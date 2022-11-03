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Эрдоган рассказал о запасах газа на месторождении в Черном море
Эрдоган рассказал о запасах газа на месторождении в Черном море - 03.11.2022 Украина.ру
Эрдоган рассказал о запасах газа на месторождении в Черном море
Запасы газа на месторождении в Черном море в настоящий момент оцениваются в 540 миллиардов кубометров, но цифра еще может вырастет, заявил президент Турции Тайип Эрдоган
2022-11-03T08:36
2022-11-03T08:36
2022-11-03T08:36
новости
турция
газ
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Ранее газета Sabah писала, что Турция вложит почти 10 миллиардов долларов в проект добычи и транспортировки 540 миллиардов кубометров газа с месторождения Сакарья в Черном море. По планам, первый газ с месторождения должен поступить в Турцию в 2023 году.По словам турецкого лидера, сейчас за счет современных буровых установок возможности Турции существенно расширились. Помимо прочего, представителям страны поступают предложения по сотрудничеству в разведке месторождения, добыче и транспортировки голубого топлива.
https://ukraina.ru/20221020/1039914620.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, турция, газ
Эрдоган рассказал о запасах газа на месторождении в Черном море
Запасы газа на месторождении в Черном море в настоящий момент оцениваются в 540 миллиардов кубометров, но цифра еще может вырастет, заявил президент Турции Тайип Эрдоган
Ранее газета Sabah писала, что Турция вложит почти 10 миллиардов долларов в проект добычи и транспортировки 540 миллиардов кубометров газа с месторождения Сакарья в Черном море. По планам, первый газ с месторождения должен поступить в Турцию в 2023 году.
"...Разведанные по запасам месторождения Сакарья составляют 540 миллиардов кубометров. Вероятно, эта цифра вырастет", — приводит слова турецкого лидера агентство Aнадолу.
По словам турецкого лидера, сейчас за счет современных буровых установок возможности Турции существенно расширились. Помимо прочего, представителям страны поступают предложения по сотрудничеству в разведке месторождения, добыче и транспортировки голубого топлива.