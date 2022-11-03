https://ukraina.ru/20221103/1040452066.html

Анкара и Москва — партнеры навек. Эрдоган убеждает Европу Путиным и Россией и сохраняет зерновую сделку

Анкара и Москва — партнеры навек. Эрдоган убеждает Европу Путиным и Россией и сохраняет зерновую сделку - 03.11.2022 Украина.ру

Анкара и Москва — партнеры навек. Эрдоган убеждает Европу Путиным и Россией и сохраняет зерновую сделку

Украина.ру, 03.11.2022

2022-11-03T08:59

2022-11-03T08:59

2022-11-03T09:47

эксклюзив

владимир путин

олаф шольц

эрдоган

турция

россия

германия

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После успешного возобновления так называемой «зерновой сделки» («черноморской инициативы») с ООН, Россией и Украиной президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган решил закрепить свое реноме опытного и умелого переговорщика и распространить на всю Европу. Соединяя, казалось бы, несоединимое. И выступая против западного мейнстрима.Сейчас Эрдоган хочет усадить за стол переговоров президента России Владимира Путина и канцлера Германии Олафа Шольца, который демонстрирует все признаки политической неадекватности. И по поведению, и по заявлениям. Причем не только в отношении России, а в первую очередь в отношении собственной страны, чью экономику он начал убивать на корню, отказываясь от дешевого российского трубного природного газа (ТПГ) в пользу более дорогого сжиженного природного газа (СПГ) из Америки.Инициатором блокады и отказа Европы от российского ТПГ выступили США. Им активно подыграла Великобритания, а результатом стал подрыв трех из четырех веток газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» («СП-1» и «СП-2»), который явочным порядком поставил Германию и все Европу перед фактом обязательной покупки американского СПГ.Вот после успеха по зерну Эрдоган решил примирить Европу с Россией еще и по газу. И начал с Германии, чьи потери от газовой переориентации, повторяю, самые большие и весомые. И президент Турции как бы авансом, через газету Daily Sabah в Twitter заявил: «Канцлер Германии Шольц, занимавший месяц назад совершенно иную позицию в отношении Путина, изменил свое отношение к России, подчеркнув необходимость найти общий язык». То есть, уверен Эрдоган, канцлер Шольц теперь выступает за необходимость опять, уже на новом этапе, найти точки соприкосновения между Германией и Россией. И вести переговоры с Путиным.В принципе, даже как пробный шар это очень серьезное заявление Эрдогана, которое свидетельствует либо о назревших и наметившихся серьезных геополитических подвижках, либо о предчувствии их в силу железной логики развития.Есть как минимум три обстоятельства, которые характеризуют сложившуюся ситуацию. Во-первых, сам Эрдоган обозначил важность доверия между лидерами государств в принятии тех или иных решений о сотрудничестве или о вражде. «Дипломатия лидеров имеет решающее значение для решения проблем», — сказал он перед тем, как объявил об изменении позиции Шольца. И это правда. Потому что, например, в Кремле говорили, что Шольц в последнее время «не проявляет желания прислушиваться к позиции российской стороны», а также участвовать в посреднических усилиях. Потому что изменилась позиция Шольца: например, ранее он говорил о важности диалога с Россией и дипломатического решения на Украине. А после последней беседы с Путиным в сентябре этого года канцлер ФРГ заявил, что президент России пока не осознает, что решение начать военную операцию на Украине было ошибкой. Из-за этого число контактов Шольца с Путиным уменьшилось.И статистика встреч с сайта Кремля говорит: с начала спецвоенной операции (СВО) в Украине Путин и Эрдоган разговаривали по телефону около 10 раз и 4 раза встречались. Последняя встреча состоялась в Астане, где проходил саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). С Шольцем Путин созванивался более 10 раз, а с президентом Франции Эмманюэлем Макроном — 13 раз. Однако ни с президентом Франции, ни с канцлером Германии Путин за это время не виделся.Во-вторых, Эрдоган совершенно умело и по-восточному играет не столько на противоречиях между Германией и Францией, сколько на личном соперничестве между их лидерами — Шольцем и Макроном. Как страны, так и их руководители борются да лидерство в Европе — и политическое, и экономическое. А с попаданием в более глубокую зависимость к США и с разрывом взаимовыгодных отношений с Россией, которая обеспечивала евро могущество своими дешевыми энергоносителями, Шольц и Макрон все больше и больше превращаются в безропотных шестерок — исполнителей хотелок Вашингтона, нежели самостоятельных европолитиков, обслуживающих национальные интересы своих стран. Это уязвимая и неприятная позиция, на которой и играет Эрдоган, маня сотрудничеством с Россией и контактами с Путиным.