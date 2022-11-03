https://ukraina.ru/20221103/1040448333.html
Эрдоган рассказал об изменении позиции Шольца в отношении Путина
Эрдоган рассказал об изменении позиции Шольца в отношении Путина - 03.11.2022 Украина.ру
Эрдоган рассказал об изменении позиции Шольца в отношении Путина
Канцлер Германии Олаф Шольц изменил свое отношение к России и теперь считает, что необходимо найти точки соприкосновения, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
2022-11-03T07:28
2022-11-03T07:28
2022-11-03T07:28
новости
россия
владимир путин
олаф шольц
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103426/34/1034263411_0:0:1043:587_1920x0_80_0_0_898299721b5aae309bc229a2a55187a0.jpg.webp
Он отметил, что решающее значение "дипломатии лидеров" в устранении проблем на международной арене.Ранее Эрдоган также сообщил, что после переговоров с президентом России Владимиром Путиным приняты договоренности восстановить работу "зернового коридора".Россия 29 октября официально приостановила участие в зерновой сделке из-за попытки теракта в Черном море, в ходе которого беспилотники воздушного и надводного типа атаковали корабли Черноморского флота в акватории Севастопольской бухты.Зерновая сделка, которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Договор истекает 19 ноября.
https://ukraina.ru/20221101/1040377402.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103426/34/1034263411_52:0:979:695_1920x0_80_0_0_0a64a7480996e57bcf12a544cc8d1e23.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, владимир путин, олаф шольц
Эрдоган рассказал об изменении позиции Шольца в отношении Путина
Канцлер Германии Олаф Шольц изменил свое отношение к России и теперь считает, что необходимо найти точки соприкосновения, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
"Канцлер Германии Шольц, занимавший месяц назад совершенно иную позицию в отношении Путина, изменил свое отношение к России, подчеркнув необходимость найти общий язык", — процитировала слова турецкого лидера газета Daily Sabah в Twitter.
Он отметил, что решающее значение "дипломатии лидеров" в устранении проблем на международной арене.
Ранее Эрдоган также сообщил, что после переговоров с президентом России Владимиром Путиным
приняты договоренности восстановить работу "зернового коридора".
Россия 29 октября официально приостановила участие в зерновой сделке из-за попытки теракта в Черном море, в ходе которого беспилотники воздушного и надводного типа атаковали корабли Черноморского флота в акватории Севастопольской бухты.
Зерновая сделка, которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Договор истекает 19 ноября.