https://ukraina.ru/20221103/1040473778.html

Песков рассказал, почему Москва поверила гарантиям Украины по зерновой сделке

Песков рассказал, почему Москва поверила гарантиям Украины по зерновой сделке - 03.11.2022 Украина.ру

Песков рассказал, почему Москва поверила гарантиям Украины по зерновой сделке

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему Москва поверила гарантиям Украины по зерновой сделке. Об этом он рассказал 3 ноября журналистам

2022-11-03T13:15

2022-11-03T13:15

2022-11-03T13:15

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песков

зерновая сделка

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Гарантии того, что Украина не будет использовать морской коридор для вывоза зерна в военных целях, предоставили Турции, сообщил Песков. По его словам, Москва и Анкара выступают сторонами, которым предоставили такие гарантии. Песков оценил работу турецких дипломатов и военных. Участие в зерновой сделке Турции он назвал главным фактором доверия. Решение о продлении участия России в зерновой сделке еще не принято. До 19 ноября Москва даст оценку эффективности и реализации договоренностей. "Предстоит еще обсуждать тему продления, официальный срок [действия текущих договоренностей] пока не истек", - сказал Песков.

https://ukraina.ru/20221103/1040467110.html

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2022

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новости, песков, зерновая сделка, украина, россия, турция