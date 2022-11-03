Эрдоган рассказал о запасах газа на месторождении в Черном море - 03.11.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20221103/1040451965.html
Эрдоган рассказал о запасах газа на месторождении в Черном море
Эрдоган рассказал о запасах газа на месторождении в Черном море - 03.11.2022 Украина.ру
Эрдоган рассказал о запасах газа на месторождении в Черном море
Запасы газа на месторождении в Черном море в настоящий момент оцениваются в 540 миллиардов кубометров, но цифра еще может вырастет, заявил президент Турции Тайип Эрдоган
2022-11-03T08:36
2022-11-03T08:36
новости
турция
газ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/12/1037802179_651:132:2637:1249_1920x0_80_0_0_720517df3ccc3cbb9f34192e7650914a.jpg
Ранее газета Sabah писала, что Турция вложит почти 10 миллиардов долларов в проект добычи и транспортировки 540 миллиардов кубометров газа с месторождения Сакарья в Черном море. По планам, первый газ с месторождения должен поступить в Турцию в 2023 году.По словам турецкого лидера, сейчас за счет современных буровых установок возможности Турции существенно расширились. Помимо прочего, представителям страны поступают предложения по сотрудничеству в разведке месторождения, добыче и транспортировки голубого топлива.
https://ukraina.ru/20221020/1039914620.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/12/1037802179_117:0:2848:2048_1920x0_80_0_0_8a8942baf7ca7fc750722687fa7eeeb2.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, турция, газ
Новости, Турция, газ

Эрдоган рассказал о запасах газа на месторождении в Черном море

08:36 03.11.2022
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Турции Р. Эрдоганом
Президент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Турции Р. Эрдоганом
© POOL
Перейти в фотобанк
Читать в
Запасы газа на месторождении в Черном море в настоящий момент оцениваются в 540 миллиардов кубометров, но цифра еще может вырастет, заявил президент Турции Тайип Эрдоган
Ранее газета Sabah писала, что Турция вложит почти 10 миллиардов долларов в проект добычи и транспортировки 540 миллиардов кубометров газа с месторождения Сакарья в Черном море. По планам, первый газ с месторождения должен поступить в Турцию в 2023 году.
"...Разведанные по запасам месторождения Сакарья составляют 540 миллиардов кубометров. Вероятно, эта цифра вырастет", — приводит слова турецкого лидера агентство Aнадолу.
По словам турецкого лидера, сейчас за счет современных буровых установок возможности Турции существенно расширились. Помимо прочего, представителям страны поступают предложения по сотрудничеству в разведке месторождения, добыче и транспортировки голубого топлива.
Компрессорные станции Казачья и Русская в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
20 октября, 07:47
"Турецкий поток": газовый хаб в Турции и проблемы безопасности
 
НовостиТурциягаз
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:41Желание Зеленского, эвакуация с Херсонщины. Главное на Украине на утро 3 ноября
09:36Власти сообщили о серьезных разрушениях в Днепропетровской области после ночных ударов
09:34Патрушев счел смс Лиз Трасс за подтверждение участия Британии в терактах на "Северных потоках"
09:33Обогрев кошками и мошеннические схемы. Чем живет Тернополь во время энергетического кризиса
09:25Всё, что нужно знать о "зерновой сделке". Как Россия осталась сильной, но щедрой
09:21Больше половины американцев не хотят, чтобы Байден остался президентом — опрос
09:11Польская АЭС "на пляже": жителей поставили перед фактом, "зелёные" молчат
09:02Киевский режим ведёт Украину к полному её исчезновению - Володин
09:00Авигдор Эскин: В новом правительстве Израиля будет немало относящихся с пониманием к России
09:00"Укрэнерго" начала веерные отключения электроэнергии в нескольких областях
08:59Анкара и Москва — партнеры навек. Эрдоган убеждает Европу Путиным и Россией и сохраняет зерновую сделку
08:55Российский дипломат: Запад боится международного расследования биолабораторий США на Украине
08:48Экс-президент Туркмении выступил за укрепление партнерства с Россией
08:47СМИ: Илон Маск планирует уволить около половины сотрудников Twitter
08:36Эрдоган рассказал о запасах газа на месторождении в Черном море
08:36Запад игнорирует положения Конвенции о биологическом оружии — Полянский
08:28Эрдоган рассказал, когда завершится строительство трубопровода в Черном море
08:28В Госдуме рассказали, как Зеленский сможет приехать в Крым
08:2019FortyFive: США могут спровоцировать столкновение России и НАТО, перебрасывая солдат на Украину
08:17Блинкен объяснил, кому навредит провал зерновой сделки
Лента новостейМолния