https://ukraina.ru/20221103/1040468410.html

Ставленник Зеленского в Днепропетровской области попал под уголовное дело

Ставленник Зеленского в Днепропетровской области попал под уголовное дело - 03.11.2022 Украина.ру

Ставленник Зеленского в Днепропетровской области попал под уголовное дело

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) открыла уголовное производство по статьям о легализации имущества, полученного преступным путем, и о злоупотреблении властью, сообщает 3 ноября пресс-служба САП

2022-11-03T12:27

2022-11-03T12:27

2022-11-03T12:27

новости

скандал

коррупция

резниченко

днепропетровская область

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Ранее журналисты нескольких украинских изданий провели расследование и выяснили, что военная администрация Днепропетровской области под руководством Валентина Резниченко освоила 1,5 млрд гривен бюджетных средств на дорожные работы в регионе.Кроме того, накануне появилась информация о незаконно проведенном тендере по строительству, в котором победила предположительная любовница губернатора фитнес-тренер Яна Хланта.Расследование ведут детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), отметили в прокуратуре.Информации о том, проходи тли лично Резниченко как подозреваемый или обвиняемый, пока нет.

https://ukraina.ru/20221028/1040271574.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, скандал, коррупция, резниченко, днепропетровская область