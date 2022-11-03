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Пригласивший Путина конгрессмен США обвинил ООН в молчании по украинскому конфликту
Пригласивший Путина конгрессмен США обвинил ООН в молчании по украинскому конфликту - 03.11.2022 Украина.ру
Пригласивший Путина конгрессмен США обвинил ООН в молчании по украинскому конфликту
Член Палаты представителей Конгресса США, республиканец Пол Госар, пригласивший президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского на мирные переговоры в штат Аризона, отметил, что призванная сохранить мир ООН в нынешней ситуации "демонстративно безмолвствует", передает 3 ноября РИА Новости
2022-11-03T07:43
2022-11-03T07:43
2022-11-03T07:43
новости
переговоры
оон
владимир путин
владимир зеленский
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"Цель письма и просьбы - предотвратить дальнейшие потери жизни и собственности в обеих странах. Почти каждый политический спор возможно урегулировать, не прибегая к войне. ООН была создана, чтобы избежать начала новой мировой войны - и она демонстративно безмолвствует", - подчеркнул конгрессмен.Госар также сообщил, что ответ на выдвинутую им инициативу пока не получен. Опубликованное письмо к лидерам РФ и Украины содержит "далеко не полный план", признал конгрессмен, однако необходимость деэскалации обстановки в мире "слишком важна, чтобы не пойти на такой шаг".Политик-республиканец в конце октября опубликовал письмо, в котором пригласил Владимира Путина и Владимира Зеленского в город Феникс (штат Аризона) на мирные переговоры. Как подчеркивал Госар, Феникс расположен достаточно далеко от зоны конфликта и организаций, которые "подстегивают к войне", чтобы послужить площадкой для продуктивного диалога по данной проблематике.
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Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, переговоры, оон, владимир путин, владимир зеленский
Пригласивший Путина конгрессмен США обвинил ООН в молчании по украинскому конфликту
Член Палаты представителей Конгресса США, республиканец Пол Госар, пригласивший президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского на мирные переговоры в штат Аризона, отметил, что призванная сохранить мир ООН в нынешней ситуации "демонстративно безмолвствует", передает 3 ноября РИА Новости
"Цель письма и просьбы - предотвратить дальнейшие потери жизни и собственности в обеих странах. Почти каждый политический спор возможно урегулировать, не прибегая к войне. ООН была создана, чтобы избежать начала новой мировой войны - и она демонстративно безмолвствует", - подчеркнул конгрессмен.
Госар также сообщил, что ответ на выдвинутую им инициативу пока не получен.
Опубликованное письмо к лидерам РФ и Украины содержит "далеко не полный план", признал конгрессмен, однако необходимость деэскалации обстановки в мире "слишком важна, чтобы не пойти на такой шаг".
Политик-республиканец в конце октября опубликовал письмо, в котором пригласил Владимира Путина
и Владимира Зеленского
в город Феникс (штат Аризона) на мирные переговоры.
Как подчеркивал Госар, Феникс расположен достаточно далеко от зоны конфликта и организаций, которые "подстегивают к войне", чтобы послужить площадкой для продуктивного диалога по данной проблематике.