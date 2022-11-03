https://ukraina.ru/20221103/1040477723.html
Пушилин сообщил об обмене 107 военнопленных
Пушилин сообщил об обмене 107 военнопленных - 03.11.2022 Украина.ру
Пушилин сообщил об обмене 107 военнопленных
Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил об очередном обмене военнопленными с Украиной. Об этом он написал 3 ноября в своем Telegram-канале
2022-11-03T14:15
2022-11-03T14:15
2022-11-03T14:15
новости
обмен
денис пушилин
днр
украина
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Пушилин сообщил об обмене 107 украинских военнослужащих на российских бойцов. В ДНР вернут 107 военнослужащих, в том числе 65 - из ЛДНР. Ранее, 29 октября Пушилин сообщил об обмене по формуле 50 на 50 военнопленных. 17 октября в результате обмена на Украину вернули 108, преимущественно, женщин, а взамен получили 80 гражданских моряков и российских военнослужащих.
https://ukraina.ru/20221017/1039816956.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, обмен, денис пушилин, днр, украина
Новости, обмен, Денис Пушилин, ДНР, Украина
Пушилин сообщил об обмене 107 военнопленных
Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил об очередном обмене военнопленными с Украиной. Об этом он написал 3 ноября в своем Telegram-канале