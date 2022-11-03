https://ukraina.ru/20221103/1040491726.html

Парламент Болгарии проголосовал за военные поставки Украине

Парламент Болгарии проголосовал за военные поставки Украине - 03.11.2022 Украина.ру

Парламент Болгарии проголосовал за военные поставки Украине

Депутаты Национального собрания Болгарии одобрили военные поставки Украине. В течение месяца парламент должен определиться со списком поставок. Решение депутатов опубликовано на сайте Нацсобрания 3 ноября

2022-11-03T16:44

2022-11-03T16:44

2022-11-03T16:44

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болгария

парламент

украина

поставки

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Депутаты парламента Болгарии проголосовали за отправку оружия на Украину. Ранее парламентарии соглашались оказывать Киеву только военно-техническую помощь. Позиция Национального собрания изменилась из-за координации действий пяти парламентских партий: Депутаты из партий "Возрождение" и "Болгарской социалистической партии" (БСП) проголосовали против. После голосования в зале Нацсобрания подняли плакаты против поставок оружия. "За" проголосовали 175 депутатов, "против" - 49, один воздержался. Дебаты длились около пяти часов.В течение месяца болгарский парламент должен определить, какую военную помощь сможет оказать Украине. Проект решения опубликован на сайте парламента.Неделю назад глава Минобороны Болгарии Дмитрий Стоянов предложил депутатам оценить риски от принятия решения по военным поставкам. Украинские дипломаты запрашивали зенитно-ракетные комплексы, но если София передаст их Киеву, союзники Болгарии по НАТО не станут компенсировать ущерб аналогами.

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новости, болгария, парламент, украина, поставки