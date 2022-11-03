https://ukraina.ru/20221103/1040468410.html
Ставленник Зеленского в Днепропетровской области попал под уголовное дело
Ставленник Зеленского в Днепропетровской области попал под уголовное дело - 03.11.2022 Украина.ру
Ставленник Зеленского в Днепропетровской области попал под уголовное дело
Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) открыла уголовное производство по статьям о легализации имущества, полученного преступным путем, и о злоупотреблении властью, сообщает 3 ноября пресс-служба САП
2022-11-03T12:27
2022-11-03T12:27
2022-11-03T12:27
новости
скандал
коррупция
резниченко
днепропетровская область
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Ранее журналисты нескольких украинских изданий провели расследование и выяснили, что военная администрация Днепропетровской области под руководством Валентина Резниченко освоила 1,5 млрд гривен бюджетных средств на дорожные работы в регионе.Кроме того, накануне появилась информация о незаконно проведенном тендере по строительству, в котором победила предположительная любовница губернатора фитнес-тренер Яна Хланта.Расследование ведут детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), отметили в прокуратуре.Информации о том, проходи тли лично Резниченко как подозреваемый или обвиняемый, пока нет.
https://ukraina.ru/20221028/1040271574.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, скандал, коррупция, резниченко, днепропетровская область
Новости, скандал, коррупция, Резниченко, Днепропетровская область
Ставленник Зеленского в Днепропетровской области попал под уголовное дело
Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) открыла уголовное производство по статьям о легализации имущества, полученного преступным путем, и о злоупотреблении властью, сообщает 3 ноября пресс-служба САП
Ранее журналисты нескольких украинских изданий провели расследование и выяснили, что военная администрация Днепропетровской области под руководством Валентина Резниченко освоила 1,5 млрд гривен бюджетных средств на дорожные работы в регионе.
Кроме того, накануне появилась информация о незаконно проведенном тендере по строительству, в котором победила предположительная любовница губернатора фитнес-тренер Яна Хланта.
Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры по результатам обработки информации, обнародованной в журналистских расследованиях 2 ноября, внесли в Единый реестр досудебных расследований сведения о совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 209 Уголовного кодекса Украины.
Расследование ведут детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), отметили в прокуратуре.
Информации о том, проходи тли лично Резниченко как подозреваемый или обвиняемый, пока нет.