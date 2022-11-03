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Верховная Рада приняла госбюджет Украины с рекордным дефицитом
Верховная Рада приняла госбюджет Украины с рекордным дефицитом - 03.11.2022 Украина.ру
Верховная Рада приняла госбюджет Украины с рекордным дефицитом
Депутаты Верховной Рады Украины приняли госбюджет страны на 2023 год. Об этом 3 ноября сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк в своем Telegram-канале
2022-11-03T16:05
2022-11-03T16:05
2022-11-03T16:05
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Парламентарии надеются, что дыру в бюджете помогут закрыть страны Запада. "Это рекорд по наиболее преждевременному принятию бюджета за историю Украины. Теперь надеемся, что международные партнеры оценят нашу пунктуальность и полностью профинансируют заложенный, тоже рекордный, дефицит в размере $38 млрд", - написал Железняк. Дефицит бюджета Украины на 2022 год на 58% финансировался за счет международных финансовых организаций и стран Запада. С 24 февраля по 1 ноября госбюджет страны получил 39,7 млрд долларов военными облигациями, кредитами и грантами. Половину от этой суммы киевским властям предоставили в качестве безвозмездной помощи. По другим обязательствам Украина должна выплачивать процентные ставки, размер которых не оглашается.В бюджете на 2023 год прогноз внешних заимствований увеличен до 1,44 трлн гривен (35,6 млрд долларов), объем внешнего долга составит 6,4 трлн гривен (158,5 млрд долларов) или 102,2% от прогнозного ВВП. На оборону планируют выделить 18,2% прогнозного ВВП или 1,4 трлн гривен (28,1 млрд долларов США).
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, бюджет, украина, рада, дефицит
Верховная Рада приняла госбюджет Украины с рекордным дефицитом
Депутаты Верховной Рады Украины приняли госбюджет страны на 2023 год. Об этом 3 ноября сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк в своем Telegram-канале
Парламентарии надеются, что дыру в бюджете помогут закрыть страны Запада.
"Это рекорд по наиболее преждевременному принятию бюджета за историю Украины. Теперь надеемся, что международные партнеры оценят нашу пунктуальность и полностью профинансируют заложенный, тоже рекордный, дефицит в размере $38 млрд", - написал Железняк.
Дефицит бюджета Украины на 2022 год на 58% финансировался за счет международных финансовых организаций и стран Запада. С 24 февраля по 1 ноября госбюджет страны получил 39,7 млрд долларов военными облигациями, кредитами и грантами. Половину от этой суммы киевским властям предоставили в качестве безвозмездной помощи. По другим обязательствам Украина должна выплачивать процентные ставки, размер которых не оглашается.
В бюджете на 2023 год прогноз внешних заимствований увеличен до 1,44 трлн гривен (35,6 млрд долларов), объем внешнего долга составит 6,4 трлн гривен (158,5 млрд долларов) или 102,2% от прогнозного ВВП.
На оборону планируют выделить 18,2% прогнозного ВВП или 1,4 трлн гривен (28,1 млрд долларов США).