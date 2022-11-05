https://ukraina.ru/20221105/1040478995.html
"Не позволим себе проиграть": Корнилов объяснил, как Запад вдохновляет Россию на победу
"Не позволим себе проиграть": Корнилов объяснил, как Запад вдохновляет Россию на победу - 05.11.2022 Украина.ру
"Не позволим себе проиграть": Корнилов объяснил, как Запад вдохновляет Россию на победу
Запад неоднократно заявлял, что Россия уже проиграла, что бы ни происходило дальше, но чем больше они будут об этом говорить, тем амбициознее будут у РФ задачи, сказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Владимир Корнилов в интервью Украина.ру
2022-11-05T05:45
2022-11-05T05:45
2022-11-05T05:45
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россия
запад
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Он также вспомнил слова классика современной российской политики: "Мы народ победитель".Поэтому РФ не может позволить себе проиграть, заключил обозреватель.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20221017/1039808635.html
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, запад
"Не позволим себе проиграть": Корнилов объяснил, как Запад вдохновляет Россию на победу
Запад неоднократно заявлял, что Россия уже проиграла, что бы ни происходило дальше, но чем больше они будут об этом говорить, тем амбициознее будут у РФ задачи, сказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Владимир Корнилов в интервью Украина.ру
Запад неоднократно заявлял, что Россия уже проиграла, что бы ни происходило дальше. Чем больше они будут об этом говорить, тем амбициознее будут у нас задачи. Нам придется доказывать, что мы не только не проиграли, но обязательно победим. Никуда от этого не деться.
Владимир Корнилов
обозреватель МИА "Россия сегодня"
Он также вспомнил слова классика современной российской политики: "Мы народ победитель".
Поэтому РФ не может позволить себе проиграть, заключил обозреватель.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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