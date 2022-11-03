Пушилин сообщил об обмене 107 военнопленных - 03.11.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20221103/1040477723.html
Пушилин сообщил об обмене 107 военнопленных
Пушилин сообщил об обмене 107 военнопленных - 03.11.2022 Украина.ру
Пушилин сообщил об обмене 107 военнопленных
Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил об очередном обмене военнопленными с Украиной. Об этом он написал 3 ноября в своем Telegram-канале
2022-11-03T14:15
2022-11-03T14:15
новости
обмен
денис пушилин
днр
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102645/65/1026456551_0:138:3153:1911_1920x0_80_0_0_682babe902b938ad96e00081fc296862.jpg
Пушилин сообщил об обмене 107 украинских военнослужащих на российских бойцов. В ДНР вернут 107 военнослужащих, в том числе 65 - из ЛДНР. Ранее, 29 октября Пушилин сообщил об обмене по формуле 50 на 50 военнопленных. 17 октября в результате обмена на Украину вернули 108, преимущественно, женщин, а взамен получили 80 гражданских моряков и российских военнослужащих.
https://ukraina.ru/20221017/1039816956.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102645/65/1026456551_211:0:2940:2047_1920x0_80_0_0_39c7b99c9ce5c0e440b9390c9e4c204c.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, обмен, денис пушилин, днр, украина
Новости, обмен, Денис Пушилин, ДНР, Украина

Пушилин сообщил об обмене 107 военнопленных

14:15 03.11.2022
 
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкОбмен военнопленными между ДНР, ЛНР и Украиной в Донецкой области
Обмен военнопленными между ДНР, ЛНР и Украиной в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© РИА Новости . Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Читать в
Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил об очередном обмене военнопленными с Украиной. Об этом он написал 3 ноября в своем Telegram-канале
Пушилин сообщил об обмене 107 украинских военнослужащих на российских бойцов. В ДНР вернут 107 военнослужащих, в том числе 65 - из ЛДНР.
"Сегодня возвращаем из украинских застенков 107 наших бойцов. Украине отдаем столько же пленных, в основном опять вээсушников", - сообщил Пушилин.
Ранее, 29 октября Пушилин сообщил об обмене по формуле 50 на 50 военнопленных. 17 октября в результате обмена на Украину вернули 108, преимущественно, женщин, а взамен получили 80 гражданских моряков и российских военнослужащих.
Денис Пушилин об обстреле Донецка 23 августа 2022 года
17 октября, 16:10
Проходит обмен пленными 110 на 110 – ПушилинМежду Москвой и Киевом проходит обмен пленными по формуле 110 на 110, сообщил 17 октября в своем Telegram-канале врио главы ДНР Денис Пулишин
 
НовостиобменДенис ПушилинДНРУкраина
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:14В Госдуме допустили, что срок службы в армии может быть увеличен
15:13"Вашингтону следует подталкивать Киев к умеренной позиции". Почему в США заговорили о мирных переговорах
15:03Хаски пишет альбом на фронте
15:01"Великолепный век" президента Эрдогана. Астрология и политика
14:58Американский полковник: Вашингтон сколачивает многонациональные силы для войны против России
14:48Адмирал Владимир Комоедов: как беспилотники пробрались в Севастополь и почему нельзя верить Зеленскому
14:21Ищенко: чего боятся США и почему новая мобилизация не нужна? Видео
14:15Пушилин сообщил об обмене 107 военнопленных
14:13Исчезновение российского флага со здания администрации в Херсоне получило объяснение
14:11Царев объяснил, когда в украинской энергетике может произойти резкий обвал
13:57"Будет воронка": Гаспарян предложил России ответить на украинские провокации
13:45В московском Манеже покажут Украину на переломах эпох
13:38Секретарь Совбеза Белоруссии предложил немедленно "остановить бойню" на Украине
13:15Песков рассказал, почему Москва поверила гарантиям Украины по зерновой сделке
12:57"Дьявольский заговор": Бутусов высказался по Украине
12:53За атакой на корабли Черноморского флота стоят "люди доброй воли", заявил Кулеба
12:39Здесь работают патриоты. Анна Москалец о журналистах в российском Запорожье
12:38"Негативные последствия": Кулеба высказал угрозы в адрес Ирана
12:35Владимир Ераносян о теракте на газопроводах: боевые пловцы могут высаживаться с любого судна
12:34Российский экспорт не разблокировали после возврата РФ в зерновую сделку - Лавров
Лента новостейМолния