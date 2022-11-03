"Повысится рождаемость": Кулеба нашёл позитивную сторону отключений электричества на Украине - 03.11.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20221103/1040465165.html
"Повысится рождаемость": Кулеба нашёл позитивную сторону отключений электричества на Украине
"Повысится рождаемость": Кулеба нашёл позитивную сторону отключений электричества на Украине - 03.11.2022 Украина.ру
"Повысится рождаемость": Кулеба нашёл позитивную сторону отключений электричества на Украине
На Украине, "возможно", повысится рождаемость из-за перебоев с электроснабжением. Такой прогноз сделал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в опубликованном 3 октября интервью испанской радиостанции Cadena SER
2022-11-03T11:32
2022-11-03T11:42
новости
дмитрий кулеба
спецоперация
киевский режим
рождаемость
отключение электричества
сми
испания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102692/41/1026924154_0:102:959:641_1920x0_80_0_0_f85dc351b424061b21326c0cb68ce4c3.jpg
Отвечая на вопрос испанского журналиста о том, не отразятся ли перебои с электроэнергией на моральном состоянии украинского общества, Кулеба заявил, что ожидает от отсутствия электричества в домах украинцев позитивных результатов.Он добавил, что, по его мнению, украинцам будет лучше "выживать с высокой моралью и без электричества", чем "идти на уступки России".С 10 октября вооружённые силы РФ начали наносить удары по украинской инфраструктуре - объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. 1 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
https://ukraina.ru/20221028/1040185038.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102692/41/1026924154_0:12:959:731_1920x0_80_0_0_feca189defcc6d10b26a3dab89e8219c.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, дмитрий кулеба, спецоперация, киевский режим, рождаемость, отключение электричества, сми, испания
Новости, Дмитрий Кулеба, Спецоперация, киевский режим, рождаемость, отключение электричества, СМИ, Испания

"Повысится рождаемость": Кулеба нашёл позитивную сторону отключений электричества на Украине

11:32 03.11.2022 (обновлено: 11:42 03.11.2022)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Dmytro KulebaКулеба
Кулеба - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Dmytro Kuleba
Читать в
На Украине, "возможно", повысится рождаемость из-за перебоев с электроснабжением. Такой прогноз сделал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в опубликованном 3 октября интервью испанской радиостанции Cadena SER
Отвечая на вопрос испанского журналиста о том, не отразятся ли перебои с электроэнергией на моральном состоянии украинского общества, Кулеба заявил, что ожидает от отсутствия электричества в домах украинцев позитивных результатов.

На самом деле я думаю, что, возможно, рождаемость на Украине улучшится из-за этих отключений электроэнергии, потому что люди должны оставаться дома без возможности что-то делать, без света. Так что это лучшее время, чтобы заниматься любовью и наслаждаться жизнью. И я говорю это серьёзно

Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины
Он добавил, что, по его мнению, украинцам будет лучше "выживать с высокой моралью и без электричества", чем "идти на уступки России".
С 10 октября вооружённые силы РФ начали наносить удары по украинской инфраструктуре - объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
черкассы
28 октября, 09:05
Островок света посреди блэкаута. Как живут Черкассы в период энергетического кризиса
С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. 1 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
 
НовостиДмитрий КулебаСпецоперациякиевский режимрождаемостьотключение электричестваСМИИспания
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:36Политтехнолог ответил, будет ли новое правительство Израиля поставлять оружие Киеву
11:32"Повысится рождаемость": Кулеба нашёл позитивную сторону отключений электричества на Украине
11:20В Донецке слышны взрывы, есть пострадавшие - мэр
11:06"Укрпочта" анонсировала повторный выпуск марок со взрывом на Крымском мосту
11:04Учебники с искаженной советской историей спонсируют США – Патрушев
10:49Киевский режим подключает староверов к борьбе с Россией
10:43В Николаеве взорвали "Родину-мать"
10:35В Израиле рассказали об отношениях Путина и Нетаньяху
10:15В Госдуме предложили создать министерство информации и пропаганды
10:12На войну: Прилепин снова создает свой батальон
10:11Патрушев заявил о предотвращении теракта на Запорожской АЭС
10:07Авигдор Эскин: кто он
10:06В Мелитополе прогремели взрывы
09:52Патрушев: англосаксы используют Украину для дробления и искоренения русского народа
09:51Как Херсонская область готовится к обороне и ждет потоп
09:41Желание Зеленского, эвакуация с Херсонщины. Главное на Украине на утро 3 ноября
09:36Власти сообщили о серьезных разрушениях в Днепропетровской области после ночных ударов
09:34Патрушев счел смс Лиз Трасс за подтверждение участия Британии в терактах на "Северных потоках"
09:33Обогрев кошками и мошеннические схемы. Чем живет Тернополь во время энергетического кризиса
09:25Всё, что нужно знать о "зерновой сделке". Как Россия осталась сильной, но щедрой
Лента новостейМолния