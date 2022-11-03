https://ukraina.ru/20221103/1040448333.html

Эрдоган рассказал об изменении позиции Шольца в отношении Путина

Эрдоган рассказал об изменении позиции Шольца в отношении Путина - 03.11.2022 Украина.ру

Эрдоган рассказал об изменении позиции Шольца в отношении Путина

Канцлер Германии Олаф Шольц изменил свое отношение к России и теперь считает, что необходимо найти точки соприкосновения, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

2022-11-03T07:28

2022-11-03T07:28

2022-11-03T07:28

новости

россия

владимир путин

олаф шольц

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103426/34/1034263411_0:0:1043:587_1920x0_80_0_0_898299721b5aae309bc229a2a55187a0.jpg.webp

Он отметил, что решающее значение "дипломатии лидеров" в устранении проблем на международной арене.Ранее Эрдоган также сообщил, что после переговоров с президентом России Владимиром Путиным приняты договоренности восстановить работу "зернового коридора".Россия 29 октября официально приостановила участие в зерновой сделке из-за попытки теракта в Черном море, в ходе которого беспилотники воздушного и надводного типа атаковали корабли Черноморского флота в акватории Севастопольской бухты.Зерновая сделка, которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Договор истекает 19 ноября.

https://ukraina.ru/20221101/1040377402.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, владимир путин, олаф шольц