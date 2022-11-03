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На Запорожской АЭС предотвратили теракт, подготовленный Киевом весной — Рогов

На Запорожской АЭС предотвратили теракт, подготовленный Киевом весной — Рогов - 03.11.2022 Украина.ру

На Запорожской АЭС предотвратили теракт, подготовленный Киевом весной — Рогов

На Запорожской атомной электростанции (АЭС) удалось предотвратить теракт, заказчиком которого были киевские власти. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, передает 3 ноября РИА Новости

2022-11-03T08:01

2022-11-03T08:01

2022-11-03T08:02

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По его словам, согласно имеющимся сведениям, Украина готовила взрыв с весны — на территории атомной станции обнаружили схрон со взрывчаткой, оставленный ВСУ еще в феврале-марте.Предполагалось, что подрыв должен был осуществить один из сотрудников АЭС, которого завербует СБУ, уточнил Рогов.Запорожская атомная электростанция расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

запорожская аэс, новости, теракт, диверсии