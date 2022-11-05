"Не позволим себе проиграть": Корнилов объяснил, как Запад вдохновляет Россию на победу - 05.11.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20221105/1040478995.html
"Не позволим себе проиграть": Корнилов объяснил, как Запад вдохновляет Россию на победу
"Не позволим себе проиграть": Корнилов объяснил, как Запад вдохновляет Россию на победу - 05.11.2022 Украина.ру
"Не позволим себе проиграть": Корнилов объяснил, как Запад вдохновляет Россию на победу
Запад неоднократно заявлял, что Россия уже проиграла, что бы ни происходило дальше, но чем больше они будут об этом говорить, тем амбициознее будут у РФ задачи, сказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Владимир Корнилов в интервью Украина.ру
2022-11-05T05:45
2022-11-05T05:45
новости
россия
запад
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103431/61/1034316194_0:144:3131:1905_1920x0_80_0_0_504d5ba5e820366f8f61866e09d1e3d9.jpg.webp
Он также вспомнил слова классика современной российской политики: "Мы народ победитель".Поэтому РФ не может позволить себе проиграть, заключил обозреватель.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20221017/1039808635.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103431/61/1034316194_201:0:2932:2048_1920x0_80_0_0_dbb41c9263bea210945ad8ea358884ca.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, запад
Новости, Россия, Запад

"Не позволим себе проиграть": Корнилов объяснил, как Запад вдохновляет Россию на победу

05:45 05.11.2022
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкСоюзные силы России и ЛНР освободили Лисичанск
Союзные силы России и ЛНР освободили Лисичанск - РИА Новости, 1920, 05.11.2022
© РИА Новости . Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
Читать в
Запад неоднократно заявлял, что Россия уже проиграла, что бы ни происходило дальше, но чем больше они будут об этом говорить, тем амбициознее будут у РФ задачи, сказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Владимир Корнилов в интервью Украина.ру
Запад неоднократно заявлял, что Россия уже проиграла, что бы ни происходило дальше. Чем больше они будут об этом говорить, тем амбициознее будут у нас задачи. Нам придется доказывать, что мы не только не проиграли, но обязательно победим. Никуда от этого не деться.
Владимир Корнилов интервью
Владимир Корнилов
обозреватель МИА "Россия сегодня"
Он также вспомнил слова классика современной российской политики: "Мы народ победитель".
Поэтому РФ не может позволить себе проиграть, заключил обозреватель.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
- РИА Новости, 1920, 17.10.2022
17 октября, 15:14
Победа, способная изменить мир. Россия предлагает, а США юлят
 
НовостиРоссияЗапад
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:20Стремоусов назвал самую экономически незащищенную категорию жителей Херсонской области
06:00Тела выносит на берег: офицер ВС РФ рассказал о последних попытках прорыва в Энергодар
05:45"Не позволим себе проиграть": Корнилов объяснил, как Запад вдохновляет Россию на победу
05:30Стремоусов: на жилищных сертификатах для херсонцев спекулируют
05:15Американист рассказал, что изменится в военной помощи Украине после выборов США
05:00Эксперт объяснил, как удары по объектам украинской энергетики сказываются на действиях ВСУ
04:45Стремоусов: решения командования нельзя подвергать сомнению
04:30Американцы против: Домрин объяснил, почему в США не слушают мнение избирателей об Украине
04:15Стремоусов объяснил, зачем линию эвакуации отодвинули от Днепра
04:00Политолог рассказал, откуда Украина возьмет деньги на грязную бомбу
01:00"Великое отступление". Как России удалось эвакуировать больше 5 миллионов человек
18:50Новый праздник. Итоги 4 ноября на Украине
18:10Фальшивый жест: Зеленский решил помочь странам, страдающим от продовольственного кризиса
17:36Путин заявил, что столкновение с неонацистами было неизбежно
17:13В Киргизии предложили ограничить количество вооружения внутри СНГ
16:51В Молдавии проходят обыски у фигурантов дела о подготовке массовых беспорядков
16:26Москалькова рассказала о взаимодействии с украинской стороной по обмену военнопленными
16:18Путин и Херсон, угроза Курской АЭС. Главное на Украине на 16:00 4 ноября
16:12"Президент, который не знает, где он": Трамп резко высказался о Джо Байдене
15:49Главком ВСУ Залужный объяснил, почему на его странице в соцсети появилось фото Путина на медведе
Лента новостейМолния