Ставленник Зеленского в Днепропетровской области попал под уголовное дело - 03.11.2022 Украина.ру
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Ставленник Зеленского в Днепропетровской области попал под уголовное дело
Ставленник Зеленского в Днепропетровской области попал под уголовное дело - 03.11.2022 Украина.ру
Ставленник Зеленского в Днепропетровской области попал под уголовное дело
Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) открыла уголовное производство по статьям о легализации имущества, полученного преступным путем, и о злоупотреблении властью, сообщает 3 ноября пресс-служба САП
2022-11-03T12:27
2022-11-03T12:27
новости
скандал
коррупция
резниченко
днепропетровская область
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Ранее журналисты нескольких украинских изданий провели расследование и выяснили, что военная администрация Днепропетровской области под руководством Валентина Резниченко освоила 1,5 млрд гривен бюджетных средств на дорожные работы в регионе.Кроме того, накануне появилась информация о незаконно проведенном тендере по строительству, в котором победила предположительная любовница губернатора фитнес-тренер Яна Хланта.Расследование ведут детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), отметили в прокуратуре.Информации о том, проходи тли лично Резниченко как подозреваемый или обвиняемый, пока нет.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, скандал, коррупция, резниченко, днепропетровская область
Новости, скандал, коррупция, Резниченко, Днепропетровская область

Ставленник Зеленского в Днепропетровской области попал под уголовное дело

12:27 03.11.2022
 
© commons.wikimedia.org / Дніпропетровська обласна державна адміністраціяВалентин Резниченко
Валентин Резниченко - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© commons.wikimedia.org / Дніпропетровська обласна державна адміністрація
Читать в
Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) открыла уголовное производство по статьям о легализации имущества, полученного преступным путем, и о злоупотреблении властью, сообщает 3 ноября пресс-служба САП
Ранее журналисты нескольких украинских изданий провели расследование и выяснили, что военная администрация Днепропетровской области под руководством Валентина Резниченко освоила 1,5 млрд гривен бюджетных средств на дорожные работы в регионе.
Кроме того, накануне появилась информация о незаконно проведенном тендере по строительству, в котором победила предположительная любовница губернатора фитнес-тренер Яна Хланта.
Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры по результатам обработки информации, обнародованной в журналистских расследованиях 2 ноября, внесли в Единый реестр досудебных расследований сведения о совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 209 Уголовного кодекса Украины.
Расследование ведут детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), отметили в прокуратуре.
Информации о том, проходи тли лично Резниченко как подозреваемый или обвиняемый, пока нет.
NASAMS DGLC - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
28 октября, 19:02
Усиление ПВО, коррупционный скандал с заместителем Ермака. Итоги 28 октября на УкраинеУкраина благодаря помощи Запада усиливает свою противовоздушную оборону. Замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко попал в коррупционный скандал
 
НовостискандалкоррупцияРезниченкоДнепропетровская область
 
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