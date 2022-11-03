Песков рассказал, почему Москва поверила гарантиям Украины по зерновой сделке - 03.11.2022 Украина.ру
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Песков рассказал, почему Москва поверила гарантиям Украины по зерновой сделке
Песков рассказал, почему Москва поверила гарантиям Украины по зерновой сделке - 03.11.2022 Украина.ру
Песков рассказал, почему Москва поверила гарантиям Украины по зерновой сделке
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему Москва поверила гарантиям Украины по зерновой сделке. Об этом он рассказал 3 ноября журналистам
2022-11-03T13:15
2022-11-03T13:15
новости
песков
зерновая сделка
украина
россия
турция
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Гарантии того, что Украина не будет использовать морской коридор для вывоза зерна в военных целях, предоставили Турции, сообщил Песков. По его словам, Москва и Анкара выступают сторонами, которым предоставили такие гарантии. Песков оценил работу турецких дипломатов и военных. Участие в зерновой сделке Турции он назвал главным фактором доверия. Решение о продлении участия России в зерновой сделке еще не принято. До 19 ноября Москва даст оценку эффективности и реализации договоренностей. "Предстоит еще обсуждать тему продления, официальный срок [действия текущих договоренностей] пока не истек", - сказал Песков.
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новости, песков, зерновая сделка, украина, россия, турция
Новости, Песков, зерновая сделка, Украина, Россия, Турция

Песков рассказал, почему Москва поверила гарантиям Украины по зерновой сделке

13:15 03.11.2022
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Азербайджана И. Алиевым
Президент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Азербайджана И. Алиевым - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему Москва поверила гарантиям Украины по зерновой сделке. Об этом он рассказал 3 ноября журналистам
Гарантии того, что Украина не будет использовать морской коридор для вывоза зерна в военных целях, предоставили Турции, сообщил Песков. По его словам, Москва и Анкара выступают сторонами, которым предоставили такие гарантии.
"В данном случае гарантии предоставлены были турецкой стороне. По понятным причинам они не могли быть напрямую предоставлены нам", - сказал Песков.
Песков оценил работу турецких дипломатов и военных. Участие в зерновой сделке Турции он назвал главным фактором доверия.
Решение о продлении участия России в зерновой сделке еще не принято. До 19 ноября Москва даст оценку эффективности и реализации договоренностей.
"Предстоит еще обсуждать тему продления, официальный срок [действия текущих договоренностей] пока не истек", - сказал Песков.
Первое судно с зерном покинуло порт Одессы
11:56
Киев не взял на себя новых обязательств по зерновой сделке - МИД УкраиныУкраинская сторона не взяла на себя новых обязательств в рамках зерновой сделки о вывозе украинской сельскохозяйственной продукции из украинских портов по Черному морю. Об этом 3 ноября сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко в соцсети
 
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Заголовок открываемого материала
13:15Песков рассказал, почему Москва поверила гарантиям Украины по зерновой сделке
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12:53За атакой на корабли Черноморского флота стоят "люди доброй воли", заявил Кулеба
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