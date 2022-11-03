Киевский режим ведёт Украину к полному её исчезновению - Володин - 03.11.2022 Украина.ру
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Киевский режим ведёт Украину к полному её исчезновению - Володин
Киевский режим ведёт Украину к полному её исчезновению - Володин - 03.11.2022 Украина.ру
Киевский режим ведёт Украину к полному её исчезновению - Володин
С 2014 года Украина потеряла больше половины населения, киевский режим ведёт страну к полному исчезновению, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале
2022-11-03T09:02
2022-11-03T09:02
новости
украина
вячеслав володин
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Украина после переворота в 2014 году, по его мнению, утратила свой государственный суверенитет и стала "колонией США", она была разворована, лишена промышленного потенциала и наполнена тотальной коррупцией."За это время из Украины бежало более 10,5 миллиона человек. Еще 11,2 миллиона жителей Крыма, Севастополя, Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей сделали свой выбор быть с Россией", - заключил он.
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новости, украина, вячеслав володин
Новости, Украина, Вячеслав Володин

Киевский режим ведёт Украину к полному её исчезновению - Володин

09:02 03.11.2022
 
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© РИА Новости . Максим Блинов
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С 2014 года Украина потеряла больше половины населения, киевский режим ведёт страну к полному исчезновению, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале
"С 2014 года Украина потеряла 53,7% населения. Её граждане для Вашингтона и Брюсселя - расходный материал: война до последнего украинца ежедневно уносит сотни жизней людей. Киевский режим ведёт Украину к полному её исчезновению", - написал Володин.
Украина после переворота в 2014 году, по его мнению, утратила свой государственный суверенитет и стала "колонией США", она была разворована, лишена промышленного потенциала и наполнена тотальной коррупцией.
"За это время из Украины бежало более 10,5 миллиона человек. Еще 11,2 миллиона жителей Крыма, Севастополя, Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей сделали свой выбор быть с Россией", - заключил он.
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НовостиУкраинаВячеслав Володин
 
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