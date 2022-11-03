https://ukraina.ru/20221103/1040477723.html

Пушилин сообщил об обмене 107 военнопленных

Пушилин сообщил об обмене 107 военнопленных - 03.11.2022 Украина.ру

Пушилин сообщил об обмене 107 военнопленных

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил об очередном обмене военнопленными с Украиной. Об этом он написал 3 ноября в своем Telegram-канале

2022-11-03T14:15

2022-11-03T14:15

2022-11-03T14:15

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Пушилин сообщил об обмене 107 украинских военнослужащих на российских бойцов. В ДНР вернут 107 военнослужащих, в том числе 65 - из ЛДНР. Ранее, 29 октября Пушилин сообщил об обмене по формуле 50 на 50 военнопленных. 17 октября в результате обмена на Украину вернули 108, преимущественно, женщин, а взамен получили 80 гражданских моряков и российских военнослужащих.

https://ukraina.ru/20221017/1039816956.html

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новости, обмен, денис пушилин, днр, украина