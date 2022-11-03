На Запорожской АЭС предотвратили теракт, подготовленный Киевом весной — Рогов - 03.11.2022 Украина.ру
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На Запорожской АЭС предотвратили теракт, подготовленный Киевом весной — Рогов
На Запорожской АЭС предотвратили теракт, подготовленный Киевом весной — Рогов - 03.11.2022 Украина.ру
На Запорожской АЭС предотвратили теракт, подготовленный Киевом весной — Рогов
На Запорожской атомной электростанции (АЭС) удалось предотвратить теракт, заказчиком которого были киевские власти. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, передает 3 ноября РИА Новости
2022-11-03T08:01
2022-11-03T08:02
запорожская аэс
новости
теракт
диверсии
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По его словам, согласно имеющимся сведениям, Украина готовила взрыв с весны — на территории атомной станции обнаружили схрон со взрывчаткой, оставленный ВСУ еще в феврале-марте.Предполагалось, что подрыв должен был осуществить один из сотрудников АЭС, которого завербует СБУ, уточнил Рогов.Запорожская атомная электростанция расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
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запорожская аэс, новости, теракт, диверсии
Запорожская АЭС, Новости, теракт, диверсии

На Запорожской АЭС предотвратили теракт, подготовленный Киевом весной — Рогов

08:01 03.11.2022 (обновлено: 08:02 03.11.2022)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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На Запорожской атомной электростанции (АЭС) удалось предотвратить теракт, заказчиком которого были киевские власти. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, передает 3 ноября РИА Новости
По его словам, согласно имеющимся сведениям, Украина готовила взрыв с весны — на территории атомной станции обнаружили схрон со взрывчаткой, оставленный ВСУ еще в феврале-марте.
Предполагалось, что подрыв должен был осуществить один из сотрудников АЭС, которого завербует СБУ, уточнил Рогов.

"Целью диверсии являлось желание уничтожить тепломагистраль, связывающую атомную станцию с Энергодаром, тем самым, оставив население города этой зимой без тепла", — подчеркнул он.

Запорожская атомная электростанция расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных.
Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
 
Запорожская АЭСНовоститерактдиверсии
 
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