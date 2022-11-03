https://ukraina.ru/20221103/1040457621.html

Патрушев: англосаксы используют Украину для дробления и искоренения русского народа

Патрушев: англосаксы используют Украину для дробления и искоренения русского народа - 03.11.2022 Украина.ру

Патрушев: англосаксы используют Украину для дробления и искоренения русского народа

Запад не желает искать пути диалога с Россией, и пытается ее изолировать. Украину используют для подготовки прецедента для дробления и искоренения русского этноса, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев 3 ноября на встрече секретарей совбезов стран СНГ

2022-11-03T09:52

2022-11-03T09:52

2022-11-03T09:53

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Запад не желает искать пути диалога с Россией, и пытается ее изолировать. Киев пока что используют для давления на РФ. Англосаксы намерены сделать из Украины прецедент для дальнейшего дробления русского народа с целью его полного искоренения, заявил Патрушев. США и Великобритания вербуют международных террористов для их участия в боевых действиях на стороне киевских властей, заявил он. Западные разведки рекрутировали на Украине более 8 тысяч иностранных наемников, заявила накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова. Более трех тысяч ликвидированы, столько же уехали домой. Наиболее многочисленные группы приезжали из Польши, США, Канады, Румынии и Великобритании.

https://ukraina.ru/20221102/1040429174.html

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