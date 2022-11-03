Патрушев: англосаксы используют Украину для дробления и искоренения русского народа - 03.11.2022 Украина.ру
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Патрушев: англосаксы используют Украину для дробления и искоренения русского народа
Патрушев: англосаксы используют Украину для дробления и искоренения русского народа - 03.11.2022 Украина.ру
Патрушев: англосаксы используют Украину для дробления и искоренения русского народа
Запад не желает искать пути диалога с Россией, и пытается ее изолировать. Украину используют для подготовки прецедента для дробления и искоренения русского этноса, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев 3 ноября на встрече секретарей совбезов стран СНГ
2022-11-03T09:52
2022-11-03T09:53
новости
украина
патрушев
россия
русские
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Запад не желает искать пути диалога с Россией, и пытается ее изолировать. Киев пока что используют для давления на РФ. Англосаксы намерены сделать из Украины прецедент для дальнейшего дробления русского народа с целью его полного искоренения, заявил Патрушев. США и Великобритания вербуют международных террористов для их участия в боевых действиях на стороне киевских властей, заявил он. Западные разведки рекрутировали на Украине более 8 тысяч иностранных наемников, заявила накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова. Более трех тысяч ликвидированы, столько же уехали домой. Наиболее многочисленные группы приезжали из Польши, США, Канады, Румынии и Великобритании.
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новости, украина, патрушев, россия, русские
Новости, Украина, Патрушев, Россия, русские

Патрушев: англосаксы используют Украину для дробления и искоренения русского народа

09:52 03.11.2022 (обновлено: 09:53 03.11.2022)
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Запад не желает искать пути диалога с Россией, и пытается ее изолировать. Украину используют для подготовки прецедента для дробления и искоренения русского этноса, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев 3 ноября на встрече секретарей совбезов стран СНГ
Запад не желает искать пути диалога с Россией, и пытается ее изолировать. Киев пока что используют для давления на РФ. Англосаксы намерены сделать из Украины прецедент для дальнейшего дробления русского народа с целью его полного искоренения, заявил Патрушев.
"Англосаксы вознамерились не просто подготовить плацдарм для оказания давления на нашу страну, но и создать прецедент для дальнейшего дробления русского этноса с целью его полного искоренения", - сказал Патрушев.
США и Великобритания вербуют международных террористов для их участия в боевых действиях на стороне киевских властей, заявил он.
Западные разведки рекрутировали на Украине более 8 тысяч иностранных наемников, заявила накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова. Более трех тысяч ликвидированы, столько же уехали домой. Наиболее многочисленные группы приезжали из Польши, США, Канады, Румынии и Великобритании.
ВСУ наемник военнослужащий украинский оружие окоп партизан - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
Вчера, 14:34
Западные разведки рекрутировали на Украине 8 тысяч наемников, заявили в МИД РоссииАмериканские и британские структуры занимаются вербовкой наемников для участие в конфликте на стороне Украины. Об этом 2 ноября на брифинге сообщила официальные представитель МИД России Мария Захарова
 
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