Песков рассказал, почему Москва поверила гарантиям Украины по зерновой сделке
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему Москва поверила гарантиям Украины по зерновой сделке. Об этом он рассказал 3 ноября журналистам
Гарантии того, что Украина не будет использовать морской коридор для вывоза зерна в военных целях, предоставили Турции, сообщил Песков. По его словам, Москва и Анкара выступают сторонами, которым предоставили такие гарантии.
"В данном случае гарантии предоставлены были турецкой стороне. По понятным причинам они не могли быть напрямую предоставлены нам", - сказал Песков.
Песков оценил работу турецких дипломатов и военных. Участие в зерновой сделке Турции он назвал главным фактором доверия.
Решение о продлении участия России в зерновой сделке еще не принято. До 19 ноября Москва даст оценку эффективности и реализации договоренностей.
"Предстоит еще обсуждать тему продления, официальный срок [действия текущих договоренностей] пока не истек", - сказал Песков.
11:56Киев не взял на себя новых обязательств по зерновой сделке - МИД УкраиныУкраинская сторона не взяла на себя новых обязательств в рамках зерновой сделки о вывозе украинской сельскохозяйственной продукции из украинских портов по Черному морю. Об этом 3 ноября сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко в соцсети