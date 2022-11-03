"Повысится рождаемость": Кулеба нашёл позитивную сторону отключений электричества на Украине
11:32 03.11.2022 (обновлено: 11:42 03.11.2022)
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Dmytro KulebaКулеба
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Dmytro Kuleba
На Украине, "возможно", повысится рождаемость из-за перебоев с электроснабжением. Такой прогноз сделал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в опубликованном 3 октября интервью испанской радиостанции Cadena SER
На самом деле я думаю, что, возможно, рождаемость на Украине улучшится из-за этих отключений электроэнергии, потому что люди должны оставаться дома без возможности что-то делать, без света. Так что это лучшее время, чтобы заниматься любовью и наслаждаться жизнью. И я говорю это серьёзно
Он добавил, что, по его мнению, украинцам будет лучше "выживать с высокой моралью и без электричества", чем "идти на уступки России".
С 10 октября вооружённые силы РФ начали наносить удары по украинской инфраструктуре - объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. 1 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.