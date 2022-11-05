https://ukraina.ru/20221105/1040478995.html

"Не позволим себе проиграть": Корнилов объяснил, как Запад вдохновляет Россию на победу

"Не позволим себе проиграть": Корнилов объяснил, как Запад вдохновляет Россию на победу - 05.11.2022 Украина.ру

"Не позволим себе проиграть": Корнилов объяснил, как Запад вдохновляет Россию на победу

Запад неоднократно заявлял, что Россия уже проиграла, что бы ни происходило дальше, но чем больше они будут об этом говорить, тем амбициознее будут у РФ задачи, сказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Владимир Корнилов в интервью Украина.ру

2022-11-05T05:45

2022-11-05T05:45

2022-11-05T05:45

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Он также вспомнил слова классика современной российской политики: "Мы народ победитель".Поэтому РФ не может позволить себе проиграть, заключил обозреватель.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20221017/1039808635.html

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2022

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новости, россия, запад