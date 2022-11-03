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Российские военные получат новые снайперские винтовки
Российские военные получат новые снайперские винтовки - 03.11.2022 Украина.ру
Российские военные получат новые снайперские винтовки
Минобороны РФ подписало контракты на поставку в войска новых снайперских винтовок Чукавина, которые должны постепенно заменить снайперские винтовки Драгунова. Об этом сообщил президент группы компаний "Калашников" Алан Лушников, передает 3 ноября РИА Новости
2022-11-03T07:36
2022-11-03T07:36
2022-11-03T07:36
винтовка
новости
войска
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"Министерство обороны уже закупает винтовки СВЧ. У нас подписан контракт на этот год, на следующий год и далее", - рассказал Лушников.Он не уточнил, какое количество винтовок будет поставлено в российские войска.Ранее Лушников говорил, что винтовки СВЧ уже эксплуатируются в войсках, нареканий к ним нет.Разработанная в концерне "Калашников" снайперская винтовка Чукавина (шифр работы — "Жнец") должна обеспечивать поражение одиночных целей первым выстрелом на дальности до одной тысячи метров.Как сообщали ранее в концерне "Калашников", СВЧ должна заменить в войсках СВД, основную снайперскую винтовку российской армии. СВД приняли на вооружение почти 60 лет назад — в 1963 году. Винтовка самозарядная и снаряжается патронами 7,62 на 54. СВД проста в эксплуатации и обладает высокой надежностью, но уже не отвечает современным требованиям по дальности поражения целей одним выстрелом.Государственные испытания новой винтовки СВЧ завершились осенью прошлого года, позднее ее рекомендовали к принятию на вооружение.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
винтовка, новости, войска
винтовка, Новости, войска
Российские военные получат новые снайперские винтовки
Минобороны РФ подписало контракты на поставку в войска новых снайперских винтовок Чукавина, которые должны постепенно заменить снайперские винтовки Драгунова. Об этом сообщил президент группы компаний "Калашников" Алан Лушников, передает 3 ноября РИА Новости
"Министерство обороны уже закупает винтовки СВЧ. У нас подписан контракт на этот год, на следующий год и далее", - рассказал Лушников.
Он не уточнил, какое количество винтовок будет поставлено в российские войска.
Ранее Лушников говорил, что винтовки СВЧ уже эксплуатируются в войсках, нареканий к ним нет.
Разработанная в концерне "Калашников" снайперская винтовка Чукавина (шифр работы — "Жнец") должна обеспечивать поражение одиночных целей первым выстрелом на дальности до одной тысячи метров.
Как сообщали ранее в концерне "Калашников", СВЧ должна заменить в войсках СВД, основную снайперскую винтовку российской армии. СВД приняли на вооружение почти 60 лет назад — в 1963 году. Винтовка самозарядная и снаряжается патронами 7,62 на 54. СВД проста в эксплуатации и обладает высокой надежностью, но уже не отвечает современным требованиям по дальности поражения целей одним выстрелом.
Государственные испытания новой винтовки СВЧ завершились осенью прошлого года, позднее ее рекомендовали к принятию на вооружение.