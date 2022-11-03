https://ukraina.ru/20221103/1040449716.html

Всё, что нужно знать о "зерновой сделке". Как Россия осталась сильной, но щедрой

Всё, что нужно знать о "зерновой сделке". Как Россия осталась сильной, но щедрой - 03.11.2022 Украина.ру

Всё, что нужно знать о "зерновой сделке". Как Россия осталась сильной, но щедрой

Украина.ру, 03.11.2022

2022-11-03T09:25

2022-11-03T09:25

2022-11-03T09:30

эксклюзив

зерновая сделка

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Россия, получив от Украины при посредничестве Турции письменные гарантии об отказе от использования зернового коридора для ведения боевых действий, восстановила своё участие в "зерновой сделке".Несмотря на заявления Минобороны РФ о том, что письменные гарантии дал Киев, фактически их дала Турция, которая три дня в телефонном режиме "разруливала" проблемы между Киевом и Москвой. Интерес Турции в "зерновой сделке" понятен: для Реджепа Эрдогана, у которого много личных договорённостей с Владимиром Путиным, дело чести решить ещё одну проблему. Благо, её решение позволяет турецким элитам и бизнесменам зарабатывать на украинском зерне (Турция — второй по объёмам покупатель украинского зерна), заодно увеличивая вес Турции в региональной и мировой политике.На каких условиях — наверняка часть из них носят кулуарный характер — сторговались Москва, Киев и Анкара неизвестно. А вот экономическая составляющая сделки, в принципе, понятна."Зерновая сделка": суть, причины и контекст заключения"Зерновую сделку" ООН, Киев, Москва и Стамбул заключили 22 июля. К моменту её подписания во всю шла долгая — растянувшаяся на пару месяцев — медийная кампания, по обвинениям России в провоцировании новой волны мирового голода библейских масштабов.Суть сделки сводилась к тому, что Москва разрешает вывоз зерновых и масличных культур из трёх украинских портов Черноморского бассейна (Одесса, Ильичевск и Южный) по специальному морскому коридору. Суда, входящие в Чёрное море для перевозки зерна, досматривались смешанными группами инспекторов из числа военнослужащих Турции и России, а также представителей ООН для предотвращения ввоза оружия и боеприпасов. Срок действия соглашения — 120 дней (с 22 июля по 19 ноября). В ответ как Киев, так и Запад в лице США и ЕС (главных лоббистов сделки) брали на себя ряд обязательств:1. США и ЕС обязались снять неформальные ограничения на экспорт зерна и удобрений из России.2. Киев обещал содействовать запуску транзита аммиака по аммиакопроводу Тольятти—Одесса.О первом обязательстве было объявлено публично, а второе стало известным спустя пару месяцев. Уже к концу августа Москва начала демонстрировать своё раздражение от хода реализации сделки. Свою часть обязательств Россия выполнила и зерновые без проблем уходили на экспорт из трёх украинских портов. А вот обязательств перед Россией выполнены не были.Экспорт зерновых так и остался под неформальными (потому что они носят неписанный характер) санкциями: страховые компании по-прежнему отказывались страховать сухогрузы, выходящие из российских южных портов, банки, как и ранее не кредитовали покупателей российского зерна и отказывались предоставлять банковские гарантии. Как результат — проблемы с фрахтом, страховкой и деньгами для сделок. Снять эти проблемные вопросы можно было за счёт публикации соответствующих разъяснений со стороны США и ЕС, которые чётко очертили бы перед банками и страховыми компаниями границы дозволенного, избавив их от необходимости перестраховываться. Однако США и ЕС сочли нецелесообразным подготовку подобных документов.