https://ukraina.ru/20221103/1040453731.html

Киевский режим ведёт Украину к полному её исчезновению - Володин

Киевский режим ведёт Украину к полному её исчезновению - Володин - 03.11.2022 Украина.ру

Киевский режим ведёт Украину к полному её исчезновению - Володин

С 2014 года Украина потеряла больше половины населения, киевский режим ведёт страну к полному исчезновению, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале

2022-11-03T09:02

2022-11-03T09:02

2022-11-03T09:02

новости

украина

вячеслав володин

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Украина после переворота в 2014 году, по его мнению, утратила свой государственный суверенитет и стала "колонией США", она была разворована, лишена промышленного потенциала и наполнена тотальной коррупцией."За это время из Украины бежало более 10,5 миллиона человек. Еще 11,2 миллиона жителей Крыма, Севастополя, Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей сделали свой выбор быть с Россией", - заключил он.

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, вячеслав володин