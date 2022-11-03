https://ukraina.ru/20221103/1040491726.html
Парламент Болгарии проголосовал за военные поставки Украине
Парламент Болгарии проголосовал за военные поставки Украине - 03.11.2022 Украина.ру
Парламент Болгарии проголосовал за военные поставки Украине
Депутаты Национального собрания Болгарии одобрили военные поставки Украине. В течение месяца парламент должен определиться со списком поставок. Решение депутатов опубликовано на сайте Нацсобрания 3 ноября
2022-11-03T16:44
2022-11-03T16:44
2022-11-03T16:44
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болгария
парламент
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поставки
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Депутаты парламента Болгарии проголосовали за отправку оружия на Украину. Ранее парламентарии соглашались оказывать Киеву только военно-техническую помощь. Позиция Национального собрания изменилась из-за координации действий пяти парламентских партий: Депутаты из партий "Возрождение" и "Болгарской социалистической партии" (БСП) проголосовали против. После голосования в зале Нацсобрания подняли плакаты против поставок оружия. "За" проголосовали 175 депутатов, "против" - 49, один воздержался. Дебаты длились около пяти часов.В течение месяца болгарский парламент должен определить, какую военную помощь сможет оказать Украине. Проект решения опубликован на сайте парламента.Неделю назад глава Минобороны Болгарии Дмитрий Стоянов предложил депутатам оценить риски от принятия решения по военным поставкам. Украинские дипломаты запрашивали зенитно-ракетные комплексы, но если София передаст их Киеву, союзники Болгарии по НАТО не станут компенсировать ущерб аналогами.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, болгария, парламент, украина, поставки
Новости, Болгария, парламент, Украина, поставки
Парламент Болгарии проголосовал за военные поставки Украине
Депутаты Национального собрания Болгарии одобрили военные поставки Украине. В течение месяца парламент должен определиться со списком поставок. Решение депутатов опубликовано на сайте Нацсобрания 3 ноября
Депутаты парламента Болгарии проголосовали за отправку оружия на Украину. Ранее парламентарии соглашались оказывать Киеву только военно-техническую помощь. Позиция Национального собрания изменилась из-за координации действий пяти парламентских партий:
—Граждане за европейское развитие Болгарии (ГЕРБ),
—Движение за права и свободы (ДПС),
—Мы продолжаем перемены (ПП),
—Демократическая Болгария (ДБ),
—Болгарский восход.
Депутаты из партий "Возрождение" и "Болгарской социалистической партии" (БСП) проголосовали против. После голосования в зале Нацсобрания подняли плакаты против поставок оружия. "За" проголосовали 175 депутатов, "против" - 49, один воздержался. Дебаты длились около пяти часов.
В течение месяца болгарский парламент должен определить, какую военную помощь сможет оказать Украине. Проект решения
опубликован на сайте парламента.
Неделю назад глава Минобороны Болгарии Дмитрий Стоянов предложил депутатам оценить риски от принятия решения по военным поставкам. Украинские дипломаты запрашивали зенитно-ракетные комплексы, но если София передаст их Киеву, союзники Болгарии по НАТО не станут компенсировать ущерб аналогами.