С разблокировкой экспорта удобрений вышла примерно та же история: США санкции сняли, но ещё в марте — то есть задолго до заключения сделки: просто заменить удобрения из России оказалось нечем. Евросоюз 10 августа (сделка была уже в силе) вновь продлил запрет на сделки с удобрениями из РФ, который действовал вплоть до 19 сентября. Однако, сняв запрет на сами сделки, евробюрократы не сняли запрет на сопутствующие операции с фрахта судов, страховками, кредитами и гарантиями. Как итог — 300 тыс. тонн российских удобрений, которые Москва готова подарить бедным странам мира, по-прежнему находятся в европейских портах. И если Вашингтон и Брюссель хотя бы сделали вид, что выполняют обязательства перед Москвой, то Киев даже стараться не стал.15 сентября оказалось, что сделка подразумевала разблокировку транзита аммиака через территорию Украины. Киев заявил, что снимать блокировку с транзита не будет и потребовал выдать ему неонацистов из "Азова". Получив часть террористов по обмену, Украина вообще отказалась выполнять какие-либо обещания по аммиаку.К тому времени Москва уже публично высказывала своё недовольство ходом реализации сделки: зерно беспрепятственно уходило из украинских портов, чего не скажешь о зерне и удобрениях из России. Сделку критиковали президент Путин, его помощник Ушаков, глава МИД Лавров и иные политики. 8 октября Украина подорвала два пролёта Крымского моста и повредила ж/д полотно. Расследование ФСБ показало, что груз с взрывчаткой доставили в Россию из порта Одессы через Болгарию. Так "зерновая сделка" стала перемещаться из сферы экономики в сферу безопасности.14 октября президенты Путин и Эрдоган договорились о совместном экспорте зерна из России в беднейшие страны мира. Стало понятно, что "зерновая сделка" трещит по швам. Практически мгновенно Запад вновь включил шарманку о провоцировании Россией мирового голода, а эмиссары из ОНН принялись раздавать интервью западным СМИ и колесить в Москву для ведения переговоров. Киев же озвучил свои "хотелки": продлить сделку, но не на очередные 120 дней, а на год, и не для трёх, а четырёх портов, добавив в сделку ещё и порт Николаева.29 октября Киев с помощью британских беспилотников при сопровождении с американского БПЛА атаковал корабли Черноморского флота в бухте Севастополя. Беспилотники, по заверениям Москвы, часть своего пути шли по "зерновому коридору". К вечеру того же дня Россия приостановила своё участие в сделке. 2 ноября Москва вернулась в сделку после получения гарантий от Киева (фактически Турции) и разблокировки части удобрений в европейских портах.Теперь пора перейти к сугубо прикладному измерению сделки, разобравшись в том, что и куда было вывезено из Украины."Зерновая сделка": что и кудаПо данным ООН, с августа по октябрь из разблокированных портов Украины вывезено 9,9 млн тонн зерновых и масличных культур. 44% экспорта пришлось на кукурузу и 28% на фуражную пшеницу. Фактически, на экспорт шли корма для животных, а не людей.Теперь стоит разобраться с тем, куда шли суда из Украины.Голодающим странам, где от недоедания страдает более 10% населения, досталось только 1,18 млн тонн (13%) злаков, в том числе 25% пшеницы. В частности, в беднейшие страны Африки пошло 11 судов с 0,36 млн тонн зерна (4%). 66% поставок зерна в рамках сделки пришлись на страны Запада и НАТО.Топ-10 покупателей продовольствия в рамках "зерновой сделки" выглядит достаточно незамысловато и примерно повторяет географию зернового экспорта из Украины за предыдущие годы.На первом месте в совокупном рейтинге страны ЕС, далее Турция (не зря же она лоббирует сохранение сделки), и Китай. На топ-10 покупателей пришлось 7,073 млн тонн зерновых и масличных из 9,9 млн отгруженных тонн.В общем, когда представители России говорят, что зерно с Украины пошло куда угодно, но только не самым бедным, голодающим и обездоленным, они говорят чистую правду.Всего с начала 2022/23 маркетингового года (с 1 июля по 1 июля) из Украины к 23 октября вывезено всеми видами транспорта 11,85 млн тонн урожая: пшеницы — 4,49 млн тонн, ячменя — 1,02 млн тонн, ржи — 6,2 тыс. тонн, кукурузы — 6,3 млн тонн, муки пшеничной — 30,2 тыс. тонн.Фактически, "зерновая сделка" позволила разгрузить украинские железные и автомобильные дороги для импорта других товаров из ЕС так как первый по значимости за предыдущие годы товар — железная руда и металлы — в этом году практически не экспортируются.