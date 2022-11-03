https://ukraina.ru/20221103/1040448662.html
Посол Лабецкий: Бразилия при Луле сохранит позицию неприятия санкций против России
Посол Лабецкий: Бразилия при Луле сохранит позицию неприятия санкций против России - 03.11.2022 Украина.ру
Посол Лабецкий: Бразилия при Луле сохранит позицию неприятия санкций против России
При новом президенте Бразилии Луисе Инасиу Луле да Силве страна продолжит отстаивать неприятие односторонних антироссийских санкций, заявил РИА Новости посол в латиноамериканской стране Алексей Лабецкий
2022-11-03T07:40
2022-11-03T07:40
2022-11-03T07:40
новости
бразилия
россия
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Он добавил, что Бразилия проведет активную внешнюю политику, ориентированную на национальные интересы глобального характера"Все справедливо сегодня говорят, что Бразилия — это супердержава в сфере агроиндустрии, крупнейшая региональная держава. Это один из центров по решению мировых экологических проблем. Это страна, имеющая возможность влиять на развитие глобальных процессов в области продовольственной безопасности, промышленности", — заключил Лабецкий.30 октября в Бразилии прошел второй тур президентских выборах, на которых победил 77-летний социалист Лула да Силва, занимавший этот пост в 2003–2010 годах. Он набрал 50,9% голосов, обогнав действующего главу страны Жаира Болсонару на 1,8%.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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новости, бразилия, россия
Посол Лабецкий: Бразилия при Луле сохранит позицию неприятия санкций против России
При новом президенте Бразилии Луисе Инасиу Луле да Силве страна продолжит отстаивать неприятие односторонних антироссийских санкций, заявил РИА Новости посол в латиноамериканской стране Алексей Лабецкий
"Совершенно ясно, что коллективный Запад будет пытаться подключить эту страну к тем санкционным режимам и к той санкционной политике, которую они проводят против нас. Ясно, что они на этом не остановятся, но у меня есть высокая степень убеждения, что Бразилия — это страна, которая проводит суверенную внешнюю политику и определяет свои интересы не по тому, что диктуют те или иные страны, а определяет свою внешнюю политику исходя из национальных интересов", — сказал российский дипломат.
Он добавил, что Бразилия проведет активную внешнюю политику, ориентированную на национальные интересы глобального характера
"Все справедливо сегодня говорят, что Бразилия — это супердержава в сфере агроиндустрии, крупнейшая региональная держава. Это один из центров по решению мировых экологических проблем. Это страна, имеющая возможность влиять на развитие глобальных процессов в области продовольственной безопасности, промышленности", — заключил Лабецкий.
30 октября в Бразилии прошел второй тур президентских выборах, на которых победил 77-летний социалист Лула да Силва, занимавший этот пост в 2003–2010 годах. Он набрал 50,9% голосов, обогнав действующего главу страны Жаира Болсонару на 1,8%.