И, наконец, в-третьих, Эрдоган не зря выступает в Европе и мире «адвокатом Путина». Например, в начале прошедшего октября на полях саммита Европейского политического сообщества в Праге Эрдоган, по его словам, говорил мировым и европейским лидерам о Путине: «С кем бы я ни говорил в Праге, все выступают против него. Я сказал, что это неправильно. Если вы покажете неправильные подходы к такому государству, как Россия, он (Путин) будет утверждать себя в качестве лидера, не будучи подавленным... Будучи одной из самых уважаемых стран в мире, как Россия, вы встанете и скажете "да" таким нападкам? Это невозможно».И знаете почему? Эрдоган ответил: потому что Путин не является тем политиком, который "будет делать шаг назад при давлении на него". И президент Турции это понял, а вот остальные — вибрируют…Но не только личные качества Путина манят Эрдогана. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков как-то рассказал, что его шеф чаще общается с Эрдоганом, чем Шольцем и Макроном из-за позиции Анкары. «Анкара занимает позицию, отличную от позиции, которой придерживаются Париж и Берлин. Анкара декларирует свою готовность продолжать посреднические усилия. И президент Путин неоднократно давал высокую оценку этим посредническим усилиям Турции», — очень логично сказал он. Кроме того, по словам Пескова, у России с Турцией «весьма обширные торгово-экономические отношения», когда страны реализуют различные крупные проекты, а «это все повод для того, чтобы главы государств часто друг с другом общались».Да сам Путин буквально на днях, на встрече на Валдае и после переговоров с Азербайджаном и Арменией говорил, что Эрдоган для него — в первую очередь умный переговорщик, надежный партнер и человек слова, с которым договариваться трудно, но уж если договорились, то Турция Эрдогана будет слово держать.Другими словами, кроме эмоций и возможных личных симпатий/антипатий, в турецко-российских отношениях, равно как и в отношениях между Эрдоганом и Путиным лежит железная логика экономической и политической прагматики и взаимной выгоды. Тоже политико-экономической.Только сейчас намечены как минимум три события, которые несут выгоду России и Турции. И не только им, но и всей Европе и даже миру:А) восстановленная «зерновая сделка», которая позволит Украине и России продавать свою сельхозпродукцию, России — еще и минудобрения, а Турции — выступать разумным посредником в этой торговле и невольным регулировщиком мировых цен на продовольствие. И все это под верховной «крышей» ООН;Б) газовый хаб, который Россия и Турция хотят построить на турецкой территории для продажи российского ТПГ во все ту же Европу, что может стать единственным заменителем взорванных «СП-1» и «СП-2». Путин, выступая на форуме «Российская энергетическая неделя» в Москве 12 октября 2022 года, предложил этот «крупнейший газовый хаб» для поставок в Европу, чтобы туда же можно было бы перенаправить топливо, ранее поставляемое через Балтийское море. «Утраченный объем транзита по "Северным потокам", по дну Балтийского моря, мы могли бы переместить и в регион Черного моря и сделать таким образом основными маршрутами поставки нашего топлива, нашего газа природного в Европу [маршруты] через Турцию, создав в Турции крупнейший газовый хаб для Европы», — сказал Путин. И Эрдоган его понял: 3 ноября 2022 года стало известно, что в эфире телеканала "A Haber" он уже назвал возможное место газового хаба в Турции: вероятно, это будет Тракья - Восточная Фракия, область на северо-западе Турции, занимающая 5% ее территории.И по оценкам экспертов, покупатели на российский газ из турецкого хаба найдутся. И не только в Европе. Хотя в Европе – в первую очередь, и это может стать триумфальным возвращением России на континент. Вопреки всем усилиям США;В) растущая роль Турции в посредничестве при урегулировании конфликта между Азербайджаном и Арменией. Сейчас роль Анкары даже помешала России при очередном урегулировании проблемы 31 октября 2022 года, когда Баку и Ереван не смогли согласовать позиции. И конечно, с одной стороны, растущее влияние Турции мешает миротворческим усилиям России и ее влиянию в регионах Кавказа и Закавказья. Однако с другой – это ослабляет влияние США и Великобритании в том же регионе. Потому что Эрдоган – естественный оппонент и даже противник не только России, но и Запада. У него своя геополитическая "фишка" - пантюркизм и паносманизм, цель которых – восстановление "Великого Турана". То есть мощного тюркского (тюркоязычного) геополитического объединения под эгидой Турции, разумеется. И это шанс для России – вытолкать Запад, не допустить возвышения Турции и сохранить статус-кво для себя. В политике, экономике и в духовной сфере.Хорошо же! На каждом из этих направлений работы – непочатый край. Главное – не допустить отказа от дипломатии в пользу войны, как это случилось в Украине. А каждое из направлений чревато войной. И потому так важен Эрдоган, предлагающий переговоры с Путиным.

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эксклюзив, владимир путин, олаф шольц, эрдоган, турция, россия, германия