Подсчитать, кто и сколько заработал на сделке сложно так как нет точных данных о классе экспортируемой пшеницы (между 5 и 6 классом есть разница по стоимости). Однако, судя по объёмам, речь идёт о миллиардах долларов, борьба за которые развернулась настолько сильная, что на тот свет из своей спальни точным ударом был отправлен один из крупнейших агроолигархов Украина Алексей Водатурский. И, вполне очевидно, что львиная часть денег досталась самой киевской власти, в связке с которыми действовали перекупщики зерна, скупавшие его по заниженным ценам у мелких производителей.И, к слову, никаких 20 млн тонн, запертых в амбарах и хранилищах, о которых говорили Байден, Боррель и талдычили СМИ, на Украине не оказалось: 12 млн тонн и точка. А как обстоит дело с новым урожаем?Украина: недоедим, но вывеземВсего на Украине к 21 октября намолотили 29 млн тонн зерновых и зернобобовых (19,4 млн тонн пшеницы, 5,6 млн тонн ячменя, 261 тыс. тонн гороха) Продолжается уборка кукурузы и подсолнечника.Как видно, урожай по пшенице и ячменю оказался ниже прогнозных на 1,4 и 1 млн тонн соответственно. Продолжается уборка подсолнечника (собран урожай с 68% площадей): собрано 7 млн тонн фактических из 8,3 млн тонн прогнозных и кукурузы (12%) 2,7 млн тонн из 27,8 млн тонн прогнозных.Какие выводы можно делать из собранного урожая?Во-первых, ему крайне далеко до рекордного урожая 2021 года, остатки которого вывозились по "зерновой сделке.Во-вторых, из собранного урожая в прошлые годы (при довоенной численности населения) заложили бы:· Пшеницы 8,5 млн тонн из 19,4 млн тонн;· Ячменя 3,6 млн тонн из 5,6 млн тонн убранных;· 8,5 млн тонн кукурузы из прогнозных 27,8 млн тонн.Подсолнечник в расчёт можно не брать — им Украина себя и в текущем виде обеспечивает с лихвой.Как видно, экспортный потенциал по пшенице сокращается примерно до 10,9 млн тонн и 2 млн тонн по ячменю. Кукурузу и подсолнечник, как мы помним, продолжают убирать. Итого — даже с поправкой на сократившееся из-за оттока и потери части территорий население — 20 млн тонн экспорта взять получится только с кукурузой.Собственно, кукурузу преимущественно и будут вывозить по "зерновой сделке" в случае её продления к 19 ноября. А если её не продлят, то изменится лишь способ вывоза зерна и вырастет доля Евросоюза как покупателя. Главная проблема на Украине в том, что экспорт осуществляется в ущерб потребностям внутреннего рынка. И он продолжится в любом случае так как зерно — после прекращения экспорта электроэнергии — осталось единственным источником получения валюты. С учётом опыта предыдущих лет, первым делом будет вывезена продовольственная пшеница I-III классов и ячмень, а после наступит черёд кукурузы и фуражной пшеницы. 75% продовольственной пшеницы с Украины в 2021 году вывезли к концу октября, а потом Украина импортировала муку, в том числе смолоченную турками из украинской же пшеницы. Следовательно, рост цен на продовольствие на Украине продолжится так как власть не только не ограничивает его, но и прямо заинтересована в нём: стирание ценовой разницы между внешним и внутренним рынком позволит зарабатывать в равной степени и на первом, и на втором. Мелкие фермеры-производители зерна окажутся на грани разорения как в случае с сохранением сделки, так и в случае с её расторжением: их маржу "съедят" девальвация гривны вместе с общим ростом цен на ГСМ, удобрения, запчасти и средства защиты растений, а также занижением закупочных цен в угоду перекупщикам и крупным зернотрейдерам.Проще говоря, заботясь на словах о судьбе голодающих из Африки есть ненулевые шансы увеличить армию голодающих и недоедающих на Украине. Но вернёмся к Африке, точнее к российским инициативам по экспорту зерна и удобрений.Россия: лучший друг чёрного континентаЕщё до приостановки "зерновой сделки" Россия заявила о готовности безвозмездно передать беднейшим странам мира порядка 300 тыс. тонн удобрений, которые оказались заблокированы в европейских портах. Судя по всему, эти удобрения всё таки будут отгружены нуждающимся.После приостановки сделки Минсельхоз РФ отрапортовал о готовности безвозмездно передать в беднейшие страны 500 тыс. тонн зерновых, которые они могли бы получить от Украины, если бы та следовала духу "зерновой сделки".