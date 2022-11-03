https://ukraina.ru/20221103/1040465165.html

"Повысится рождаемость": Кулеба нашёл позитивную сторону отключений электричества на Украине

"Повысится рождаемость": Кулеба нашёл позитивную сторону отключений электричества на Украине - 03.11.2022 Украина.ру

"Повысится рождаемость": Кулеба нашёл позитивную сторону отключений электричества на Украине

На Украине, "возможно", повысится рождаемость из-за перебоев с электроснабжением. Такой прогноз сделал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в опубликованном 3 октября интервью испанской радиостанции Cadena SER

2022-11-03T11:32

2022-11-03T11:32

2022-11-03T11:42

новости

дмитрий кулеба

спецоперация

киевский режим

рождаемость

отключение электричества

сми

испания

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Отвечая на вопрос испанского журналиста о том, не отразятся ли перебои с электроэнергией на моральном состоянии украинского общества, Кулеба заявил, что ожидает от отсутствия электричества в домах украинцев позитивных результатов.Он добавил, что, по его мнению, украинцам будет лучше "выживать с высокой моралью и без электричества", чем "идти на уступки России".С 10 октября вооружённые силы РФ начали наносить удары по украинской инфраструктуре - объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. 1 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.

https://ukraina.ru/20221028/1040185038.html

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новости, дмитрий кулеба, спецоперация, киевский режим, рождаемость, отключение электричества, сми, испания