Эрдоган рассказал об изменении позиции Шольца в отношении Путина - 03.11.2022 Украина.ру
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Эрдоган рассказал об изменении позиции Шольца в отношении Путина
Эрдоган рассказал об изменении позиции Шольца в отношении Путина - 03.11.2022 Украина.ру
Эрдоган рассказал об изменении позиции Шольца в отношении Путина
Канцлер Германии Олаф Шольц изменил свое отношение к России и теперь считает, что необходимо найти точки соприкосновения, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
2022-11-03T07:28
2022-11-03T07:28
новости
россия
владимир путин
олаф шольц
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Он отметил, что решающее значение "дипломатии лидеров" в устранении проблем на международной арене.Ранее Эрдоган также сообщил, что после переговоров с президентом России Владимиром Путиным приняты договоренности восстановить работу "зернового коридора".Россия 29 октября официально приостановила участие в зерновой сделке из-за попытки теракта в Черном море, в ходе которого беспилотники воздушного и надводного типа атаковали корабли Черноморского флота в акватории Севастопольской бухты.Зерновая сделка, которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Договор истекает 19 ноября.
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новости, россия, владимир путин, олаф шольц
Новости, Россия, Владимир Путин, Олаф Шольц

Эрдоган рассказал об изменении позиции Шольца в отношении Путина

07:28 03.11.2022
 
© president.gov.uaканцлер Германии Олаф Шольц
канцлер Германии Олаф Шольц
© president.gov.ua
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Канцлер Германии Олаф Шольц изменил свое отношение к России и теперь считает, что необходимо найти точки соприкосновения, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
"Канцлер Германии Шольц, занимавший месяц назад совершенно иную позицию в отношении Путина, изменил свое отношение к России, подчеркнув необходимость найти общий язык", — процитировала слова турецкого лидера газета Daily Sabah в Twitter.
Он отметил, что решающее значение "дипломатии лидеров" в устранении проблем на международной арене.
Ранее Эрдоган также сообщил, что после переговоров с президентом России Владимиром Путиным приняты договоренности восстановить работу "зернового коридора".
Россия 29 октября официально приостановила участие в зерновой сделке из-за попытки теракта в Черном море, в ходе которого беспилотники воздушного и надводного типа атаковали корабли Черноморского флота в акватории Севастопольской бухты.
Зерновая сделка, которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Договор истекает 19 ноября.
Пункт разгрузки зерна в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
1 ноября, 14:33
Ударят по России голодом в… Африке. "Зерновая сделка" требует от Москвы определенности
 
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