А может ли Россия позволить себе дарить удобрения и зерно? Да, может.Урожай в России в этом году рекордный и по зерновым уже перешагнул отметку в 150 млн тонн (убрано 95% площадей). К сожалению, в этих 150 млн тонн много фуражной пшеницы из-за обильных осадков в ходе уборочной кампании. Урожай масличных также будет рекордным: 25,5 млн тонн, из которых на подсолнечник должно прийтись 16,8 млн тонн.За октябрь Россия отгрузила 5 млн тонн зерновых: с 1 по 23 октября ежедневно отгружалось 180 тыс. тонн против 115 тыс. тонн за аналогичный период прошлого года (аппг). С 1 по 23 октября из России вывезли 4,13 млн тонн зерновых.Отгрузки выросли по сравнению с аппг:· В Египет на 49% — 815 тыс. тонн против 548 тыс. тонн.· В Турцию в 2,5 раза — до 741 тыс. тонн с 299 тыс. тонн.· В Бангладеш в 3,7 раза — до 390 тыс. тонн со 105 тыс. тонн.· В Алжир отгружено 253 тыс. тонн.· В Саудовскую Аравию на 90%.· В Судан — в 2,7 раза.Растут отгрузки в Сирию, Йемен, Ливию, ЮАР, Кению, Оман, Сенегал, Израиль. Поставок в Алжир в прошлом году не было. Как видно, Россия уже зашла на традиционные украинские рынки. Лучше стала и ситуация с дисконтом, который превратился в главную проблему со всем экспортом из России в текущем году: если в апреле скидки на российское зерно доходили до 70 долларов на тонне, то к октябрю они снизились до 27 долларов за тонну. По-прежнему много, но не настолько как было. Куда большей проблемой является слишком крепкий рубль.Аналогичная история с подсолнечником и подсолнечным маслом. С учётом экспорта Украиной в ЕС семечки (чего раньше не было), вхождением в состав России новых территорий с высокими долями площадей под подсолнечником (25% площадей и 22% урожая от общеукраинских показателей в 2021 году), а также инвестициями в развитие производства масличных (4,8 млрд рублей) есть все шансы взять по подсолнечнику отметку в 20 млн тонн урожая в ближайшие годы. Это позволит России выйти на первое место в мире по экспорту подсолнечного масла.Фактически, Россия отнимает у Украины её рынки сбыта аграрной продукции, заходя туда в образе лучшего друга Африки. Сперва с дарами (зерно и удобрения), а затем и с поставками зерна на коммерческой основе. Даже без учёта будущего "зерновой сделки" тренд на отъём рынков у Украины, с замыканием последней на поставках в ЕС, останется в силе. Теперь нужно сказать пару слов о том, почему так важна Африка.В ближайшие три десятилетия население Африки удвоится и возрастёт до 2,5 млрд человек с текущих 1,3 млрд. Все эти люди захотят нормально питаться и жить. Африка будет наибольшее динамично растущим рынком, где потребители не будут избалованы товарами из ЕС и США. А это шанс как для российского АПК и машиностроения застолбить свою нишу на рынке чёрного континента с простыми, недорогими и качественными товарами. И, судя по всему, об Украине на этом рынке ни вспоминать, ни жалеть не будут.Будущее сделкиАвтор изначально был противником заключения зерновой сделки, так как выиграют от неё не производители зерна и граждане Украины, а трейдеры и покупатели на внешних рынках. Однако у политиков свои соображения, обязательства и размены. Независимо от будущего сделки, зерно с Украины будет вывезено, её мелкие фермеры разорятся, а количество голодающих и недоедающих возрастёт. России при решении вопроса о будущем сделки нужно исходить не из интересов Запада, финансовых аппетитов Турции и гарантий Киева. Во главу угла необходимо ставить интересы собственных производителей, для которых продление сделки означает успокоение биржевых трейдеров и падение котировок на пшеницу, что оборачивается упущенной выгодой. А власть, хмуря брови для последующего перехода в режим кота Леопольда, подаёт как Киеву, так и тем, чьи стада отъедаются на украинской кукурузе, дурной пример. В международной политике уважают сильных, а любят щедрых. К счастью, в случае с зерном у России есть возможность быть одновременно и сильной, и щедрой.

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эксклюзив, зерновая сделка