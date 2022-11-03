Посол Лабецкий: Бразилия при Луле сохранит позицию неприятия санкций против России

"Совершенно ясно, что коллективный Запад будет пытаться подключить эту страну к тем санкционным режимам и к той санкционной политике, которую они проводят против нас. Ясно, что они на этом не остановятся, но у меня есть высокая степень убеждения, что Бразилия — это страна, которая проводит суверенную внешнюю политику и определяет свои интересы не по тому, что диктуют те или иные страны, а определяет свою внешнюю политику исходя из национальных интересов", — сказал российский дипломат.