из этих танков будет передана Украине ещё до конца этого года, остальные - в течение следующего года.Новый пакет помощи также включил 250 бронетранспортеров M1117, 40 бронированных катеров, зенитно-ракетные комплексы Hawk и 1,1 тысячу беспилотников Phoenix Ghost.Относительно беспилотников в Пентагоне не назвали точную дату поставок в Украину.Таким образом, Украина вряд ли будет испытыват нехватку бронетехники и других вооружений.Кроме того, Салливан подтвердил, что США поддерживают Украину в нежелании проводить переговоры с Россией."США отказываются от переговоров с РФ на условиях, при которых она сохранит оккупированные части Украины. Неприемлемы сами условия, на которых россияне в принципе готовы вести диалог, поскольку все разговоры должны начинаться с полной деоккупации Украины", - заявил Салливан.Спустя несколько часов во время еженощного обращения к украинцам президент Украины Зеленский сделал аналогичное по духу и смыслу заявление: никакого мира с Россией невозможно до возвращения Украины на границы 1991 года. А позже уже глава ОП Ермак заявил, что "формулой победы" в понимании Украины будет выход на границы 1991 года, выплата Россией репараций и международные гарантии безопасности для Украины.Проблемы с МаскомКак сообщил телеканал CNN со ссылкой на два осведомлённых источника, 24 октября в Украине начались перебои с работой терминалов спутниковой связи Starlink от SpaceX Илона Маска. По данным канала, речь идёт о 1300 устройств. Причиной перебоев может быть финансирование.Канал напомнил предысторию событий: в сентябре SpaceX обратилась к Пентагону с просьбой в дальнейшем забрать на себя финансирование работы Starlink на Украине, которая критически важна для украинских военных в зоне боевых действий. Компания утверждала, что не может в дальнейшем так же, как и сейчас, финансировать работу терминалов для Украины.Впоследствии Маск заявил, что Starlink будут работать в Украине независимо от готовности Минобороны США предоставить финансирование.В то же время, по информации CNN, переговоры по финансированию Пентагоном работы терминалов продолжаются."Переговоры очень активно ведутся. Каждый в нашем здании знает, что мы собираемся платить им", - заявил высокопоставленный чиновник Пентагона в комментарии CNN.Недавнее отключение терминалов в Украине началось 24 октября, как сообщил один из собеседников издания - из-за нехватки финансирования.Отключение касалось партии из 1300 терминалов, которые Украина приобрела у британской компании в марте и которые использовались для операций, связанных с ведением боевых действий.SpaceX взимала с украинских военных $2500 в месяц за поддержание связи с каждым из $1300, что увеличило общую стоимость до сентября почти до $20 млн. В конце концов, возможность платить за услуги закончилась.Перед тем, как терминалы полностью отключились, Минобороны Украины в начале октября обратилось к британским коллегам с просьбой оплатить месячный счет в $3,25 млн. Британский чиновник заявил, что после обсуждений между министерствами "было решено, что существуют более приоритетные военные возможности"."Мы поддерживаем ряд терминалов, которые имеют прямую тактическую пользу для украинских военных в отражении российского вторжения. Мы рассматриваем и определяем приоритетность всех новых запросов с точки зрения влияния, который вклад может иметь на поддержку Украины в защите", - сообщил чиновник.В свою очередь, высокопоставленный чиновник с Украины подтвердил CNN факт отключения, назвав аппараты Starlink "очень важными" для боевых действий.При этом, по данным SpaceX на Украине находится почти 20 тыс. терминалов Starlink, большинство из них были полностью или частично приобретены за счет внешнего финансирования, в частности от правительств США, Польши и Великобритании.Также канал сообщил, что сейчас SpaceX контролирует, где могут использоваться украинские терминалы Starlink. Ранее украинские военные сообщали о перебоях в работе терминалов во время наступления.

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https://ukraina.ru/20221104/1040501637.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив