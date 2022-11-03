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Эрдоган рассказал о запасах газа на месторождении в Черном море

Эрдоган рассказал о запасах газа на месторождении в Черном море - 03.11.2022 Украина.ру

Эрдоган рассказал о запасах газа на месторождении в Черном море

Запасы газа на месторождении в Черном море в настоящий момент оцениваются в 540 миллиардов кубометров, но цифра еще может вырастет, заявил президент Турции Тайип Эрдоган

2022-11-03T08:36

2022-11-03T08:36

2022-11-03T08:36

новости

турция

газ

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Ранее газета Sabah писала, что Турция вложит почти 10 миллиардов долларов в проект добычи и транспортировки 540 миллиардов кубометров газа с месторождения Сакарья в Черном море. По планам, первый газ с месторождения должен поступить в Турцию в 2023 году.По словам турецкого лидера, сейчас за счет современных буровых установок возможности Турции существенно расширились. Помимо прочего, представителям страны поступают предложения по сотрудничеству в разведке месторождения, добыче и транспортировки голубого топлива.

https://ukraina.ru/20221020/1039914620.html

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новости, турция, газ