Верховная Рада приняла госбюджет Украины с рекордным дефицитом - 03.11.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20221103/1040488367.html
Верховная Рада приняла госбюджет Украины с рекордным дефицитом
Верховная Рада приняла госбюджет Украины с рекордным дефицитом - 03.11.2022 Украина.ру
Верховная Рада приняла госбюджет Украины с рекордным дефицитом
Депутаты Верховной Рады Украины приняли госбюджет страны на 2023 год. Об этом 3 ноября сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк в своем Telegram-канале
2022-11-03T16:05
2022-11-03T16:05
новости
бюджет
украина
рада
дефицит
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102571/86/1025718639_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_dd0a8063c7b059fbdb8a65addaa1f4eb.jpg
Парламентарии надеются, что дыру в бюджете помогут закрыть страны Запада. "Это рекорд по наиболее преждевременному принятию бюджета за историю Украины. Теперь надеемся, что международные партнеры оценят нашу пунктуальность и полностью профинансируют заложенный, тоже рекордный, дефицит в размере $38 млрд", - написал Железняк. Дефицит бюджета Украины на 2022 год на 58% финансировался за счет международных финансовых организаций и стран Запада. С 24 февраля по 1 ноября госбюджет страны получил 39,7 млрд долларов военными облигациями, кредитами и грантами. Половину от этой суммы киевским властям предоставили в качестве безвозмездной помощи. По другим обязательствам Украина должна выплачивать процентные ставки, размер которых не оглашается.В бюджете на 2023 год прогноз внешних заимствований увеличен до 1,44 трлн гривен (35,6 млрд долларов), объем внешнего долга составит 6,4 трлн гривен (158,5 млрд долларов) или 102,2% от прогнозного ВВП. На оборону планируют выделить 18,2% прогнозного ВВП или 1,4 трлн гривен (28,1 млрд долларов США).
https://ukraina.ru/20221029/1040284022.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102571/86/1025718639_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_e29891c3dd7303c2a7566d3b8f8e0751.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, бюджет, украина, рада, дефицит
Новости, бюджет, Украина, Рада, дефицит

Верховная Рада приняла госбюджет Украины с рекордным дефицитом

16:05 03.11.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Слуга Народу / Перейти в фотобанкверховная рада бюджет
верховная рада бюджет - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Слуга Народу
Перейти в фотобанк
Читать в
Депутаты Верховной Рады Украины приняли госбюджет страны на 2023 год. Об этом 3 ноября сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк в своем Telegram-канале
Парламентарии надеются, что дыру в бюджете помогут закрыть страны Запада.
"Это рекорд по наиболее преждевременному принятию бюджета за историю Украины. Теперь надеемся, что международные партнеры оценят нашу пунктуальность и полностью профинансируют заложенный, тоже рекордный, дефицит в размере $38 млрд", - написал Железняк.
Дефицит бюджета Украины на 2022 год на 58% финансировался за счет международных финансовых организаций и стран Запада. С 24 февраля по 1 ноября госбюджет страны получил 39,7 млрд долларов военными облигациями, кредитами и грантами. Половину от этой суммы киевским властям предоставили в качестве безвозмездной помощи. По другим обязательствам Украина должна выплачивать процентные ставки, размер которых не оглашается.
В бюджете на 2023 год прогноз внешних заимствований увеличен до 1,44 трлн гривен (35,6 млрд долларов), объем внешнего долга составит 6,4 трлн гривен (158,5 млрд долларов) или 102,2% от прогнозного ВВП.
На оборону планируют выделить 18,2% прогнозного ВВП или 1,4 трлн гривен (28,1 млрд долларов США).
- РИА Новости, 1920, 29.10.2022
29 октября, 12:00
Британия может оставить "замороженным" бюджет для помощи УкраинеВозможность продлить на два года ограничение на бюджет для оказания помощи другим государствам рассматривает новый британский премьер Риши Сунак - пишет издание Telegraph.
 
НовостибюджетУкраинаРададефицит
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:55Полковник Макгрегор: решения Байдена усиливают риск ядерной войны
16:49Царев рассказал, как ВС РФ дошли до Одессы и почему вынуждены были вернуться в Херсон
16:44Парламент Болгарии проголосовал за военные поставки Украине
16:38ВС РФ продолжают наступление на юге ДНР – Минобороны
16:19Кирилл Стремоусов о ситуации в Херсонской области: Возможны вынужденные решения
16:16Царёв объяснил, почему у России не получилось окружить Киев "по-быстрому"
16:09В Запорожской области назвали главную информационную проблему региона
16:05Верховная Рада приняла госбюджет Украины с рекордным дефицитом
16:00Оружие из Болгарии, Рабинович и мандат, отставка Чернышова. Главное на Украине на 16:00 3 ноября
15:56Аваков признался в "ложных надеждах" и в том, что конфликт был выгоден киевскому режиму
15:46Алексей Анпилогов: ВСУ дойдут до Херсона, но Россия их там уничтожит
15:42Военный эксперт из США: в Вашингтоне не должны недооценивать военную мощь России
15:33Послу Великобритании предъявили факты подготовки ВСУ к атаке на Черноморский флот
15:28Украине может грозить эпидемия смертельных заболеваний. Хакеры выяснили, при чем здесь НАТО
15:24Двух депутатов Верховной Рады лишили гражданства и мандатов
15:14В Госдуме допустили, что срок службы в армии может быть увеличен
15:13"Вашингтону следует подталкивать Киев к умеренной позиции". Почему в США заговорили о мирных переговорах
15:03Хаски пишет альбом на фронте
15:01"Великолепный век" президента Эрдогана. Астрология и политика
14:58Американский полковник: Вашингтон сколачивает многонациональные силы для войны против России
Лента новостейМолния